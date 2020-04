Koronaviruksesta parantuminen ei ole yksiselitteinen asia ja siksi parantuneiden määrää on vaikea tilastoida

Suomen ensimmäisestä laboratoriovarmennetusta koronavirustartunnasta on kulunut yli kuukausi. Koronaviruksen aiheuttaman infektion kesto vaihtelee, mutta tavallisesti tauti on sairastettu 2-3 viikossa. Koronaviruksesta parantuneita suomalaisia pitäisi siis löytyä useista tilastoista, mutta näin ei ole.

Tällä hetkellä ainoa luku parantuneista suomalaisista löytyy Johns Hopkinsin yliopiston tilastosta (siirryt toiseen palveluun). Muun muassa maailman terveysjärjestö WHO:n ja Euroopan tartuntavirasto ECDC:n tietoihin perustuvan tilaston mukaan Suomessa on tällä hetkellä 300 koronavirustartunnasta parantunutta.

Koronavirustartuntoja on varmistettu Suomessa tähän mennessä yli 1 500. Todellisen tartuntamäärän arvioidaan olevan kymmenkertainen, sillä suurin osa tartunnoista on oireettomia tai lieviä. On siis syytä olettaa, että parantuneita on enemmän kuin 300.

Koronaviruksesta parantuneiden tilastointi ei ole yksinkertaista, huomauttaa HUSin infektiosairauksien klinikan osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila. Ensimmäiseksi pitäisi määritellä, mitä tarkoitetaan parantuneella.

– Ensinnäkin siinä on viruksesta selviäminen. Yleensä virus häviää kahdessa viikossa, mutta joillakin potilailla se voi kestää kuukauden. Ja vaikka virus olisi hävinnyt, vaikeissa tapauksissa infektion aiheuttamien keuhkomuutosten korjaantuminen vie pitkän ajan, Anttila sanoo.

Toisin sanoen sairaalasta kotiutettu koronapotilas ei välttämättä ole vielä parantunut, vaikka virusta ei enää hänen elimistöstään löytyisikään.

Resurssit käytetään nyt torjuntaan ja hoitoon

Tällä hetkellä terveydenhuollon resurssit on Suomessa kohdistettu viruksen leviämisen torjuntaan ja potilaiden hoitoon. Parantuneiden potilaiden tilastoiminen ei Anttilan mukaan nyt ole ajankohtaista.

– Me emme ala metsästämään niitä viruksia kotiutumisen jälkeen. Ei ole väliä, milloin positiivinen tulos muuttuu negatiiviseksi, Anttila toteaa.

Myöhemmin parantuneiden tilastointi on tarpeen, jotta kuva COVID-19-taudista muodostuu mahdollisimman tarkaksi. Tämän hetkisiin tilastoihin Anttila kuitenkin suhtautuu epäilevästi. Tilastointikriteerit eivät ole aina selvillä, eikä eri maiden viranomaiset ole välttämättä käyttäneet samoja kriteerejä.

Jonkinlaisia tilastoja parantuneista alkaa Suomessakin pian kertymään, kun HUS aloittaa aiempien koronavirustartuntojen kartoittamisen vasta-ainetesteillä. Testejä tehdään esimerkiksi hoitohenkilökunnalle, jotta koronapotilaiden hoitoon voidaan ohjata hoitajia, jotka ovat jo sairastaneet taudin ja saaneet sitä kautta sille vastustuskyvyn.

Lopullisia tietoja pitää odottaa

Koronavirukseen liittyy vielä paljon kysymyksiä, joihin saadaan vastauksia vasta ajan myötä.

Tällä hetkellä laajimmat tiedot koronaviruksen aiheuttamista infektioista saadaan Kiinasta, josta pandemia sai alkunsa viime vuoden joulukuussa.

– Kiinasta tiedetään tapauksia, joissa röntgenkuvissa näkyy muutoksia vielä neljän viikon kohdalla, Anttila kertoo.

Aika näyttää, miten hyvin ja missä ajassa koronaviruksen aiheuttamat muutokset parantuvat. Vasta sen jälkeen tiedetään, kuinka moni todellisuudessa parani taudista.

Kiinasta on saatu myös positiivisia uutisia. Alkuviikolla julkaistun tutkimuksen mukaan Kiinassa koronavirukseen kuolee 0,66 prosenttia kaikista tartunnan saaneista. Luku on huomattavasti matalampi kuin aiemmat arviot.

