Matkailupomon terveiset autioituneesta Lapista: "Toivottavasti tänne ei tule ketään pääsiäisenä"

Lapin tunturikeskukset ovat autioituneet, kun matkailusesonki loppui kuin seinään koronaviruksen takia. Suurimmat hiihtokeskukset sammuttivat hiihtohissinsä viime viikon maanantaina. Samana päivänä Kolarin Ylläs ilmoitti myös lopettavansa latujen ja talvipyöräreittien hoitamisen.

Laskettelurinteet suljettiin nopeasti, sillä Lappiin virtasi sitä ennen runsaasti väkeä etelästä (siirryt toiseen palveluun). Maakunnassa heräsi huoli, sillä pohjoisen pienet sairaalat eivät riittäisi hoitamaan oman väen lisäksi isoa kevätturistien joukkoa, jos korona alkaisi riehua toden teolla.

Nyt useimmissa paikoissa on laitettu lappu luukulle ja turistit ja sesonkityöläiset ovat kaikonneet.

Lappiin pääsee silti pääsiäiseksi, vaikka matkailuväki ei sitä suosittelekaan.

– Harvinaista sanoa näin, mutta toivottavasti tänne ei tule ketään pääsiäisenä, Visit Levin vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari Kittilästä sanoo.

Levin raitilla on suorastaan aavemaista. Anette Latva-Piikkilä

Toisaalta Lapissa lomailemista ei kukaan estä.

– Matkustamista kannattaa harkita ja kuunnella tarkalla korvalla viranomaisten ohjeita. Jos joku tulee vaikka Oulusta omalle mökilleen ja elää kuin olisi kotonaan, niin varsinaista estettä sille ei ole, Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma Kolarista jatkaa.

Lähes kaikki lennot peruttu, juna kulkee

Omalla autolla Lappiin pääsee edelleen, mutta useita lentoja ja junia peruttu.

Finnair on perunut kaikki lennot Lappiin Rovaniemeä lukuun ottamatta. Norwegian ei ilmeisesti lennä tällä hetkellä lainkaan Lappiin. Moni kaukoliikenteen bussivuoro on peruttu.

VR ajaa yöjunia vielä normaaliin tapaan Rovaniemelle ja Kemijärvelle, mutta Kolariin juna ei kulje. VR ei kerro, kuinka paljon matkustajia pääsiäisen ajan juniin on tulossa, mutta koko maassa kaukoliikenteen matkustajamäärät ovat romahtaneet noin 90 prosenttia.

Pääsiäinen on perinteisesti ollut Lapissa talvisesongin huipennus, jolloin tunturikeskuksissa tehdään kunnon tili. Tänä pääsiäisenä tuo tili jää tekemättä, ja tilalle tulee isoja tappioita. Tarkkoja tappioiden määriä ei tiedä vielä kukaan, mutta pelkästään Lapissa puhutaan vähintään miljoonien eurojen menetyksistä. Lomautukset, irtisanomiset ja jopa konkurssit uhkaavat monia yrityksiä (siirryt toiseen palveluun), jotka elävät turismista.

Tuhannet mökit tyhjillään

Lapin suurimmissa hiihtokeskuksissa Levillä ja Ylläksellä on tällä hetkellä hyvin hiljaista. Ravintolat ovat kiinni tai myyvät korkeintaan noutoruokaa. Hotellit ovat kiinni mahdollisia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Ruokakaupat ovat kuitenkin vielä auki.

Latujen hoito on lopetettu Ylläksellä. Eetu Leikas / Visit Ylläs

Levillä ja Ylläksellä on kummassakin yli 3000 pääasiassa yksityisten omistamaa lomamökkiä. Niistä lähes kaikki ovat tyhjillään, mutta eivät aivan.

– Jonkin verran ihmisiä on jäänyt mökeilleen. Osa voi olla etätöissä ja osa ei enää ole työelämässä. Tarkkaa lukumäärää ei ole, mutta puhutaan pienestä määrästä ihmisiä, Haarma Ylläkseltä kertoo.

Samansuuntainen viesti tulee Leviltä.

– Joitakin ihmisiä mökeillä vielä on, mutta kylällä on hyvin autiota, Kivisaari sanoo.

Visit Levin vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari. Visit Levi

Ylläksellä jopa satoja mökkeilijöitä

Levin keskusvaraamo on kiinni toukokuulle saakka, samoin Ylläksen toinen keskusvaraamo, joka on Lomarenkaan ylläpitämä. Sen sijaan Ylläksen toisen keskusvaraamon, Destination Laplandin sivuilta voi edelleen varata majoitusta.

Näistä kolmesta keskusvaraamosta kerrotaan, että suurin osa pääsiäiselle tehdyistä varauksista on peruttu. Varauksia on Levillä ja Destination Laplandin kautta Ylläksellä muutamia.

Lomarenkaalla, jolla on Ylläksellä 450 mökkiä, tilanne on toinen.

– Puolessa on pääsiäiseksi merkintä. Emme pääse näkemään, onko mökki omistajan omassa käytössä vai onko omistaja myynyt kohteen muuta kautta. Kyllä Ylläksellä on pääsiäisenä elämää useassa sadassa mökissä tai ne on varattu ja jätetty tyhjäksi, Lomarenkaan toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkonen sanoo.

Levillä latuja ja kelkkareittejä hoidetaan vielä

Toisin kuin Ylläksellä, Levillä latuja, kelkkareittejä ja pyöräilyreittejä hoidetaan edelleen. Kunnossapidosta vastaa Kittilän kunta. Kunnasta kerrotaan, että reitit ovat auki kuntalaisia varten.

– Suomessa on tällä hetkellä Uuttamaata lukuunottamatta edelleen mahdollisuus liikkua, mutta meidän pyyntö on, että nyt pysytään kotona ja noudatetaan annettuja viranomaisohjeita. Liikkuminen paikasta toiseen on aina riski, Kittilän vs. kunnanjohtaja Antti Jämsén sanoo.

Levillä pidetään latuja auki Kittilän kuntalaisia varten. Anette Latva-Piikkilä

Osa autiotuvista on vielä auki

Metsähallitus on sulkenut koronatilanteen takia useimmat tupansa. Auki on kuitenkin vielä runsaat sata autiotupaa, jotka sijaitsevat kauempana asutuksesta ja matkailukeskittymistä.

– Autiotuvat on auki, koska maastossa voi olla vielä retkeilijöitä, ja heille on oltava paikka, minne mennä. Kauempiin autiotupiin ei kannata mennä, sillä jos siellä sairastuu, pitkän matkan päästä on hankala hakea ihmisiä pois, aluejohtaja Jyrki Tolonen Metsähallituksesta sanoo.

Lisäksi Metsähallitus kertoi perjantaina lopettavansa valtakunnallisten moottorikelkkauralupien myynnin tälle kevätkaudelle. Metsähallituksesta muistutetaan luontoon menijöitä välttämään vilkkaita taukopaikkoja, pitämään taukopaikoilla riittävää etäisyyttä muihin ja huolehtimaan myös luonnossa hyvästä hygeniasta.

Lapin ystävien toivotaan palaavan pohjoiseen taas, kunhan koronavirusepidemia on ohi.

– Nyt on aika unelmoida matkoista eikä matkustaa, Yrjötapio Kivisaari Leviltä kiteyttää.