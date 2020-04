Voisiko suomalainen älysormus havaita koronan merkit jo ennen kuin tartuntaa osaa epäilläkään? Lääkäri ei usko, maailmalla asiaa selvitetään

Yhdysvalloissa tehtävän tutkimuksen ideana on selvittää, voitaisiinko Oura-yrityksen sormuksen tuottaman terveystiedon pohjalta ennakoida jo saatua COVID-19-tautia.

Yhdysvalloissa tehtävän tutkimuksen ideana on selvittää, voitaisiinko Oura-yrityksen sormuksen tuottaman terveystiedon pohjalta ennakoida jo saatua COVID-19-tautia. Marko Väänänen / Yle

Asiantuntijat suhtautuvat ristiriitaisesti ajatukseen siitä, että omaa terveyttä mittaavalla älylaitteella voitaisiin tunnistaa saadun koronavirustartunnan merkkejä.

Kokeneen infektiolääkärin mielestä ajatus kuulostaa kaukaa haetulta, kun taas lääketieteen tekniikan professori pitää sitä ainakin teoriassa mahdollisena.

Viime aikoina on uutisoitu (siirryt toiseen palveluun), että Kalifornian yliopistossa San Franciscossa on alettu tutkia, voitaisiinko älysormuksen tuottamasta terveystiedosta nähdä koronatartunnan ensimerkkejä jo ennen kuin taudin näkyvämmät oireet ilmaantuvat (Iltalehti). Tutkimuksessa käytetään apuna oululaisen Oura Healthin älysormusta, joka mittaa esimerkiksi käyttäjänsä lämpöä, sykettä sekä hengitystä ja seuraa niiden mahdollisia pidemmän aikavälin muutoksia.

Yle kertoi aiemmin tapauksesta, jossa Ouran sormusta käyttävä suomalaismies oli hakeutunut koronatestiin havaittuaan sovelluksestaan ruumiinlämpönsä olleen asteen koholla tavanomaiseen lämpöönsä verrattuna. Testin tulos osoittautui positiiviseksi.

Infektiolääkäri Heikki Kauma sanoo pitävänsä hyvin epävarmana sitä, että älysormuksen kautta saaduilla tiedolla pystyttäisiin laajemmin tai luotettavasti osoittamaan koronatartunnan ensioireita.

Kauma muistuttaa, että esimerkiksi ruumiinlämmön muutosten perusteella johtopäätöksiä mahdollisesta koronatartunnasta ei voida tehdä, sillä kaikilla sairastuneilla ei taudin alkuvaiheessa edes nouse kuume. Helmikuun lopulla The New England Journal of Medicinessä julkaistussa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) vain reilulla 40 prosentilla sairaalahoitoon joutuneista potilaista oli hoidon alussa kuumetta.

Koronan oireet voivat muutenkin vaihdella eri potilaiden välillä paljon.

– Muutokset älysormuksen mittaamissa toiminnoissa voivat johtua lukuisista eri infektioista tai muista syistä. Olen kovin epäileväinen siitä, että sormuksen avulla voitaisiin seuloa nimenomaan koronan saaneita, Oulun yliopistollisen sairaalan infektiosairauksien osastonylilääkäri sanoo.

Tutkimus voi löytää signaaleja, joita lääkäri ei osaa katsoa

Ouran sormuksen hyötyä mahdollisten koronaoireiden havaitsemisessa selvitetään tällä hetkellä yhdysvaltalaislääkärien ja -hoitajien avulla. Oura on toimittanut Kaliforniaan 2 000 sormustaan, jotka on jaettu kahden San Franciscon sairaalan työntekijöille. Sormuksilla mitataan heidän kehojensa toimintoja.

Ouran tiedejohtajan Hannu Kinnusen mukaan tämän lisäksi työntekijät kirjaavat itse ylös mahdollisia oireitaan.

Sormuksen tuottamat tiedot ja työntekijöiden oirepäiväkirjat kootaan myöhemmin yliopistossa San Franciscossa yhteen, ja niihin yhdistetään myös heidän seurannan aikana mahdollisesti saamansa koronavirusdiagnoosit.

Hyvinvointisormuksia kehittävä ja valmistava oululainen Oura perustettiin vuonna 2013. Ouran mukaan sormuksen käyttäjiä on tänä päivänä yli sadassa maassa. Marko Väänänen / Yle

Tämän lisäksi Oura on pyytänyt kaikkia 150 000 sormuksen käyttäjäänsä osallistumaan tutkimukseen jakamalla omia terveystietojaan, oireitaan sekä koronadiagnoosejaan. Kinnunen ei halua avata tarkemmin, moniko tähän on lähtenyt mukaan, mutta hänen mukaansa puhutaan useista tuhansista ihmisistä.

Tiedejohtajan mukaan on mahdollista, että näitä tietoja yhteen vetämällä ja analysoimalla saatetaan voida tunnistaa ja löytää kehon oireita, jotka toistuvat koronavirukseen sairastuneilla henkilöillä tartunnan alkuvaiheessa.

Tekoälyn hyödyntämiseen lääketieteellisessä diagnostiikassa erikoistunut professori Simo Saarakkalakaan ei pidä ajatusta mahdottomana.

– Käyttämällä tekoälyä tietojen analysoinnissa on mahdollista havaita syy-yhteyksiä, joita lääkärit eivät välttämättä osaa vielä tässä vaiheessa katsoa. Kun potilaan raportoimat oireet yhdistetään esimerkiksi syke- ja lämpötilavaihteluihin, saatetaan pystyä tunnistamaan merkkejä, jotka voivat olla juuri korontartunnan saaneilla yleisempiä, Oulun yliopistossa työskentelevä lääketieteen tekniikan professori arvioi.

Jos koronan ensimerkkejä sitten pystyttäisiinkin tunnistamaan älysormuksen kautta, kuka siitä hyötyisi ja miten?

Virukseen ehkä sairastunutta voitaisiin neuvoa

Käytännössä tutkimustyön taustalla on ajatus siitä, että koronan leviämistä saatettaisiin voida rajoittaa, jos sormusta käyttävä saisi varoituksen mahdollisista koronatartuntaan viittaavista ensioireista: sen myötä hän ehkä osaisi eristää itsensä muista ihmisistä tai hakeutua hoitoon ajoissa.

Ouran Hannu Kinnusen mukaan yrityksessä kyllä ymmärretään, että varmaa koronadiagnoosia älysormuksella ei voida antaa, mutta kyse onkin enemmän ennakoinnista ja varautumisesta.

Kinnunen sanoo, että jos tutkimusyhteistyö tuottaa tulosta ja yhtäläisyyksiä koronatartunnan saaneiden ensioireista löydetään, sormuksen sovellusta voitaisiin kehittää ohjeistamaan sen käyttäjää nykyistä paremmin.

– Oura ei ole lääkintälaite, mutta käyttäjälle voitaisiin kuitenkin kertoa, että jokin näyttää kuormittavan elimistöäsi. Voitaisiin sanoa, että sinulla saattaisi esimerkiksi olla jokin virus ja ohjata pohtimaan, mitä asialle voitaisiin tehdä.

Vastuu ohjeiden tulkitsemisesta ja niiden pohjalta toimimisesta jäisi kuitenkin kokonaan ihmiselle itselleen.

Toinen asia on, hyötyvätkö nyt aloitetun tutkimuksen tuottamasta tiedosta vain ne, joilla on varaa ostaa käyttöönsä noin 300 euroa maksava sormus vai muutkin laajemmin.

Toistaiseksi tähän ei ole vastausta, vaan asia tarkentunee, kun tutkimus saadaan valmiiksi. Ouran arvion mukaan siihen menee todennäköisesti kuukausia.

Lue tästä tuoreimmat tiedot koronaviruksesta Suomessa ja ulkomailla.

Lue myös: Ripuli saattaa olla koronaviruksen yksi oire – asiantuntijan mielestä sen voisi lisätä myös viralliseen oirelistaan Suomessa

Voit keskustella aiheesta 6.4. kello 23:een saakka!