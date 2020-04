Korona synkisti yrittäjien mielet – pitkän linjan metalliyrittäjä polkaisi pystyyn vertaistukipuhelimen: "Parempi puhua jonkun kanssa kuin olla yksin"

Tilanne on vaikea nillä yrittäjillä, jotka ovat joutuneet sulkemaan kokonaan liikkeensä.

Tilanne on vaikea nillä yrittäjillä, jotka ovat joutuneet sulkemaan kokonaan liikkeensä. Ville Viitamäki / Yle

Koronaepidemian takia monen yrityksen tulevaisuus on vaakalaudalla. Asiakkaat ovat kadonneet eikä kassaan tule rahaa. Kiinteät kulut kuitenkin juoksevat, ja yrityksissä epävarmuus lisääntyy päivä päivältä.

Yrittäjillä talousasiat ovat ajatuksissa päällimmäisinä, mutta myös huoli omasta jaksamisesta alkaa kasvaa.

– Yrittäjät ovat ajattelutavaltaan sellaisia, että ei helposti anneta periksi. Mutta tällä hetkellä on myös niitä yrittäjiä, jotka ovat aika epätoivoisia, toteaa parturi-kampaamoalan yrittäjä Kati Myllykoski Etelä-Pohjanmaalta Alavudelta.

Myllykoski on yksi Alavuden ja Töysän yrittäjille tarkoitetun vertaistukipuhelimen päivystäjistä. Paikalliset yrittäjät avasivat puhelinlinjan muutama päivä sitten. Vapaaehtoisia päivystäjiä on ringissä nyt kahdeksan. He kaikki ovat itsekin yrittäjiä.

Myllykoski on päivystänyt puhelimessa joka ilta.

– Ajattelin, että jos tällä tavalla voin auttaa muita yrittäjiä, olen siihen valmis.

Kokemuksia finanssikriisin ajalta

Vertaistukipuhelimessa päivystää myös Töysän yrittäjien puheenjohtaja Matti Leinonen. Metallialalla toimiva Leinonen on pitkän linjan yrittäjä, joka on vuosikymmenien aikana nähnyt maan talouden nousut ja laskut. Puhelinpalvelu on käynnistetty hänen aloitteestaan.

– Tällaista puhelinpalvelua oli yrittäjillä täällä ja muuallakin maassa reilun 10 vuoden takaisen finanssikriisin jälkiaallokossa. Ajattelimme, että nyt on taas tarvetta.

Suomen Yrittäjien teettämän ja viikko sitten julkaistun gallupin (siirryt toiseen palveluun) perusteella 73 prosenttia yrityksistä on ongelmissa koronan takia. Maksuvaikeuksiin oli jo tuolloin koronan takia joutunut 23 prosenttia yrityksistä.

Leinonen sanoo, että yrittäjää ymmärtää kriisin keskellä parhaiten toinen yrittäjä. Soittaminen tukipuhelimeen ei edellytä yrittäjäjärjestön jäsenyyttä. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

– Parempi on puhua jonkun kanssa kuin olla yksin. Yksin ollessa voi mieleen tulla mitä vaan.

Koko elämältä voi kadota pohja

Suomen mielenterveys Mieli ry:n suunnittelija Paula Noresvuo pyrkii työkseen edistämään yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista. Hän kiittelee Alavuden ja Töysän yrittäjien vertaistukitoimintaa. Nyt jos koska yrittäjät tarvitsevat myös henkistä tukea ja sitä kokemusta, että eivät ole yksin ongelmiensa kanssa.

Noresvuo huomauttaa, että varsinkin pien- ja yksinyrittäjillä koko elämä on usein sidoksissa yritystoimintaan ja jopa identiteetti sen varassa.

– Jos ei ole rakentanut tukiverkkoja kuten esimerkiksi taloudellista puskuria eikä ole huolehtinut omasta hyvinvoinnistaan, tällaisessa tilanteessa elämältä lähtee helposti pohja pois.

Noresvuo toteaa, että jaksamisen rajat uhkaavat tulla vastaan ennemmin tai myöhemmin.

– Nyt voi olla vielä se tilanne, ellei ole jo lamaantunut, että pusketaan päälle ja toimitaan. Jossakin kohtaa tulee jaksaminen kuvaan mukaan, tietää Noresvuo.

Hän neuvoo yrittäjiä rauhoittamaan ajatuksiaan liialta uutisvirralta ja kaikesta huolimatta uskomaan siihen, että tästä selvitään.

– Kauhukuvat ja -skenaariot ovat ihmisen päässä, koska stressi niitä sinne synnyttää, mutta ne eivät ole aivan totta. Kannattaa keskittyä ajattelemaan sitä, mikä tässä hetkessä on totta. Ratkaisuja etsitään ja niitä on jo löytynyt, ja aivan varmasti uusia toimintamalleja ja tukimuotoja kehitetään.

Yrittäjä Kati Myllykoskella on kampaamo Alavudella Tuurissa. Tarmo Niemi / Yle

Tärkeintä on kuunteleminen

Kati Myllykosken yrityksessä on vielä riittänyt asiakkaita, mutta varaukset ovat vähentyneet selvästi. Peruutuksiakin on tullut. Huolta aiheuttaa tietysti myös itse koronavirus.

– Meitä on tässä kolme, niin olemme yrittäneet järjestellä työvuoroja niin, ettei tulisi ruuhkia.

Myllykoski päivystää vertaistukipuhelimessa iltaisin ja viikonloppuisin, koska päivällä on hankala työpaikalla jutella ihmisten yksityisasioista.

– Mitään psykologeja emme yritä olla. Tärkeintä on varmasti kuunnella ja keskustella, mutta haluamme myös huolehtia siitä, että soittajilla on ainakin tiedossa kaikki ne paikat, mistä voi saada apua.

Myllykoski myöntää, että hän ei ole vielä murehtinut omaa jaksamistaan tai sitä, kuinka paljon toisten huolien kuunteleminen voi kuormittaa.

– Jos tarvetta on, saan siinä tilanteessa varmasti vertaistukea muilta päivystäjiltä.

"Voin vaikka pankkiin lähteä kaveriksi"

Matti Leinonen sanoo, että hänen puhelimensa ei vielä ensimmäisinä päivinä ole soinut ruuhkaksi asti.

– Perjantai- ja lauantai-illalla niitä soittoja tulee, kun on käyty saunassa ja otettu vähän troppia.

Leinonen haluaa rohkaista vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä katsomaan eteenpäin. Hän lupaa olla tukena ja antaa kokemuksensa käyttöön.

– Käydään läpi yrityksen tilanne, laitetaan asiat paperille ja tehdään jonkinlainen viitoitus eteenpäin. Ja tarvittaessa voin vaikka pankkiin lähteä kaveriksi, sanoo Leinonen.

Myös Paula Noresvuon neuvo yrittäjille on, että luottamusta tulevaisuuteen voi vahvistaa pienten, konkreettisten asioiden avulla. Niitä ovat esimerkiksi arjen rutiinit.

– Jos tilanteen parantamiseksi ei juuri nyt voi tehdä mitään, niin sitten on vain pakko sietää sitä. Mutta jos on pienikin juttu, jonka voi tehdä, niin se kannattaa tehdä, koska sillä tavalla saa takaisin pystyvyyden ja hallinnan tunnetta.

Noresvuon mukaan hyvä on myös muistaa, ettei koronavirus todennäköisesti ole yrittäjän elämässä ensimmäinen eikä myöskään viimeinen vastoinkäyminen.

– Jokainen yrittäjä on aivan varmasti matkansa varrella kohdannut jo aikaisemmin monta vastoinkäymistä ja selvinnyt niistä.

Lue seuraavaksi:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Yrittäjille on tulossa oikeus hakea työttömyysturvaa koronakriisin aikana