Puola, Tšekki ja Unkari rikkoivat lakia pakolaiskriisin aikana, katsoo EU-tuomioistuin

Puola, Unkari ja Tšekki rikkoivat EU:n lainsäädäntöä, kun ne kieltäytyivät ottamasta vastaan unionin alueelle tulleita turvapaikanhakijoita vuonna 2015, katsoo Euroopan unionin tuomioistuin.

Tuomioistuimen mukaan maat rikkoivat EU-oikeuden mukaisia velvoitteitaan, kun ne kieltäytyivät osallistumasta EU:n järjestelyyn, jossa yritettiin jakaa turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta muihin jäsenmaihin.

Tšekki otti järjestelyn kautta vastaan vain 12 turvapaikanhakijaa, Puola ja Unkari eivät ainuttakaan.

Maat olivat perustelleet kieltäytymistään muun muassa sillä, että muuten niiden sisäinen turvallisuus olisi järkkynyt. Euroopan unionin tuomioistuimelle perustelu ei kelvannut. Tuomioistuin katsoi, että maat eivät voineet kategorisesti kieltäytyä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta tällä perustelulla.

Ratkaisu tarkoittaa, että Euroopan komissio voi ryhtyä oikeustoimiin Puolan, Tšekin ja Unkarin sakottamiseksi.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kutsui torstaina ratkaisua tärkeäksi.

– Se viittaa menneeseen, mutta opastaa meitä tulevaisuudessa, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Tšekin pääministeriä Andrej Babišia päätös ei hetkauttanut.

–Me hävisimme, mutta sillä ei ole mitään väliä. Tärkeintä on, ettemme joudu maksamaan mitään, vaan komissio kuittaa oikeuskulut. Me emme ottaneet siirtolaisia, ja sen jälkeen kiintiöt ovat kadonneet, mikä on suurelta osin meidän ansiotamme, Babis sanoi valtiollisen CTK-uutistoimiston haastattelussa.

