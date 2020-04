Herätys: Maailmassa yli miljoona koronatartuntaa, pätkätyöt etenkin naisten riesa, moni yrittäjä painii ongelmiensa kanssa yksin

Koronatartuntojen määrä ylitti miljoonan

Maailmassa on rekisteröity jo yli miljoona koronavirustartuntaa, selviää Johns Hopkinsin yliopiston tietokannasta. Eniten tapauksia on havaittu Yhdysvalloissa, yli 230 000. Koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti tänään torstaina 50 000 rajan. Pahimmin koronavirus on koetellut Italiaa, jossa kuolleita on jo lähes 14 000, ja Espanjaa, jossa uhreja on noin 10 000.

Nuoret miehet saavat helpommin vakitöitä kuin naiset

Iso osa nuorista naisista tekee määräaikaisia töitä. Tiina Jutila / Yle

Tuore tutkimus kertoo, että nuoret naiset tekevät tuplasti enemmän pätkätöitä kuin samanikäiset miehet, jotka saavat vakityötä. Kun 20–34-vuotiaista miehistä noin 13 prosenttia tekee määräaikaisia töitä, sama luku naisilla on noin 20 prosenttia. Tilastokeskuksen erikoistutkijan Anna Pärnäsen mukaan naisten määräaikaisiin työsuhteisiin vaikuttaa muun muassa se, että usein he sijaistavat perhevapaalla olevaa toista naista.

Yrittäjien henkisen tuen tarve on kova

Yrittäjät kaipaavat vertaistukea vaikeina aikoina. Ville Viitamäki / Yle

Vaikka yrittäjillä taloudellinen huoli olisi koronakriisin vuoksi päällimmäisenä, myös henkinen jaksaminen alkaa olla koetuksella. Tästä syystä Etelä-Pohjanmaalla Alavuden ja Töysän yrittäjät avasivat vertaistukipuhelimen. He uskovat, että kriisin keskellä yrittäjää ymmärtää parhaiten toinen yrittäjä.

Yhdysvalloissa seitsemän yritystä velvoitetaan koronatalkoisiin

Massachusettsin kuvernööri sai apua jalkapalloseura New England Patriotsilta hengityssuojainten tuomiseksi Kiinasta. Seuran kone toi Bostoniin torstaina yli miljoona N95-hengityssuojainta. Jim Davis / EPA

Yhdysvalloissa annettiin eilen määräys seitsemälle yhtiölle valmistaa hengityskoneita ja hengityssuojaimia. Taustalla on koronapandemiassa elintärkeiden varusteiden varastojen hiipuminen. Maassa on jo lähes 250 000 koronatartuntaa ja liki 6 000 kuollutta. Varapresidentti Mike Pence kertoi, että Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n päivitetty ohjeistus kasvojen peittämisestä on tulossa lähipäivien aikana.

Perjantaille lunta ja vettä

Anniina Valtonen / Yle

Perjantaina liikkuu lumi- ja räntäsateita maan etelä- ja keskiosissa. Etelärannikolla sataa lähinnä vettä. Lunta kertynee maan keskiosissa paikoin yli 10 senttimetriä ja ajokeli muuttuu huonoksi.

Lauantaina puhaltaa kylmä luoteistuuli, aamu on aurinkoinen ja päivällä pilvisyys vaihtelee ja lumikuuroja tulee paikoin. Sunnuntai on myös enimmäkseen poutainen ja melko aurinkoinen. Pilvisyys lisääntyy vähitellen lännestä ja illalla sataa pohjoisessa vähän lunta.

