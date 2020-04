Korona kurittaa Euroopan autoteollisuutta: Yli miljoona lomautettua tai irtisanottua työntekijää, myynti romahtanut

Tästä on kyse Eurooppalaiset autotehtaat ovat valtaosin keskeyttäneet toimintansa

Autoteollisuudessa yli miljoona työntekijää on lomautettu tai irtisanottu koronan seurauksena

1,26 miljoonaa autoa on jo jäänyt valmistamatta

Automessut tulevat muuttumaan, arvioi Autotuojien Tero Kallio

Komponenttipula vaikuttaa ennen pitkää myös esimerkiksi kuluttajaelektroniikassa

Uusien autojen myynti Suomessa vajonnut lamavuosien tasolle

Koronan vaikutukset tuntuvat tuotteiden saatavuudessa ja kehitystyössä pitkään epidemian jälkeenkin

Autotehtaat sulkivat Euroopassa tuotantolaitoksiaan joukolla jo kaksi viikkoa sitten.

Ensi alkuun arvio oli, että tuotannon keskeyttäminen jatkuisi huhtikuun puoliväliin saakka. Nyt liukuhihnat näyttävät pysyvän pysäytettyinä toukokuun loppuun, kertoo Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio.

Hän on juuri keskustellut etäkokouksessa Euroopan suurinta teollisuudenalaa edustavien kansallisten yhdistysten kollegojensa kanssa koronavirustilanteesta.

Tällä hetkellä koronan seuraukset vaikuttavat 1,1 miljoonaan autoteollisuuden työntekijään.

– Slovakiassa vuosituotanto on miljoona autoa vuodessa. Iso osa tehtaista on kiinni. Romaniassa 17 000 ihmistä on lomautettu, saman verran Puolassa, Kallio luettelee.

Tehtaita on suljettu myös poliittisilla päätöksillä, esimerkiksi Unkarissa.

Arviolta 1,26 miljoonaa autoa on jäänyt valmistamatta kaikkiaan lähes 20 miljoonasta autosta, jotka valmistetaan Euroopassa vuosittain.

Toisaalta autoille ei ole tällä hetkellä suuresti kysyntääkään. Maahantuojat julkaisivat aprillipäivänä tuoreet tilastot uusien autojen myynnistä Suomessa.

Kallio kuvaa tilannetta kahdella sanalla: ennennäkemätön romahdus. Viime viikolla uusien autojen myynti oli 78 prosenttia heikommissa lukemissa kuin vuosi sitten samaan aikaan.

– Tämmöisiä sukelluksia ei ole nähty edes finanssikriisin aikana. Pitää mennä 1990-luvun alun lamaan, mutta silloinkaan pudotus ei ollut näin nopeaa, Kallio vertaa.

Uusien autojen myynti on Suomessa romahtanut lamavuosien tasolle. AOP

Tehtaat kärsivät loppukäyttäjien pulan lisäksi myös komponenttipulasta. Autoteollisuus on varsin riippuvainen alihankintaketjuista, selittää professori ja yksikönjohtaja Markku Kuula Aalto-yliopistosta.

Nämä ketjut katkeavat, kun yksikin alihankkijoista pysäyttää tuotannon.

– Esimerkiksi Uudenkaupungin autotehtaan tarvitsemat osat ja komponentit tuodaan Saksasta. Valmiit autot viedään sitten pääosin Saksan kautta maailman markkinoille, Kuula kertoo.

– Osa Saksasta Suomeen tuotavista osista on Mersun omaa tuotantoa ja osa on hankittu muilta yhtiöiltä osina ja komponentteina. Toimitusketjut ovat siis erittäin pitkiä ja globaaleja.

Autoteollisuuden pyrkimyksenä on pitää varastot minimissä, joten erilaiset häiriöt toimitusketjussa heijastuvat nopeasti tehtaiden toimintaan.

Uusien automallien lanseeraukset siirtyneet nettiin

Autoalan tapahtumat on koronan leviämisen ehkäisemiseksi järjestään kaikki peruttu. Perinteisesti paljon uusia malleja esittelevä Geneven autonäyttely peruttiin jo, samoin Detroit. Seuraavaksi liipasimella on Pariisin autonäyttely, jonka pitäisi olla syyskuussa.

Messujen peruuntuminen voi vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen, kun he eivät saa tietoa uusista tuotteista, sanoo professori Markku Kuula. Risto Mattila/Yle

Uusien mallien lanseeraukset on siirretty messuhalleista nettistriimeihin. Näin oli osaksi tapahtunut jo ennen koronaa, mutta nyt käytäntö on yleistynyt. Kallio arvelee, että paluuta entiseen ei ehkä enää ole senkään jälkeen, kun koronasta päästään.

Ainakaan entisessä mittaluokassa.

– Autoja varmaan halutaan jatkossakin päästä hypistelemään ja katsomaan, mutta kansainväliset messut ovat olleet aikamoisia rahasyöppöjä valmistajille, Kallio muistuttaa.

Autovalmistajien hienot messupömpelit maksavat parhaimmillaan kymmeniä miljoonia euroja. Netissä kulut ovat murusia tähän verrattuna, vaikka nettistriimeistäkin toki halutaan tehdä näyttäviä.

– Automessut tulee ehkä muuttamaan muotoaan. Ainakin länsimaissa. Kehittyvissä maissa tullaan ehkä jälkijunassa, Kallio arvioi.

Vaikutukset voivat tuntua pitkään pandemian jälkeenkin

Messujen ja esittelytapahtumien peruuttaminen on harmillista alalle kuin alalle, sanoo professori Kuula.

– Tämä todennäköisesti vaikuttaa kuluttajien halukkuuteen hankkia uusia laitteita, koska tiedonsaanti uusista malleista hankaloituu.

Vastaavasti myös kiinnostus mainontaan luonnollisesti vähenee, koska kysyntä heikkenee. Kuulan mukaan kaikella tällä on vaikutusta myös tuotekehitykseen, josta yritykset yleensä ensimmäisenä aloittavat toimintojensa sopeutukset, kun sellaiseen tulee tarvetta.

Kallio on samaa mieltä.

Eurooppalaiset autovalmistajat ovat Kallion mukaan kuitenkin kasvattaneet investointejaan kaksinkertaiseksi kymmenessä vuodessa, 30 miljardista 60 miljardiin euroon. Uusien automallien, kuten sähkö- tai hybridiautojen suunnittelu vaatii investointeja.

Oma lukunsa on sekin, kun tuotantoa jälleen aletaan ajamaan ylös. Kallion mukaan autojen toimituksessa saattaa tulla parinkin kuukauden viive.

Tero Kallio. Autotuojat

Komponenttipula näkyy todennäköisesti autojen lisäksi myös muiden tuotteiden saatavuudessa, esimerkiksi kulutuselektroniikassa.

Nyt vielä myydään varastossa olevaa tavaraa, mutta jossain vaiheessa varastot tyhjenevät, ellei uusia laitteita tuoteta.

"Yhteiskuntaa ei voi pitää suljettuna loputtomasti"

Tero Kallion mukaan autoteollisuus, jälleenmyyjät ja huoltoketjut toivoisivat, että hallitus tulisi hätiin esimerkiksi romutuspalkkio-järjestelmällä, jota on Suomessa kokeiltu jo kahdesti.

Myös sähköautotuen ulottaminen vähäpäästöisempiin autoihin voisi tuoda alalle kaivattua piristystä.

– Kaikki yritykset eivät pysy pystyssä, jos tämä jatkuu näin. Keinot, mitä esitämme, eivät ole kaikki valtiolle menoerä. Romutuspalkkio on ollut valtiolle tuottopositiivinen, Kallio perustelee.

Romutuspalkkiossa valtio on tukenut tietyin ehdoin uuden auton hankintaa maksamalla vanhasta autosta tuhannen euron palkkion ja autoala lisäksi viisisataa.

Kallio haaveilee, että valtion osuutta voisi muutamalla satasella nostaa ja ehkä autoalakin voisi sitten tulla omassa osuudessaan myös vastaan.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä hallituksen toimet korontilanteessa hyvin. Ne ovat tarpeen, jotta viruksen leviäminen voidaan estää. Ja ne ovat yhtä ankaria kaikille aloille.

– Loputtomasti ei yhteiskuntaa kuitenkaan voi pitää suljettuna, Kallio sanoo.

