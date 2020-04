Koronatartuntojen määrä Ruotsissa uudella tasolla – Pääministeri: Tilanne pahenee, ennen kuin se paranee

Ruotsissa on vahvistettu 5 466 tartuntaa. Viime vuorokauden aikana uusia tartuntoja todettiin 519, mikä on ennätysmäärä.

Ruotsissa todetaan nyt 400–500 uutta koronavirustartuntaa päivittäin. Viranomaiset uskovat, että tartuntojen määrät jatkavat jyrkkää nousuaan lähipäivinä. Ne ovat saavuttaneet "uuden tason", Ruotsin mediat raportoivat.

Pääministeri Stefan Löfven varoittaakin, että epidemia ei ole ohi viikoissa, vaan se kestää vielä kuukausia. Hän korostaa, että ruotsalaisten on oltava kärsivällisiä ja valmiita tekemään uhrauksia.

– Vaara ei ole ohi. Tilanne pahenee, ennen kuin se paranee. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan pysyä kotona, jos oireilee, Löfven sanoi muun muassa yleisradioyhtiö SVT:n välittämässä tiedotustilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun) myöhään iltapäivällä.

Tukholmalaiset vaihtavat kuulumisia kadulla. Kaupungilla on tavallista huomattavasti hiljaisempaa. Jessica Gow / EPA

Hän varoitti lipsumasta viranomaisten ohjeista pysytellä mahdollisimman paljon kotona ja muistutti, että myös lapset on pidettävä kotona, jos heillä on oireita, vaikka ne olisivat kuinka lieviä tahansa.

Löfven huomautti myös, että ohjeet koskevat koko maata, vaikka tilanne on pahin Tukholman läänissä ja naapurilääneissä.

–Meidän on pysyttävä kotona, jos meillä on oireita. Meidän on pidettävä etäisyyttä muihin ihmisiin. Meidän on pestävä käsiämme huolellisesti ja usein. Meidän on vältettävä matkoja, ja niiden, jotka kuuluvat riskiryhmiin, on vältettävä yhteyksiä muihin ihmisiin, Löfven kertasi.

Valtionepidemiologi: Olemme matkalla kohti tartuntahuippua

Ruotsissa vahvistettiin 519 uutta koronavirustartunaa viime vuorokauden aikana. Se on ennätysmäärä tartuntoja vuorokaudessa Ruotsissa.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell uskoo, että koronatartuntojen määrä jatkaa jyrkkää nousua Ruotsissa lähipäivinä. Hän arvioi, että epidemia on uudessa vaiheessa, eikä se ole yllätys.

– Olemme matkalla kohti tartuntahuippua, jota olemme osanneet odottaa, Tegnell sanoo yleisradioyhtiö SVT:lle (siirryt toiseen palveluun).

Valtionepidemiologi Anders Tegnell. Claudio Bresciani / EPA

Hänen mukaansa tilanne voisi olla huomattavasti pahempi.

– Tartuntakäyrä on ollut tasainen lähes kuukauden ajan, ja se on erittäin tärkeää.

Tegnell uskoo, etttä tartuntojen tasainen määrä merkitsee, että niiden huippu pysyy matalampana kuin ilman mitään toimenpiteitä, ja matalampana kuin monissa muissa maissa.

Ruotsi on luottanut ohjeisiin enemmän kuin kieltoihin koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä.

Se on kuitenkin kieltänyt kaikki yli 50 henkilön kokoontumiset ja vierailut vanhainkodeissa, Lisäksi lukiot, yliopistot ja korkeakoulut on suljettu, ja niissä on siirrytty etäopetukseen,

Eilen keskiviikkona kansanterveysviranomainen kehotti ruotsalaisia pysyttelemään mahdollisimman paljon kotona, tekemään etätöitä ja välttämään kahviloissa tai kaupassa käyntiä.

Korona ehtinyt levitä kymmeniin vanhainkoteihin

Korona on erityisen kohtalokas yli 70-vuotialle, ja eilisestä lähtien vierailut vanhainkodeissa on kielletty kokonaan Ruotsissa.

Ruotsin radion kartoitus (siirryt toiseen palveluun) kuitenkin osoittaa, että tartuntoja on varmistettu 43 vanhainkodissa eri puolilla maata ja epäiltyjä tartuntoja on 51 vanhainkodissa.

Mainostaulu kehottaa ihmisiä pysymään kotona, jos heillä on koronaoireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa tai kurkkukipua. Fredrik Sandberg / EPA

Valtionepidemiologi Anders Tegnell myöntää, että vanhainkotien suojelemisessa on epäonnistuttu.

– Se on erittäin valitettavaa, sillä juuri sitä olemme yrittäneet estää kaikin mahdollisin tavoin, hän sanoo Ruotsin radiolle.

Pääministeri Stefan Löfven puolestaan toteaa, että vanhainkotitartunnat seuraavat kansainvälistä trendiä.

– Se on tapahtunut lähes kaikissa maissa, emmekä näe sitä epäonnistumisena, Löfven sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Ruotsissa ei ole esitetty arviota siitä, kuinka moni ihminen voi kuolla koronavirukseen.

– Sitä on liian vaikea arvioida. En tiedä, kuka siihen pystyisi, Löfven sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ruotsissa on tähän mennessä kuollut 282 ihmistä koronaan. Kuolonuhrien määrä nousi 43:llä viime vuorokauden aikana.

