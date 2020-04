Netti helpottaa muistisairasta vaimoaan hoitavan Tapani Soinisen ikävää: "Videopuhelussa näemme lastenlasten iloisuuden"

TurkuOmaishoitaja Tapani Soininen ja Eila Lehtonen käyvät parvekkeella tai kerrostalon pihassa aistimassa kevään etenemistä pikaisesti. Pääosin aika kuluu sisällä. Pariskunta on iloisella mielellä, sillä Tapani Soininen on pystynyt ottamaan netin ja älypuhelimen avuksi yhteydenpidossa.

– Videopuheluissa näemme lastenlasten iloisuuden. Muistiryhmämme kokoontuu myös verkossa. Ryhmätapaamisessa kaikki voivat kertoa ajatuksistaan. Se on tärkeä juttu, pohtii Soininen.

Tavallisesti monet muistisairaat käyvät päivätoiminnassa, ja ne hetket antavat hengähdystauon myös omaishoitajille. Soininen pitää omasta jaksamisestaan huolta liikkumalla. Eila Lehtonen selviää noin tunnin verran yksin kotona, joten puoliso voi käydä juoksulenkillä.

– Teen ristisanatehtäviä ja luen paljon. Katselen myös maisemia tuolta ylhäältä, missä asumme. Ulos ovesta en lähde, kertoo Eila Lehtonen.

Huoli omaishoitajien jaksamisesta on kova

Kaikki eivät osaa käyttää nettiä tai älypuhelinta. Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsin aluejohtaja Minna Rosendahl kertoo, että heti koronakriisin aluksi muistiyhdistykset tarttuivat toimeen.

Kaikille asiakkaille on pyritty soittamaan. Lisäksi muistiyhdistykset tekevät videotervehdyksiä facebook-sivuille monta kertaa viikossa (siirryt toiseen palveluun).

– Aluksi meille tuli kova huoli yksinasuvista asiakkaista. Pohdimme, miten heille voitaisiin taata turvallinen ja toimiva arki sinne omaan kotiin. Viime viikkojen aikana on noussut huoli myös omaishoitajien jaksamisesta, kertoo Rosendahl.

Muistiyhdistykset ovat kyselleet asiakkailta itseltään, mitä he toivovat. Työntekijämme ovat soittaneet monta sataa puhelua kuukauden aikana. Suurin osa toivoo henkilökohtaisia, säännöllisiä puheluja. Yhdistyksellä on myös virtuaaliryhmiä ja chat-keskusteluja tarjolla.

– Monet sanovat, että kyllä me pärjätään ja olemme tottuneet olemaan kotona. Ahdistuneita soittojakin on silti alkanut tulla. Varsinkin yllättävät kriisitilanteet ovat hankalia kotona, sillä sinne on vaikeaa saada apua nopeasti, kertoo Rosendahl.

Aluejohtaja Minna Rosendahl toivoo, että omaishoitajat pitäisivät taukoja. Kahvihetki parvekkeella yksinään voi auttaa jaksamisessa. Minna Rosvall / Yle

Viranomaisille kanteluita vähän koronakaranteeneista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa arvioidaan olevan yli 190 000 muistisairasta henkilöä ja on arvioitu, että muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 14 500 henkilöä. (siirryt toiseen palveluun)

Sosiaalihuollon ylitarkastaja Nina Siro-Södergård Lounais-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että viranomaisvalvontaan ei ole tullut tiettävästi juurikaan valituksia vanhusten hoidon osalta. Tilanne on hänen tietääkseen samantyyppinen kaikkialla Suomessa.

Ilmeisesti ihmiset ymmärtävät, että eletään poikkeusoloissa, eikä epäkohdista haluta tehdä viranomaisasioita ainakaan tässä vaiheessa. Viranomaiset ovat jopa hieman yllättyneitä asiasta, sillä vanhustenhuoltoon liittyvä mediakohu moninkertaisti aiemmin talvella kanteluiden ja valvontapyyntöjen määrän.

Arkirutiinit tärkeä muistaa

Turun yliopistossa ja Tyksissä työskentelevä neurologi ja professori Juha Rinne pitää tärkeänä, että muistisairaiden rutiinit pystyisivät samanlaisina karanteenioloissakin.

– Karanteeni voi hämmentää heitä ja aiheuttaa ahdistustakin, sillä monet ryhmätoiminnot ja fyysiset kontaktit puuttuvat. Haasteita voi tulla esimerkiksi käsihygienianeuvojen noudattamisessa, pohtii Rinne.

Professori muistuttaa, että muistisairaus ei sinänsä lisää riskiä sairastua koronavirukseen. Muistisairaat ovat kuitenkin usein iäkkäitä, eli yli 70-vuotiaita ja heillä voi olla muita sairauksia, jotka lisäävät heidän sairastumisriskiään.

– Koronavirusta ja siitä aiheutuvaa karanteenia kannattaa yrittää selittää, mutta heitä ei saa liikaa pelotella. Asiallista informaatiota voi antaa sen mukaan, miten henkilö pystyy ottamaan sitä vastaan.

Neurologi Juha Rinne painottaa, että läheisten tulee pitää tiivistä yhteyttä muistisairaaseen. Minna Rosvall / Yle

Säännöllinen yhteydenpito omaisiin tärkeää

Professori Juha Rinteen mukaan lyhytaikainen eristäminen ei vielä pahenna muistisairautta.

– Tutkimusten mukaan vähäiset sosiaaliset kontaktit saattavat pahentaa muistioireita ja heikentävät tavallista nopeammin päivittäistä toimintakykyä. Silloin on kyse vähintään vuoden mittaisesta jaksosta. Muutaman kuukauden mittainen jakso ei varmaan aiheuta mitään merkittävää tässä suhteessa, kertoo Rinne.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asuvat muistisairaat ovat siinä suhteessa hyvässä asemassa, että siellä on helpompi pitää arkirutiineja yllä kuin kotona.

– Sielläkin omaisten vierailut jäävät väliin. Säännöllinen yhteydenpito puhelimitse tai muilla välineillä olisi hyvin tärkeää, painottaa Rinne.

Lähestyvät pääsiäisen pyhät tuovat uusia haasteita, sillä monen omainen saattaa asua toisella paikkakunnalla. Häntä on saatettu käydä katsomassa juuri juhlapyhinä.

– Yksin asuva, iäkäs muistisairas voi aiheuttaa omaisille ahdistusta ja huolta, koska omakin arki on monella tavalla muuttunut, pohtii Rinne.

Professori Rinne kannustaa etsimään neuvoa netistä esimerkiksi potilaiden ja omaisten verkossa toimivista vertaistukiryhmistä. Muun muassa Muistiliiton (siirryt toiseen palveluun) sivuilta löytyy paljon tietoa. Valtakunnalliseen muistineuvo (siirryt toiseen palveluun) puhelinnumeroon 09 8766 550 voi soittaa, jos tulee jotain kysyttävää tai pulmatilanteita.

Lue lisää:

Miten kertoa koronaviruksesta muistisairaalle?

Lääkäritytär paikkaa vanhustenhoidon rikottuja lupauksia ja ajaa satoja kilometrejä iäkkään isänsä avuksi – kaukoauttajia on kymmeniä tuhansia

Muistisairas Reino Ilola kehitteli itselleen henkilökohtaisen muistopelin taiteilijan kanssa: "Aika helppo oli löytää elämän tärkeät jutut"