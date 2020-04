Kova tuuli kurittaa Etelä-Suomea perjantaina – ensi viikolla lämpenee koko maassa

Tuuli tuo mukanaan vettä, lunta ja räntää. Lapissa on poutaa.

Huominen perjantai koittaa tuulisena Etelä-Suomessa. Merialueille on annettu myrskyvaroitukset, ja maa-alueillekin on luvassa myrskypuuskia.

Tuulet voimistuvat jo tänään torstaina myöhään illalla Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sekä Ahvenanmaalla.

Tuulia säestää voimakas sade. Se tulee lumena, räntänä ja etelärannikolla vetenä.

– Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa ajokeli muuttuu huonoksi. Lappi pääsee helpommalla, ja siellä on pääosin poutaista, Ylen meteorologi Anne Borgström sanoo.

Sateet liikkuvat vauhdilla, ja jo perjantaina iltapäivällä Etelä-Suomessakin nähdään aurinko. Myöhään perjantaina sadekurimus alkaa olla ohi.

Kun sateet ovat väistyneet itään, lännestä virtaa Suomeen kuivempaa ilmaa. Niin lauantaita kuin sunnuntaita vasten yöllä ollaan pakkasella koko maassa.

– Lauantaiaamu on aurinkoinen, mutta iltapäivällä voi tulla vähän lumikuuroja. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosissa plussalla, mutta Lapissa on pakkasta, Borgström kuvailee.

Sunnuntai-iltana pilvisyys lisääntyy, ja samalla Suomeen virtaa lämmintä ilmaa. Pohjoiseen voi tulla vähän lunta.

– Maanantaina voidaan etelässä helposti mennä jopa kymmeneen asteeseen. Jonain päivänä ensi viikolla saattaa olla jopa 15 astetta, Borgström povaa.