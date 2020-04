Yhdysvaltain viranomaiset takavarikoivat hamstraajalta valtavan määrän suojavarusteita – jäi kiinni kaupattuaan niitä lääkärille ylihintaan

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat takavarikoineet yksittäiseltä hamstraajalta suuren määrän sairaaloissa käytettäviä suojavarusteita, kertoo uutistoimisto Reuters.

New Yorkin Brooklynissä asuvan miehen varastossa oli muun muassa 192 000 N95-luokan hengityssuojainta, 130 000 kirurginmaskia, lähes 600 000 paria sairaalakäyttöön sopivia kertakäyttökäsineitä sekä muita suojavarusteita ja desinfiointiaineita.

Nyt tavarat on tarkoitus jakaa New Yorkin ja New Jerseyn terveysviranomaisille. Terveydenhuollon henkilökunnan tarvitsemista suojavarusteista on Yhdysvalloissa monin paikoin pulaa.

Reuters siteeraa oikeuden asiakirjoja, joiden mukaan mies oli tarjoutunut myymään noin tuhat N95-tason hengityssuojainta newjerseyläiselle lääkärille huomattavaan ylihintaan.

Mies oli kehottanut lääkäriä noutamaan hengityssuojaimet eräästä autokorjaamosta New Jerseyssä. Lääkäri kertoi viranomaisille, että autokorjaamossa oli ollut niin paljon suojavarusteita, että niillä varustaisi kokonaisen sairaalan.

Kun keskusrikospoliisi FBI:n tutkijat tulivat puhuttamaan hamstraajaa, hän oli yskinyt poliisien päälle ja väittänyt sairastavansa koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia.

Mies pidätettiin tämän viikon maanantaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kielsi infektiopotilaiden hoidossa tarvittavien suojavarusteiden ja tiettyjen lääkkeiden hamstraamisen presidentin asetuksella 23. maaliskuuta.

Lähteet: Reuters