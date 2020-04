Koronaviruspotilaiden kanssa kolme viikkoa seilannut Zaandam-risteilijä rantautui vihdoin Floridaan

Koronaviruspotilaita kuljettava Zaandam ja sisaraluksensa Rotterdam ovat rantautuneet Floridan Fort Lauderdalen Evergladesin satamaan, kertoo uutistoimisto AP.

Zaandamin matkustajista 45 ihmistä on kärsinyt lievistä koronaviruksen aiheuttamista oireista ja he tulevat pysymään laivassa, kunnes parantuvat. 10 ihmistä on viety Fort Lauderdalen sairaalaan. Zaandamilla ehti kuolla neljä iäkästä ihmistä, joista ainakin kahden kerrotaan kuolleen koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Holland America Line -yhtiön omistama Zaandam ehti seilata lähes kolme viikkoa ilman, että matkustajat pääsivät käymään maissa, kun mikään satama ei suostunut ottamaan sitä vastaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puuttui peliin alkuviikosta ja sanoi keskiviikkona, että Zaandamin matkustajat tullaan evakuoimaan.

Zaandamilla oli kyydissä 442 matkustajaa ja 603 työntekijää. Risteilijää viime aikoina avustanut Rotterdam taas kuljetti mukanaan 808 matkustajaa ja 583 työntekijää. Rotterdam lähetettiin ottamaan kyytiinsä terveitä matkustajia Zaandamilta ja muutenkin avustamaan risteilijää sen jälkeen, kun Zaandam ei saanut rantautumislupaa Etelä-Amerikan maista.

Toinen koronavirusristeilijä matkalla Fort Lauderdaleen

Uutistoimisto AFP:n mukaan jo toinen koronavirusristeilijä on on matkalla kohti Fort Lauderdalen satamaa. Coral Princess -laivalla on kyydissä 12 koronavirustartunnan saanutta matkustajaa. Yhteensä laivan kyydissä on 1020 matkustajaa ja 878 henkilökunnan jäsentä. Koronavirustartunta on todettu seitsemällä matkustajalla ja viidellä työntekijällä.

AFP:n mukaan Coral Princessin on määrä saapua Fort Lauderdaleen lauantaina.

