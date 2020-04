Trumpin hallinto suunnittelee ohjeistusta kasvojen peittämiseksi – New Yorkin pormestari kehottaa tekemään sen jo nyt

New Yorkin pormestari Bill De Blasio suosittelee kaupunkilaisia peittämään kasvonsa ulos lähtiessään.

Presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee uutta ohjeistusta, jonka mukaan ihmisten tulisi sonnustautua kasvot peittävään maskiin pahimmilla koronavirusalueilla, kertoo uutistoimisto AP.

AP:n mukaan tarkoituksena olisi käyttää maskeja, jotka eivät ole terveydenhoitoalalla käytössä. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi ihmisten omat huivit. Kasvojen peittäminen tulisi kyseeseen esimerkiksi kaupassa- tai apteekissakäynnin aikana.

Varapresidentti Mike Pence kertoi, että Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n päivitetty ohjeistus kasvojen peittämisestä on tulossa lähipäivien aikana.

Torstain tilannekatsauksessa presidentti Trump sanoi toteuttavansa puolustustarvikkeiden valmistamista koskevaa lakia myös monialayhtiö 3M:n toimintaan, jotta yhtiö alkaisi valmistamaan hengitysmaskeja, kertoo CNN.

– Toivottavasti he pystyvät tekemään sen, mitä heiltä odotetaan, Trump totesi.

3M kertoi aiemmin tällä viikolla, että yhtiö on jo tammikuussa kaksinkertaistanut N95-maskien valmistuksen määrän ja suunnittelee tuplaavansa tuotannon uudelleen. Tämä tarkoittaisi kahta miljardia maskai seuraavan vuoden aikana.

Viime viikolla Trump turvautui samaan, harvoin käytettyyn puolustustarvikkeiden valmistamista koskevaan lakiin, joka on suunniteltu sota-ajalle. Tuolloin kohteena oli General Motors ja sen patistaminen valmistamaan hengityskoneita. Lain avulla yksityisiä yrityksiä voidaan määrätä valmistamaan puolustustarvikkeita.

Trumpilta negatiivinen koronavirustesti

Presidentti kertoi myös tehneensä uuden, nopean koronavirustestin, jonka tulos todettiin negatiiviseksi.

– Tein sen (testin) ihan vain uteliaisuuttani nähdäkseni, kuinka nopeasti se toimii, Trump sanoi.

Trump testattiin koronaviruksen vuoksi myös maaliskuussa hänen oltua samoissa tiloissa brasilialaisviranomaisen kanssa, jonka myöhemmin todettiin saaneen koronavirustartunnan.

New Yorkin pormestari kehotti peittämään kasvot

New Yorkin pormestari Bill De Blasio kehotti torstaina kaupunkilaisia peittämään kasvonsa, kun he menevät ulos tai ovat lähellä muita ihmisiä. Hän viittasi tutkimukseen, jonka mukaan oireettomat ihmiset voivat levittää virusta tietämättään.

– Kun peität kasvosi, suojelet muita, De Blasio sanoi.

Pormestari totesi, että kasvot voi peittää vaikka huivilla tai jollain kotitekoisella naamarilla, mutta ei terveydenhoitoalan maskeilla, sillä niitä tarvitaan koronavirustaistelun eturintamassa. Tuoreen singaporelaistutkimuksen mukaan noin kymmenen prosenttia uusista tartunnoista voi tulla ihmisiltä, jotka kantavat virusta oireettomina.

New Yorkin kaupungissa on todettu lähes 52 000 koronavirustartuntaa ja viruksen aiheuttamiin komplikaatioihin on kuollut noin 1 400 ihmistä.

Myös Los Angelesin pormestari Eric Garcetti kehotti jo keskiviikkona kaupunkilaisia peittämään kasvonsa samalla tapaa, kuin De Blasio päivää myöhemmin.

