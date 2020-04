Loppuun käytetty matkakassa, ei lentoyhteyksiä, poliisi valvomassa ulkonaliikkumiskieltoa – Yle selvitti matkailijoiden tilannetta 6 mantereella

Pelkästään New Yorkin osavaltion aluella on todettu lähes 100 000 koronavirustartuntaa. Matkailijoiden paluumahdollisuudet Yhdysvalloista ovat pysyneet hyvinä.

Tänään perjantaina starttaa Egyptin pääkaupungista Kairosta kotiutuslento, joka suuntaa kohti Tukholman Arlandan lentoasemaa. Tuon lennon on määrä saattaa kotimatkalle myös joukko suomalaisia matkustajia.

Tällaisia tietyn maan järjestämiä kotiutuslentoja, joille myydään lippuja myös muiden maiden kansalaisille, lennetään nyt taajaan.

Lentoyhtiö Finnair haki yhteistyössä ulkoministeriön kanssa matkustajia Intian Goasta keskiviikkona ja New Delhistä torstaina. Viikko sitten perjantaina Finnair lennätti kaksisataa Floridassa talvehtinutta suomalaista kotimaahan.

Torstaina, helmikuun 2. päivänä suomalaiset olivat antaneet 37 000 matkustusilmoitusta. Matkustusilmoitusten avulla ulkoministeriö pystyy tarvittaessa myös antamaan apua pulaan joutuneille matkailijoille.

Hankalia kohteita matkailijoiden kotiinpaluun kannalta ovat esimerkiksi Kaukoidän saaret kuten tämän kuvan Palawan Filippiineillä. Kai Jaskari / Yle

Ulkoministeriön konsulijohtaja Pasi Tuominen arvioi maanantaina A-studiossa, että kotimaahan olisi pyrkimässä vielä noin 3 000 suomalaista.

Tämä luku elää nyt nopeasti, kun matkalaisia palaa maailmalta. Ministeriöstä arveltiin torstaina, että luku voisi nyt olla lähempänä 2 000:a. Toisaalta myös uusia avun tarvitsijoita ilmaantuu.

Yle tiedusteli sähköpostitse 19 suurlähetystöltä kaikilta kuudelta asutulta mantereelta, minkälaisissa olosuhteissa suomalaiset matkailijat paluutaan odottelevat. Kirjo on melkoinen, mutta pääsääntöisesti matkalaiset voivat hyvin.

Huvenneet lentoyhteydet, matkustusrajoitukset, eri asteiset ulkonaliikkumiskiellot ja matkakassan tyhjentyminen vaikeuttavat kotiinpääsyä.

Kokosimme esimerkkejä eri maiden tilanteista.

Euroopan tiukoista karanteenimääräyksistä huolimatta paluu on sujunut pääosin mallikkaasti

Italia

Italiassa on kaikkein eniten koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-sairauteen kuolleita ihmisiä koko maailmassa. Epidemian vakavuuden vuoksi maassa määrättiin erittäin tiukat liikkumisrajoitukset.

– Kotimaahan paluu Italiasta on sallittua. Italiassa liikkuminen on rajoitettu työhön, terveyteen tai muuhun pakolliseen syyhyn kuten esimerkiksi kotimaahan palaamiseen, sanoo konsuli Päivi Harju-Heikkilä Rooman-suurlähetystöstä.

Espanjasta on tiukoista karanteenimääräyksistä huolimatta päästy palaamaan Suomeen suhteellisen sujuvasti. Kuvassa Malagan vanhaa kaupunkia Andalusiassa. Kai Jaskari / Yle

Espanja

Espanja ohittanee Italian todettujen tartuntojen määrässä minä päivänä hyvänsä. Myös Espanjassa on mittavia liikkumisrajoituksia. Madridin-edustuston päällikkö Tiina Jortikka-Laitinen muistuttaa, että monet Espanjasta matkustusilmoituksen tehneet asuvat maassa vakituisesti.

– Edelleen kotiinpaluuta odottelevien suomalaisten määrää on vaikea arvioida, mutta kyselyt suurlähetystöön ovat selvästi vähentyneet viime päivien aikana. Tiedossamme ei ole vakaviin ongelmiin joutuneita matkustajia.

Thaimaassa matkustelee edelleen paljon suomalaisia, Kaukoidässä ja Etelä-Aasiassa vallitsevat rajusti maasta toiseen vaihtelevat olot

Thaimaa

Suomen Thaimaan-suurlähetystön suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven päivittelee, miten autio hänen tavallisesti kuhisevasta kotikaupungistaan Bangkokista on tullut. Siitä huolimatta maahan on jäänyt edelleen satoja suomalaisia matkailijoita.

– Noin sata henkeä on ilmoittanut meille tarvitsevansa suurlähetystön apua paluun järjestämisessä. Mutta tämä avuntarvitsijoiden määrä saattaa kasvaa tästä sitten tilanteen muuttuessa.

Thaimaan kuhiseva pääkaupunki on hiljentynyt koronakriisin seurauksena. Kuvassa kaupunkia halkova Chao Phraya -joki. Kai Jaskari / Yle

Esimerkiksi kulkuyhteydet Phuketin lomasaareen Etelä-Thaimaassa ovat sulkeutumassa kokonaan.

Suorat lentoyhteydet Thaimaasta Helsinkiin päättyivät kuun vaihteessa. Suikkari-Kleven kehottaa käyttämään jäljellä olevia kaupallisia yhteyksiä, kun niitä vielä järjestetään.

Naapurimaasta Kambodzhasta on kotiutettu suomalaisia yhteisillä EU-lennoilla. Tällainen voi tulla kyseeseen myös Thaimaassa, mutta niiden varaan ei kannata laskea.

– Muutamia suomalaisia saattaa päästä mukaan. Niissä priorisoidaan lapsiperheitä tai ikääntyneitä.

Vietnam ja Laos

Suurlähettiläs Kari Kahiluoto Hanoin-suurlähetystöstä kertoo, että tilanne molemmissa maissa elää nyt erittäin nopeasti. Liikkumisrajoituksia tiukennetaan ja lennot saatetaan jopa väliaikaisesti keskeyttää kokonaan.

– Laosissa on joitakin suomalaisia, joiden tilanne on auki, Vietnamissa noin 20. Olisi tärkeää, että edustusto saisi täsmälliset tiedot eli on tärkeä tehdä matkustusilmoitus. Ja myös ilmoittaa, jos on palannut Suomeen.

Indonesia

– Edustuston tietoon ei ole tullut, että kukaan olisi kurjissa oloissa. Suurin osa lomailee Balilla. Saksa ja Ranska ovat järjestäneet kotiutuslentoja, kertoo ulkoasiainsihteeri Sena Yildrim-Tuoma Suomen Jakartan-lähetystöstä.

Malesia ja Filippiinit

Näiden kahden maan konsuliasioita hoidetaan Kuala Lumpurista käsin. Suurlähettiläs Petri Puhakka raportoi, että Malesiassa tilanne on vakaa liikkumisrajoituksista huolimatta. Kaupallisia paluulentoja kulkee edelleen.

Filippiinien pääkaupungissa Manilassa asutaan ahtaasti, mikä on omiaan lisäämään koronatartuntojen riskiä. Kai Jaskari / Yle

Yle raportoi jo aiemmin, että Filippiineillä suomalaisten paluuta vaikeuttavat maan sekavat karanteenirajoitukset ja saarilta kansainvälisille lentokentille johtavien kulkuyhteyksien katkeaminen. Maassa on jumissa edelleen muutamia kymmeniä suomalaisia.

Monet kansainväliset mediat uutisoivat torstaina (siirryt toiseen palveluun), että Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte olisi antanut maan poliisivoimille luvan ampua vastarintaa tekevät karanteenirajoitusten rikkojat. Maan poliisijohto kiirehti kuitenkin kiistämään, että poliisit olisivat toteuttamassa presidentin uhkausta.

– Tuo Duterten kommentti on tosiaan uutisoitu vähän joka puolella, mutta suhtautuisin siihen lähinnä yhtenä hänen monista purkauksistaan, Petri Puhakka kommentoi.

Kiina

Koronaviruspandemian alkulähteellä Kiinassa lähes kaikki Suomeen pyrkineet ovat kotimaahansa myös palanneet, kertoo Pekingin-suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurivirkamies Jyri Lintunen. Toiseen suuntaan liikenne on pysähdyksissä.

– Paluu Kiinaan on lähestulkoon mahdotonta kaikille ulkomaalaisille muutamaa pientä erityisryhmää lukuun ottamatta.

Japani

Japanin tartuntakehitys oli koronakriisin alkuvaiheessa huolestuttava. Japanissa on kuitenkin pystytty pitämään yhteiskunnan peruspalvelut sekä majoitus- ja ravintolapalvelut käynnissä.

– Apua tarvitsevat ovat jo päässeet tai ovat lähipäivinä matkustamassa Suomeen, sanoo Tokion-suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurivirkamies Markus Kokko.

Japanin suurlähetystö lähetti kyselyn asiasta kaikille suomalaisille, jotka olivat tehneet matkustusilmoituksen maahan.

Lentoyhteydet Japanista Suomeen loppuivat toistaiseksi ja Suomesta tulevilta kiellettiin perjantaina 3. huhtikuuta maahantulo Japaniin. Kai Jaskari / Yle

Finnairin ja Japan Airlinesin suorat lennot Japanista Helsinkiin on nyt keskeytetty. Perjantaina Japani lisäsi 49 uutta maata matkustuskieltolistalle. Muun muassa Suomesta ei toistaiseksi ole asiaa Japaniin.

Intia

Ulkoasiainneuvos Nelli Mikkola Suomen New Delhin -lähetystöstä kuvailee, että Intian runsaan viikon kestänyt sulku pysäytti kaiken lentoliikenteen. Sulkua kestää nykytiedon mukaan 14. huhtikuuta saakka.

Suurlähettiläs Ritva Koukku-Ronde arvioi, että kahdella ylimäääräisellä Finnairin lennolla Goasta ja New Delhistä kotiutui keskiviikkona ja torstaina satakunta suomalaista. Saman verran arvioidaan olevan maassa jäljellä kotiinpaluuta etsien.

– Meillä on vielä suomalaisia muissa isoissa kaupungeissa, kuten Chennaissa. Yritämme saada heitä muiden maiden kotiuttamislennoille.

Etelä-Korea

Myös Etelä-Korea oli koronapandemian alkuvaiheessa suurennuslasin alla. Ulkoasiainsihteeri Jaana Montonen Soulin-suurlähetystöstä toteaa, että maassa ei ole otettu käyttöön ulkonaliikkumiskieltoa ja liikenne toimii normaalisti.

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa on hyvin toimiva liikenne ja muu infrastruktuuri. Kai Jaskari / Yle

– Etelä-Koreassa on hyvä, moderni infrastruktuuri ja korkeatasoinen sairaanhoito. Edustuston tiedossa ei tällä hetkellä ole vaikeuksiin joutuneita suomalaismatkustajia.

USA:n koronatilanne pahenee nopeasti, mutta suomalaisten matkailijoiden tilanne on hyvä

Yhdysvallat

The New York Times raportoi perjantaina (siirryt toiseen palveluun), että maassa on jo lähes 250 000 todettua koronatartuntaa. Se on jo yli kaksi kertaa enemmän kuin missään muualla.

New Yorkin pääkonsulaatti hoitaa suomalaisten konsuliasioita 35 osavaltion alueella. Pääkonsuli Mika Koskinen kertoo, että tuhat suomalaista on saanut heiltä apua. Viime perjantaina lähti kotimatkalle 200-päinen joukko Floridan Miamista kohti Helsinkiä.

Pinteeseen joutuneita suomalaisia on Koskisen arvion mukaan kahden käden sormilla laskettava määrä.

– Kaupalliset lentoyhteydet toimivat eri puolilta USA:ta edelleen suhteellisen hyvin. Vaikka hinnat ovat nousussa ja yhteydet vähenemässä, niitä silti on.

Lentolippujen hinnat ovat noususuunnassa myös Yhdysvalloissa. Kuvassa World Trade Centerin aluetta New Yorkin Manhattanilla. Kai Jaskari / Yle

Koskinen luottaa myös siihen, että Yhdysvalloissa pääsee helposti hoitoon, jos sairastuu.

– Täällä on aika innovatiivinen ote tähän sairaalapaikkojen lisäämiseen. Keskuspuistoon nousi kenttäsairaala ja hoitopaikkoja on rakennettu myös messukeskukseen.

Väli-Amerikka

Koordinaattori Anja Perälä Suomen Mexico Cityn -suurlähetystöstä kertoo, että lähetystön toiminta-alueella on tiedossa noin 20 suomalaista, jotka tarvitsevat apua.

– Matkustajien tilanne on suhteellisen hyvä ainakin Meksikossa. Keski-Amerikasta kaupalliset lennot on käytännössä kokonaan keskeytetty. Guatemala on paluumahdollisuuksien suhteen hankalin. Rikollisuus on lisääntynyt ainakin Belizessä ja Hondurasissa.

Afrikassa on koronatilanne vielä hallinnassa, mutta järeät vastatoimet vaikeuttavat Suomeen paluuta

Etelä-Afrikka

– Etelä-Afrikassa on voimassa sulku 16. huhtikuuta saakka. Viitisentoista matkaajaa on paluulennon tarpeessa Etelä-Afrikasta Suomeen. Paluumahdollisuudet Etelä-Afrikasta ovat hyvin rajalliset, suorastaan olemattomat. Maassa on lockdownin (sulun, eristyksen) aikana voimassa ulkonaliikkumiskielto, kertoo Pretorian-edustuston päällikön sijainen Marjaana Hyppönen.

Kenia

– Keniassa vain muutama suomalainen odottaa tällä hetkellä paluulentoa. Ugandassa on muutama henkilö ilman paluulentoa, sanoo ulkoasiainsihteeri Elina Karlsson Suomen Nairobin-suurlähetystöstä.

Afrikka on ottanut käyttöön järeät vastatoimet koronaviruksen leviämistä vastaan. Kuva Nigerian Lagosista 16. maaliskuuta. EPA

Länsi-Afrikka

– Länsi-Afrikan alueella on yhteensä noin 65 suomalaista matkailijaa, jotka eivät ole vielä onnistuneet järjestämään matkaansa takaisin Suomeen. Palaaminen Eurooppaan tapahtuu käytännössä muiden EU-maiden kanssa yhteistyössä, kertoo ulkoasiainsihteeri Otto Stenius Suomen Nigerian-suurlähetystöstä.

Suurin osa näistä suomalaisista matkailee Steniuksen mukaan Gambiassa. Myös Senegalissa, Nigeriassa, Ghanassa, Beninissä, Sierra Leonessa ja Liberiassa on yksittäisiä matkailijoita.

Egypti

Egyptissä on voimassa ulkonaliikkumiskielto kello 19:stä varhaiseen aamuun. Suurlähettiläs Laura Kansikas arvioi, että suurin osa 41 suomalaisesta, jotka ovat pyytäneet suurlähetystöltä apua paluun järjestämisessä, palaa tänään Ruotsin kautta.

– Perjantaina Kairosta lähtee Tukholmaan pohjoismainen evakuointilento.

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa on monilla matkakassa hupenemassa

Australia ja Uusi-Seelanti

Australiassa on suurlähetystön arvion mukaan noin 300–400 suomalaista, jotka pyrkivät palaamaan kotimaahan. Uudessa-Seelannissa heitä arvioidaan olevan 100–180. Matkustusta on rajoitettu alueella merkittävästi.

Australia ja Uusi-Seelanti sulkivat rajansa koronakriisin takia. Kuvassa turisteja Australian Sydneyssä. Steven Saphore / EPA

Edustuston päällikön sijainen Katja Karppinen kertoo, että monien taloudellinen tilanne on joutunut heikkoon jamaan, ja tilanteen epävarmuus aiheuttaa matkalaisille ahdistusta.

– Molemmissa maissa hallitus pyrkii löytämään ratkaisuja ulkomaalaisten auttamiseksi, mutta tilanne ei ole kovin selvä. Terveydenhoito ja palvelut toimivat hyvin.

Etelä-Amerikassa matkaavilla vaikea tilanne

Brasilia

– Matkailijoilla ei ole akuutteja hätätilanteita. Pienen osan oleskelupaikka on palaamisen kannalta haasteellisempi Brasilian valtavien etäisyyksien ja sisäisten lentojen vähentämisen vuoksi, kertoo Suomen Brasilian-edustuston päällikön sijainen Sami Wacklin.

Peru, Ecuador, Bolivia

Liman-suurlähetystön aluella kotiinpalumahdollisuutta etsii vajaat 50 suomalaista. Suurlähettiläs Jukka Pietikäinen kertoo, että osa on päättänyt odottaa, että hätätila päättyy.

Perun pääkaupunki Lima on hiljentynyt koronakriisin seurauksena. Sergio Urday / EPA

– Maakunnista on ollut hyvin vaikeaa päästä Limaan hätätilarajoitusten vuoksi. Toimintamme on keskittynyt mahdollistamaan suomalaisten pääsyn Limaan. Täältä on pääsy kansainvälisille lennoille.

Argentiina, Paraguay, Uruguay

Konsulipalveluvastaava Jonna Saari Buenos Airesista arvioi, että Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn tilanne on suomalaisille matkailijoille haastava.

– Kaupallisia lentoja ei käytännössä ole. Kaikki lennot tarvitsevat maiden viranomaisilta poikkeusluvan.

