Yrittäjä: "Omaa liiketoimintaa ei haluta pelastaa lainarahalla" – pankitkaan eivät höllennä luottoehtojaan valtion takauksesta huolimatta

Liikuntakeskusta Jyväskylässä pyörittävän Tuija Poutiaisen mukaan liikevaihdosta on tippunut 80 prosenttia koronakriisin aikana.

Liikuntakeskusta Jyväskylässä pyörittävän Tuija Poutiaisen mukaan liikevaihdosta on tippunut 80 prosenttia koronakriisin aikana. Petri Aaltonen / Yle

Pankit pitävät kiinni normaaleista lainaehdoista, vaikka hallitus halusi helpottaa yritysten lainansaantia. Myöskään yritykset eivät halua hoitaa ongelmia lainarahalla.

Hallitus on luvannut 80 prosentin valtion takauksen pankeista haettaville yrityslainoille. 20 prosenttia lainoista jää kuitenkin rahoittajien riskiksi.

Finnveran yrityslainojen takauksiin on varattu 10 miljardia euroa.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin sanoma “Valtio takaa, pankit jakaa” ei kuitenkaan vakuuta kaikkia yrittäjiä.

Yrittäjien mielestä yrityksiä olisi parempi tukea suorilla avustuksilla.

Suomen Yrittäjät vaativat valtion suorien tukien viisinkertaistamista (siirryt toiseen palveluun).

Myös Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mielestä yritysten suorat tuet ovat ainoa järjellinen keino selviytyä tilanteesta.

Samalla linjalla on myös jyväskyläläisen liikuntakeskuksen yrittäjä, Keski-Suomen yrittäjien hallituksen jäsen Tuija Poutiainen.

– Lainarahalla ei haluta lähteä pelastamaan omaa liiketoimintaa.

Hänen mielestään Finnveran takaamat lainat ovat yrityksille kalliita ja jossakin vaiheessa ne on maksettava takaisin.

Laskeva liikevaihto ja heikkenevä kannattavuus ovat Poutiaisen mielestä iso riskin lainan maksamiseen. Poutiainen ei aio hakea yritykselleen Finnveran takaamaa lainaa.

Elinkeinomisteri Mika Lintilän mukaan yrittäjien kritiikki takauksien hinnasta on kuultu ja Finnveran lainojen takausprovisiota lasketaan nykyisestä.

Yrityksen elinkelpoisuus ratkaisee

Yrityksistä on tullut myös viestiä, että kaikille yrityksille valtion takaamia lainoja ei eden heru.

Myös Suomen Yrittäjät saa jatkuvaa palautetta siitä, että lainarahoitusta on vaikea saada pankkien kautta.

Nordean Itäisen Suomen yrityspankkien aluejohtaja Mika Hasu sanoo, että pankit pitävät kiinni normaaleista luotonannon periaatteista.

– Viime kädessä asia kulminoituu siihen, mikä on asiakkaan liiketoiminnan elinkelpoisuus pitkällä aikajänteellä, sanoo Hasu.

Keski-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja Pasi Sorri sanoo, että kriisiaikoinakin rahoittajien pitää tarkastella asiakkaiden maksukykyä myös koronaan liittyvissä käyttöpääomissa.

Yrityksien tilanne on katastrofaalinen, sanoo Liikuntakeskus Hutungin yrittäjä Tuija Poutiainen Jyväskylästä.

Hän on myös Keski-Suomen yrittäjien hallituksessa, joten hänellä on hyvä käsitys yrittäjien mielialoista.

Poutiaisen mukaan moni yrittäjä on todella kovilla.

– Nyt katsotaan kuinka kukin yritys selviää.

Myös Poutiaisen omassa yrityksessä liikevaihto on tippunut 80 prosenttia. Liikuntakeskus Hutunki on voitu pitää osittain auki, mutta esimerkiksi ryhmäkokoja on jouduttu rajaamaan.

Joka toinen yritys tarvitsee tukea

Pankit ovat saaneet parissa viikossa yrityksiltä tuhansia yhteydenottoja koronakriisin auheuttamista ongelmista.

Keski-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja Pasi Sorri kertoo, että lyhennysvapaiden ja käyttöpääoman hakemukset ovat moninkertaistuneet.

Nordean yrityspankkien aluejohtaja Mika Hasu kertoo, että pankki on parissa viikossa saanut yrityksien rahoitusongelmista noin neljä tuhatta yhteydenottoa.

Sorri arvioi, että esimerkiksi Keski-Suomen yrityksista jopa puolet tulee jossakin vaiheessa tarvitsemaan tukea.

Kriisin alkuvaiheessa suurimmissa ongelmissa ovat palvelualan yritykset. Sorri ennakoi, että myöhemmin keväällä ja kesällä kriisin toisessa aallossa tukea tarvitsevat myös monet muut alat.

Suorista tuista hakemustulva

Yritykset voivat hakea valtion suoraa tukea koronan aiheuttamiin ongelmiin Ely- keskuksien kautta. Avustusten haku alkoi tiistaina ja jo ensimmäisinä päivinä Ely-keskuksiin tulvi tuhansia avustushakemuksia.

Tähän mennessä valtakunnallisesti on tullut jo 5 570 hakemusta.

– Valtion piikki on nyt auki, sanoo johtaja Pirkko Melville Keski-Suomen Ely-keskuksesta.

Valtio on luvannut yritysten avustamiseen miljardi euroa ja jos rahat eivät riitä, lisää tulee, sanoo Melville.

Ely-tukien jakaminen alkaa ensi tiistaina ja yritysten tileille rahat tulevat muutamassa päivässä.

Valtion korona-avustukset yrityksille ovat suuruudeltaan 10 000–100 000 euron välillä.

Hallituksessa on valmistelussa myös yksinyrittäjille tarkoitettu tukipaketti. Alustavien tietojen mukaan yksinyrittäjille olisi tulossa avustuksena 2 000 euroa lähinnä vuokriin ja sähkölaskuihin.

Yrittäjä Tuija Poutiainen arvioi, että kaikkia yrityksiä ei varmaan nyt voida pelastaa, mutta nyt pitää tukea yrittäjiä myös henkisesti.

– Kaikkein tärkeintä on, että yrittäjät pelastetaan.