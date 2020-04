12 hienoa asiaa, joita ei olisi tapahtunut ilman koronaa – nämä oivallukset olisivat jääneet tekemättä

Yli 100 000 euroa keskussairaalalle. Hämeenlinnan seudulla kansalaiset ja yritykset laittoivat kolehdin kiertämään, ja summa oli kasassa jo muutamassa päivässä.

Kanta-Hämeen keskussairaalaan tulvii lahjoituksia – hengityskoneiden tarve sai auttajat liikkeelle

Yksi hengityskone maksaa 15 000–43 000 euroa. Rahalahjoituksilla tehohoidon paikkamäärä saadaan keskussairaalassa moninkertaistettua.

Forssalaiset Nestori Nurmi (oik.) ja Kristian Vilkman (kesk.) lahjoittivat kansalaiskeräyksen tuoton sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Rannalle. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Täältä tulee kouluruokaa. Kouluruoka järjestyy, kun vain on halua ja intoa.

Kajaanissa ryhdytään toimittamaan kouluruokaa 655 lapselle – yrittäjien tempaus täytti avuntarvitsijoiden listat nopeasti

Kajaanilaisyritykset lahjoittivat lasten kouluruokailun järjestämiseen noin 20 000 euroa.

Moni lapsi ja perhe joutui huomaamaan, että kouluruoan todellisen arvon huomaa vasta sitten, kun sitä ei ole. Tapio Rissanen / Yle

Nyt saa, voi tai joutuu tekemään ruokaa itse. Kun normaalisti syödään koulussa tai lounasravintolassa, pääseekin nyt muistelemaan, miten ne teeleivät tehtiinkään.

Koronaepidemia synnytti leivontahuuman ja jauhoja menee kuin joulun alla konsanaan – katso kuvia kotileivonnaisista

Jauhojen myynti on kasvanut 100 prosenttia ja kohotusaineiden, kuten kuivahiivan, soodan ja leivinjauheen, 50 prosenttia.

Vanha kotitalouden kirja on nyt suuressa arvossa Petri Kivimäki/Yle

Työ- ja koulumatkoihin ei mene aikaa. Moni on etätöissä ja -opetuksessa, joten pyykkikone pyörii ja pensselit heiluvat.

Ihmisten remontti-into yllätti rautakauppiaat: myynti ei lopahtanutkaan – koronaeristyksen aikana tapetoidaan ja maalataan

Pienten pintaremonttien tekemistä varten myydään eniten maalia ja tapettia.

Sutiminen on nyt muodissa. Yle

Maailmanluokan uimari Matti Mattssonille meinasi käydä huonosti, kun uima-allas meni lukkojen taakse. 50 metrin harjoittelupaikka vaihtui 7 metrin kerrostaloaltaaseen.

Katso, miten Suomen uintitoivo treenasi kerrostalon 7-metrisessä altaassa.

Lopulta Mattsson sai poikkeusluvan käydä Harjavallan uimahallissa.

Matti Mattssonillakin on jo paikka Tokion olympialaisiin, mutta niihinkin tuli yllättäen vielä ylimääräinen vuosi aikaa harjoitella. AOP / Vesa Pöppönen

Jumpata pitää! Korona-aika on synnyttänyt uudenlaista yhteisöllisyyttä.Seniorit eivät saisi jäädä karanteenista huolimatta vain istuskelemaan, jotta virtaa riittää karanteenin jälkeenkin. Heille onkin alettu järjestää parvekejumppia.

Näin koteihinsa sulkeutuneet vanhukset saatiin liikkeelle – katso video palvelutalon parvekejumpasta

Yksi liikuntatuokio kestää kerrallaan vartin. Myös parvekkeilla tapahtuvat yhteislaulusessiot ovat olleet seniorien suosiossa.

Erityisliikunnanohjaaja ja fysioterapeutti Kirsi Mäyrä veti parvekejumppaa Imatralla. Kare Lehtonen/Yle

Hymyä huulille! Iloisen tervehdyksen tuntemattomalle saa viestitettyä, kun kirjoittaa sen asvalttiin. Tai vaikkapa ilmastointiteipillä parvekelasiin.

Katukirjoitukset tsemppaavat koronakriisin keskellä kulkijoita Jyväskylässä.

Liiduilla saa harmaaseen arkeen mukavan värikkään lopputuloksen.

Pidä huolta -liitukirjoitus kevyenliikenteen väylällä Jyväskylän Tikan kaupunginosassa. Jussi Lindroos / Yle

Nallet ikkunassa. Maailmalla koronaepidemian aikana suureksi villitykseksi noussut nallehaaste on rantautunut myös Suomeen.

Näitkö jo nallen ikkunassa? Somehaaste piristää nyt ulkoilijoita

Ohikulkijat voivat ihailla suloisia pehmoleluja ja osa on lähtenyt varta vasten liikkeelle niitä bongaamaan. Erityisesti lapset ovat innostuneet laskemaan, paljonko nalleja näkyy matkan varrella.

Johanna Manu / Yle

Ilma puhdistuu. Jo lyhyessä ajassa ilmansaasteet vähenivät, kun lentoliikenne hyytyi ja moni auto jäi pihaan odottamaan joskus tulevaisuudessa tapahtuvaa seuraavaa työ- tai hupimatkaa. Kiinassa nähtiin sininen taivas.

Ilmastotutkimukselle poikkeuksellinen tilanne on ainutlaatuinen mahdollisuus – Tutkija: "Meneillään on maailman mittakaavassakin valtava ihmiskoe"

Tutkijan mukaan koronaviruksen aiheuttama päästöjen lasku ei tosin vielä riitä ilmastonmuutoksen torjumiseen, mutta on se tyhjää parempi.

Koronaviruksen hiljentämä liikenne näkyy selvästi esimerkiksi pääkaupunkiseudun, Tampereen, Oulun ja Kuopion ilmanlaadussa. Lasse Isokangas / Yle

Pururata kutsuu. Sehän on selvää, että neljän seinän sisällä loppuu tekeminen ja mieli maatuu. Onneksi on kevät! Aurinkoakin on piisannut viime viikkoina riittämiin.

Korona-ahdistukseen helppo lääke: mene käymään takapihalla tai katso ulos ikkunasta

Ulkoilu on niitä harvoja asioita, jotka eivät ole kiellettyjä, muistuttaa tutkija. Hän sanoo, että ulkoilu parantaa mielialaa säästä riippumatta.

Suomessa on niin paljon luontoa, että autoa niiden saavuttamiseksi harvoin tarvitsee. Vesa Vaarama / Yle

Kouluhan olikin ihan kiva paikka. Sen on moni yksin kotona päivät pitkät huhkiva koululainen huomannut. Kavereita olisi kiva nähdä livenä.

Koronavirus muutti parissa päivässä nuorten asenteita opiskelua ja opettajia kohtaan: "Tuskin valitusta kouluista tulee enää"

Kai tämä muistetaan myös ensi syksynä?

Riina Karjalainen (vas.), Jesper Ojanen Akseli Huhta, Mea Railo ja Atte Riikonen kertovat, millaista etäopiskelu on. Jani Aarnio / Yle

Tämä loppuu vielä. Vuoden 2019 lopulla Kiinan Wuhanista alkoi kuulua uutisia koronaviruksesta.

Kaksi kuukautta eristettynä olleeseen Wuhaniin pääsee taas – Elämä on käynnistymässä koronaepidemian syntypaikassa

Yle uutisoi 28.3.2020, että Wuhaniin pääsee taas. Kaupungin eristäminen alkoi kahta kuukautta aiemmin. Se päivä vielä koittaa meillä Suomessakin.

Ensimmäisiä matkustajia Wuhanin karanteenin jälkeen avatussa metrossa. YFC/EPA

