Nuorisoporukoita jouduttu hajottamaan kaupungilla – nuoret kertovat, mikseivät noudata kokoontumiskieltoa: "Minusta tulisi seinähullu"

Nuorisotutkijan mukaan kaverisuhteiden ylläpitäminen pelkästään sosiaalisen median kautta on hankalaa.

Koripallo napsahtaa levyn kautta koriin. Sen jälkeen pallo heitetään seuraavalle. Ilma on täynnä iloista puheensorinaa. Jostain kuuluu lähestyvän mopon pärinä.

Lämmin kevätaurinko on houkutellut ihmiset ulos. Lappeenrannan Kimpisen koulun kenttä on pullollaan iloisia ja äänekkäitä nuoria. Mistään ei voisi päällepäin arvata, että nyt eletään poikkeusoloissa.

Nuoret ovat tietoisia vallitsevista kokoontumisrajoituksista ja lähikontaktien aiheuttamista riskeistä.

– Kyllähän koronavirus voi varmaan tarttua siitä, että koskettelee samaa palloa tai muuten tulee kontaktia. Onhan se riski, pohtii lappeenrantalainen Saana Nordlund.

Nordlundin mukaan kavereita tulee nähtyä nyt jopa enemmän kuin ennen epidemiaa.

– Harrastan koripalloa ja siihen menee aikaa, joten viikolla ei välttämättä ehdi olla kavereitten kanssa. Nyt aikaa on enemmän.

Saana Nordlund, Saana Kolehmainen ja Jatta Luostarinen puhuvat päivittäin videopuheluita keskenään. Kare Lehtonen/Yle

Saana Nordlundin lähipiirissä on riskiryhmään kuuluva henkilö. Lisäksi Nordlundin äiti on tekemisissä tytön isovanhempien kanssa. Siksi äiti on myös huolissaan, kun Saana tapaa kavereitaan.

– En halua jumittua kotiin, koska muuten minusta tulisi seinähullu, Nordlund kommentoi.

Neljän hengen kaveriporukka pitää yhteyttä päivittäin myös sosiaalisessa mediassa.

– Koronavirus mietityttää ja koko ajan on takaraivossa ajatus siitä, mutta mieluummin olen ulkona kuin sisällä, Saana Kolehmainen toteaa.

– Onhan täällä vähän liikaa porukkaa tilanteeseen nähden, mutta ei mahda mitään, jatkaa Jatta Luostarinen.

Ulkona liikkuvat nuorisoporukat ovat aiheuttaneet närää varsinkin sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Facebookin Lappeenranta-ryhmässä on ihmetelty nuorten mopoilijoiden parveilua kauppojen pihoilla.

Kotkassa poliisi on joutunut puuttumaan nuorten kokoontumisiin. Maaliskuun lopulla parikymmentä mopoilijaa kokoontui kauppakeskusken piha-alueelle. Poliisi kävi kahdesti hajaannuttamassa nuoria.

Nuoriso-ohjaajat jalkautuivat kaupungille

Nuorisotilat, ostoskeskukset ja muut nuorten suosimat tapaamispaikat ovat nyt kiinni. Elämä on poikkeustilassa, ja kriisin keskellä nuorisotyötä tarvitaan jopa enemmän kuin yleensä.

Nuorisotyöntekijöiden ja nuorten kohtaamisetkin ovat siirtyneet pitkälti virtuaaliseen maailmaan. Monissa kunnissa ja kaupungeissa nuorisotyöntekijät ovat nettityön lisäksi kuitenkin jalkautuneet kaupungille nuoria tapaamaan.

– Me nuorisotyöntekijät emme toimi poliiseina. Emme hajota porukoita, mutta keskustelemme heidän kanssaan, että nyt ei ole viisasta kokoontua isommissa ryhmissä, kertoo Lappeenrannan kaupungin nuoriso-ohjaaja Nina Laine.

Sammonlahden nuoriso-ohjaaja Nina Laineen mukaan suosittuja nuorten kokoontumispaikkoja ovat koulujen ja kauppojen pihat. Kare Lehtonen/Yle

Sammonlahden alueella toimiva Laine kertoo, että siellä nuorisotyöntekijät ovat kohdanneet alle kymmenen hengen kaveriporukoita. Ulkona liikkuvien nuorten määrä vaihtelee kuitenkin suuresti päivästä ja säästä riippuen.

– Isompia kaveriporukoita on, mutta nuoret ovat itse pyrkineet vähentämään sellaisissa liikkumista.

Nuoret ovat suhtautuneet kaupungilla kulkeviin nuoriso-ohjaajiin hyvin.

– Kyllä he ymmärtävät ohjeet, mutta nuoret kaipaavat niitä sosiaalisia kontakteja ja ystävien seuraa. Tavallaan se on ymmärrettävää, koska ulkonaliikkumiskieltoa ei ole.

"Nuoret ovat aina kokoontuneet"

Nuorisotutkimuksen dosentti Sofia Laine Tampereen yliopistosta sanoo, että vapaa-aika on iso osa nuorten elämää ja hyvinvointia.

– Nuoret ovat aina kokoontuneet yhteen. Kavereiden tapaaminen on tärkeä osa nuoren kehitystä ja itsenäistymistä, Laine toteaa.

Nuoret elävät aikuisia enemmän nykyhetkessä. Kaksi kuukautta kestävä eristäytyminen ystävistä ja läheisistä voi nuoresta tuntua todella pitkältä ajalta.

Yhteydenpito onnistuu usein helposti sosiaalisessa mediassa,älypuhelimien pikaviestipalveluissa ja verkkopuheluilla, mutta kaverisuhteiden ylläpitäminen pelkästään näiden avulla on hankalaa.

– Se on kuitenkin eri asia kuin tavata fyysisesti ja tehdä asioita yhdessä. Nuorille on oleellista, että voisi nähdä ulkona yhtä tai kahta kaveria kerrallaan, kunhan muistetaan pitää turvavälit.

Osa yhteenkokoontuvista kaveriporukoista on harrasteryhmiä, joiden viralliset treenit ovat tauolla. Kare Lehtonen/Yle

Vanhempien esimerkki tärkeää

Nuorisotutkija Sofia Laine muistuttaa, että kapinointi vanhempia sukupolvia kohtaan on normaalia nuoren käytöstä.

– Vertaistuki on nuorille oleellista ja heidän pitää päästäpuhumaan poikkeustilanteesta myös omien kavereiden kanssa, vanhempien korvien ulkopuolella.

Laine kehottaa vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa koronavirustilanteesta. Vanhempien esimerkki on myös tärkeää.

– Voi tuoda esiin sen, että tilanne on kaikille vaikea. Eivät kaikki aikuisetkaan ole pystyneet niin hyvin noudattamaan ohjeita, Laine sanoo viitaten mökkiläisten siirtymiseen mökkipaikkakunnille ja Lappiin matkustaneisiin ihmisiin.

Lappeenrantalaisen kaveriporukan nuoret ovat keskustelleet poikkeustilasta kotona.

– Onhan meille sanottu, että kavereiden näkemistä pitäisi vähentää, mutta ei sitä ole kielletty, Jatta Luostarinen kertoo.

Nuorisotutkija Sofia Laineen mukaan nuorten tulee joka tapauksessa noudattaa kokoontumisrajoituksia. Hänen mielestään huoltajien on hyvä suhtautua nyt myönteisemmin netissä hengailuun kuin ennen pandemiaa.

– Kavereiden kanssa juttelu etänä netissä on viruksen leviäimisen ehkäisyn kannalta hyvä tapa pitää yhteyttä ystäviin.

Pääsiäisenä nuorilla on entistä enemmän vapaa-aikaa. Nuorisotyöntekijät uskovat, että se näkyy myös kaupungilla hengailevien nuorten määrässä. Kare Lehtonen/Yle

