Maailmantuska ja auttamisenhalu saivat Jatta Kaivosojan järjestämään uuden ruoka-avun Ivaloon – lisäavulle on ollut tarvetta

Ivalon Matkahuollon kahvila Kuuputin tilat ovat melkoisessa mylleryksessä. Kahvilan kalustus on järjestetty uusiksi, kun tiloihin on tuotu laatikoittain kuivaruokaa, hedelmiä ja leipää. Kylmäkaappeihin on lastattu jopa 200 kiloa perunajalosteita ja maitotuotteita.

Kaikki nämä ruokatavarat olisivat menneet roskiin, mikäli niitä ei olisi lahjoitettu ruoka-avustukseen.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi monen perheen elämä muuttui täysin. Ivalolainen Jatta Kaivosoja otti asiakseen laittaa liikkeelle avustustoiminnan yhdessä alueen yritysten ja diakoniatyön kanssa.

– Kyllähän se (koronavirus) on hiljentänyt koko kylän. Me ei täällä kysellä, kuka on hakemassa ruokaa koronaviruksesta johtuvien asioiden takia. Tänne saa kaikki tulla, kertoo Kaivosoja.

Jatta Kaivosoja yllättyi ihmisten innokkuudesta osallitua avustustoimintaan. Vesa Toppari / Yle

Lahjoitusmäärä ja avustusilo yllättivät

Matkailusta elävä Inarin kunta on hiljentynyt täysin. Koronavirus keskeytti talvisesongin kuukautta tavallista aikaisemmin ja erityisesti matkailu- ja palvelualan pienyritykset ovat kokeneet kovia tappioita. Kunnan sosiaalitoimessa on havaittu, kuinka paikalliset hakevat nyt apua tilanteeseen.

Avuntarve alkoi näkyä myös sosiaalisessa mediassa. Jatta Kaivosoja tuskastui siitä, kuinka monen elämä muuttui. Hän ei ollut ajatuksissaan yksin, ja apua avustuksen järjestämiseen löytyikin helposti.

– Tämä tilanne eskaloitui hyvin äkkiä. Yksi ihminen on aika pieni yksinään. Ryhdyin tuumasta toimeen ja laitoin viestejä yrittäjille. He lähtivät nopeasti mukaan auttamaan ja lahjoittamaan ruokatarvikkeita vähävaraisille, kertoo Kaivosoja.

Ruoka-avustusta on saatu kerättyä runsaasti. Kaikki tämä tavara olisi muuten mennyt roskiin. Vesa Toppari / Yle

Ruokakasseihin jaetaan niin kuviatarvikkeita kuin hedelmiä. Vesa Toppari / Yle

Ruokakauppojen lisäksi ruokaa on lahjoitettu ravintoloista, jotka ovat joutuneet sulkemaan ovensa. Esimerkiksi paikallinen marketti on lahjoittanut kaiken ylimääräisen tavaran, jota ei voi enää myydä.

Myös yksittäiset ihmiset ovat lähteneet lahjoituksiin mukaan. Paikallinen metsästysyhdistys lahjoitti vähävaraisille Inarin metsistä pyydettyä hirvenlihaa.

Lahjoitusten määrä ja ihmisten osoittama auttamisen ilo ovat tehneet vaikutuksen Kaivosojaan. Päivien mittaan on tullut selväksi, että ruuanjaolle on suuri tarve.

– Toiminta on otettu todella hyvin vastaan. Olemme kertoneet kaikille kävijöille, että täällä saa käydä ja voi kertoa kavereillekin. Täältä ei ruoka lopu, toteaa Jatta Kaivosoja.

Taloudelliset vaikutukset tulevat näkymään viiveellä

Tilanne on madaltanut ihmisten kynnystä ottaa yhteyttä myös alueen diakoniatyöntekijöihin. Ihmiset ovat kaivanneet apua enemmän kuin aiemmin.

Inarin diakoniatyöntekijä Anu Huhtamella uskoo, että koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset konkretisoituvat viiveellä.

– Tilanne on aika uusi. Alueella on paljon matkailuyrityksiä, jotka ovat sulkeneet ovensa ja ravintola- ja hotellipalvelut ovat pois käytöstä. On mahdollista ja selvääkin, että työntekijöitä on lomautettu aikalailla, pohtii Huhtamella.

Diakoniatyöntekijä Anu Huhtamella uskoo, että paikkakunnalla tullaan näkemään tilanteen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia tulevina kuukausina. Vesa Toppari / Yle

Inarin seurakunta ja diakoniatoiminta ovat pyrkineet olemaan läsnä epätavallisessa tilanteessa.

– Pääasia on, että ollaan kuulolla koko ajan. Soittojen määrä on lisääntynyt. Ihmiset ottavat yhteyttä ihan käytännön asioissa kuten ruuantoimituksessa. Voimme kuljettaa ostoksia kotiovelle ja hoitaa apteekkiasioita. Voimme tietenkin myös keskustella. Monenlaista huolta voi olla ilmassa ja me haluamme auttaa, kertoo diakoniatyöntekijä Anja Karhula.

Kiristynyt tilanne vaikuttaa taloudellsesti useisiin kotitalouksiin. Perheissä talous on voinut kokonaan romahtaa koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi.

Anja Karhula on jo pohtinut, miten tulevina kuukausina avustetaan enemmän vähävaraisia. Koronavirus synnytti akuutin tilanteen Inarin kuntaan. Vesa Toppari / Yle

Se, miten ihmisiä tullaan tulevaisuudessakin avustamaan, on ollut paljon Anja Karhulan mielessä viime aikoina. Joissain perheissä on jo entuudestaan tiukka tilanne.

– Perheet yrittävät pärjätä tällä hetkellä sillä mitä on. Aalto on vasta tulossa ja tulee meille viiveellä. Jos tarvitaan taloudellista tukea, pohdimme sitä myöhemmin, sanoo Karhula.

Suomessa diakonia-avustusta jaetaan perheille, jotka ovat haavoittuvaisessa elämäntilanteessa. Avustukset ovat usein muutaman kymmenen euron maksusitoumuksia ruokakauppaan. Anja Karhula kertoo, että diakoniatyön resurssit voivat tulla tässä tilanteessa vastaan.

– Taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Joudumme kokoajan pohtimaan, mistä saisimme avustusbudjettiimme enemmän rahaa, jotta pystymme auttamaan ihmisiä. Keskusteluapua on helppo järjestää, kertoo Karhula.

Ketään ei täältä käännytetä

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti keskiviikkona jakavansa 1,2 miljoonaa euroa ylimääräistä valtiontukea ruoka-avustuksia varten. Tukea voivat hakea yleishyödylliset yhdistykset, organisaatiot ja säätiöt, jotka tekevät avustustyötä.

Tällä hetkellä Suomessa ruoka-avustusta on järjestetty 160 paikkakunnalla. Ministeriö arvelee, että avustus saavuttaa 20 000–25 000 ihmistä joka viikko.

Ruoka-avustusta jaetaan Ivalossa arkiaamuisin 8.30–10.00 saakka. Vesa Toppari / Yle

Inarin kunnassa on jo entuudestaan toiminut työttömien yhdistyksen ylläpitämä ruokajako. Uudessa tilanteessa toinen ruoka-avustus paikka on merkittävä lisä toimintaan.

Jatta Kaivosoja pakkaa ruokakasseja perheille valmiiksi. Ruokakasseihin pyritään jakamaan perus- ja tuoretuotteita. Hävikkiä ei toistaiseksi ole syntynyt, vaikka ruokatavaraa riittää varastojen täydeltä.

Kaivosoja toivoo ihmisille rohkeutta astua sisään ja hakea ruokakassi, mikäli siihen on tarvetta.

– Priorisoimme vähävaraiset lapsiperheet, joissa lapset eivät saa ruokaa päivähoidossa tai koulussa. Ruokaa on myös muillekin, ketään ei käännytetä, lupaa Kaivosoja.