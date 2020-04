Moni kaupunki käänsi kelkkansa kouluruokailun suhteen – etäopetuksessa olevat koululaiset saavat sittenkin ruokaa

Etäopetuksessa olevien oppilaiden mahdollisuus kouluruokailuun laajenee. Moni sellainen kunta, joka ei ruokaa ole tarjonnut, on ilmoittanut aloittavansa kouluruuan tarjoamisen etäopetuksessa olevilla koululaisille.

Syynä on useissa kunnissa se, että hallitus päätti jatkaa etäopetuksen kestoa kuukaudella 13.5.2020 saakka.

Kouluruokaa tarjotaan oppilaille ensi viikosta lähtien esimerkiksi Kouvolassa. Asiasta on tullut kaupungille toiveita etäopetuksen jatkamispäätöksen jälkeen.

– Kouvolassa on viime päivinä noussut esille tarve ruokailumahdollisuuteen tai ruokakassi-jakeluun. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta järjestää ruokailua kotona oleville oppilaille, toteaa Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi.

Säätiöltä ruokaa, kun kaupungilta ei saanut

Kouvolaan kuuluvassa Jaalassa etäopetuksessa olevat yläkoululaiset ovat saaneet ruokaa jo viime viikosta lähtien, kun Jaalan kotiseutusäätiö päätti alkaa jakaa oppilaille ruoka-annoksia kahden yrittäjän avulla.

– On kivempi hakea take away -ruokaa kuin käydä kouluruokalassa syömässä. Ruoka on parempaa. Samalla saa koiran käytettyä ulkona, kertoo torstaina ruoka-annosta hakenut yläkoululainen Sakari Hosiaisluoma.

Sakari Hosiaisluoman mielestä kahvilasta haettu ruoka on parempaa kuin kouluruoka. Tiina Karppi / Yle

Annokset on kokannut tällä viikolla kahvilayrittäjä Minna Ylèn. Ruuanhakijoita on ollut päivittäin 15-17.

– Lapset ovat tykänneet. En tiedä, syövätkö he ollenkaan lämmintä ruokaa vai hakevatko kaupasta burgerin, jos ovat yksin kotona, Ylén pohtii.

Ensi viikolla kouluruokaa aletaan jakaa myös alakoululaisille, ja annoksia tulee valmistamaan toinenkin yrittäjä.

– Reilu 30 alakoululaista on ilmoitettu. He hakevat ruuan kaksi kertaa viikossa ja muutaman päivän annokset kerralla, jotta liikkumista tulee tulee mahdollisimman vähän, toteaa Jaalan kotiseutusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pirjo Matikainen.

Jaalan kotiseutusäätiö jatkaa ruoka-annosten jakelua siitä huolimatta, että myös Kouvolan kaupunki tarjoaa koululaisille ruuan ensi viikosta lähtien.

Kahvilayrittäjä Minna Ylèn on valmistanut Jaalan yläkoululaisille ruoka-annoksia. Ensi viikolla avuksi tulevat alakoululaiset ja toinen paikallinen yrittäjä. Tiina Karppi / Yle

Ruokakasseilla vältetään kontakteja

Ruokaa alkavat tarjota Kouvolan lisäksi ensi viikolla muun muassa Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Iisalmi ja Kotka. Ruuanjakelu alkaa myös useissa pienemmissä kunnossa eri puolilla maata. Kunnilla on erilaisia malleja siihen, miten ne ruokailun järjestävät.

Jyväskylän kaupunki on päättänyt, että koululaiset saavat ruokakasseja. Niiden jakelu aloitetaan näillä näkymin ensi viikon tiistaina. Ruokakassissa on pääasiassa kuivamuonaa.

Ruokakasseja saa muutamana päivänä kuussa. Jakelupisteitä ei tule kaikille koululle, vaan ne järjestetään eri puolille kaupunkia alueellisesti.

Jaalan kotiseutusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pirjo Matikainen kertoo, että ruoka-annosten jako koululaisille jatkuu Kouvolan kaupungin päätöksestä huolimatta. Tiina Karppi / Yle

Myös Kajaani jakaa huhtikuun aikana ruokakassit etäopetuksessa oleville.

– Ruokakasseille on selvästi tarvetta. Jokaista etäoppilasta kohden tarjotaan yksi kassi. Jos perheessä on esimerkiksi neljä koululaista, tarkoittaa se neljää ruokakassia, kertoo Kajaanin kaupungin perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen.

Kajaanissa etäopetuksessa oleville oppilaille ei tarjota kouluissa lounasta kontaktien minimoimiseksi ja koronaviruksen leviämisen välttämiseksi.

– Välimatkat ovat pitkiä, joten koulukuljetuksessa on 800 oppilasta. Tämä lisäisi altistusta, kun matkustetaan lähekkäin samoissa ajoneuvoissa, Rissanen sanoo.

75 euron lahjakortti

Joissakin kunnissa otetaan huomioon myös oppilaiden erilaiset ruokavaliot. Esimerkiksi Iisalmessa ruokakasseja on sisällöltään kahdenlaisia: perusruokavalion mukaisia ja sekä lakto-ovo-vegaaniruokavalion mukaisia.

Kuopiossa puolestaan aletaan jakaa ruokapaketteja, joita voi noutaa kouluilta mukaan kahdesti viikossa.

Keski-Suomessa sijaitseva Kinnulan kunta alkaa jakaa ruokapusseja koululaisille ensi viikolla. Kahdesti viikossa jaettava ruokapussi sisältää lämmitystä vaille valmiin ruoan, kasvislisäkkeen ja leivän.

Siilinjärvellä oppilas tai esikoululainen saa 75 euron lahjakortin, jos on etäopetuksessa koko loppukevään. Jos etäopetusta on vain osa ajasta, lahjakortin suuruus on 40 euroa.

Perheet voivat valita, minkä kunnassa toimivan kaupparyhmän kauppaan lahjakortti halutaan. Lahjakortit postitetaan koteihin lapsen nimellä.