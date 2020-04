Syyrian Idlib valmistautuu koronavirukseen: "Olemme nyt hälytystilassa", sanoo syyrialainen lääkäri Ylelle

Koronaviruksen leviäminen sodan runtelemaan Luoteis-Syyriaan on enää ajan kysymys. Vain yksi sairaala on valmis eristämään potilaita eikä sekään pystyisi hoitamaan sairastuneita.

ISTANBUL Pohjois-Syyrian viimeisillä kapinallisalueilla valmistaudutaan koronaviruksen saapumiseen koska tahansa. Viruksen pelätään aiheuttavan ennenäkemättömän katastrofin maan sisäisten pakolaisten keskuudessa.

Syyrialaiset lääkärit Idlibissä sekä rajan takana Turkissa taistelevat aikaa vastaan valmistautuakseen ensimmäisten potilaiden vastaanottamiseen.

Toistaiseksi potilaita voitaisiin vastaanottaa ja eristää – mutta ei hoitaa – yhden ainoan sairaalan yhdellä osastolla Idlibissä.

– Tähän mennessä olemme yrittäneet valmistautua omin rajallisin voimin. Jos Maailman terveysjärjestö ei ota ohjia käsiinsä, 100 000 ihmistä voi kuolla Luoteis-Syyriassa. Tämä ei ole mikä tahansa muu paikka vaan sota-alue, sanoi Idlibin maakunnan terveysviraston johtaja Munzir al-Khalil Ylelle puhelimitse perjantaina.

Idlibin terveysviraston johtaja Munzir Khalil. Munzir Khalil

Käsillä on toivottomalta vaikuttava urakka. Kymmeniä sairaaloita on tuhoutunut presidentti Bashar al-Assadin hallinnon ja Venäjän pommituksissa kapinallisalueille, ja sairaaloissa on pulaa kaikesta lääkäreistä hengityskoneisiin, terveydenhoitohenkiläkunnan turva-asusteisiin ja lääkkeisiin.

"Me elämme jo katastrofia"

YK:n laskujen mukaan yli 80 sairaalaa ja terveysasemaa on tuhoutunut pommitusten seurauksena Idlibissä ja Aleppossa.

Jäljelle jääneissä arviolta 45 sairaalassa ja yli 130 pienemmässä terveyspisteessä Luoteis-Syyriassa on Khalilin mukaan nyt yli kolmelle miljoonalle ihmiselle vain 47 aikuisille tarkoitettua hengityskonetta – jotka kaikki ovat jo käytössä.

Kymmeniä sairaaloita on vaurioitunut tai tuhoutunut kokonaan pommituksissa. Yahya Nemah / EPA

Koko Syyriassa on yhteensä vain 325 tehohoitopaikkaa hengityskoneineen, London School of Economicsin tuoreessa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun)kerrotaan.

Päivässä pystytään testaamaan toistaiseksi korkeintaan kaksikymmentä ihmistä: koko Idlibissä on vain yksi laboratorio, Khalil sanoo.

Lisäksi valtaosa Syyrian terveystyöntekijöistä elää nyt pakolaisina ulkomailla.

– Meitä on enää 600 lääkäriä Idlibin yli neljälle miljoonalle ihmisille. Voitteko kuvitella? Me elämme jo katastrofia, sanoi lääkäri Khaled Barish puhelimitse Ylelle Idlibin al-Danan sairaalasta.

Barish ei ole toistaiseksi voinut itse muuta kuin neuvoa ihmisiä nauttimaan paljon ternimaitoa – sen tiedetään Syyriassa vahvistavan vastustuskykyä.

Lääkäri Khalid Bashir. Khalid Bashir

Virus on jo saartanut Idlibin

Viruksen leviäminen on enää ajan kysymys. Virustartuntoja on jo todettu useita vain muutaman kilometrin päässä Turkin rajan takana, Hatayn maakunnassa, sekä Syyriassa presidentti Bashar al-Assadin hallinnoimalla alueella.

Syyrialaisten omien avustusjärjestöjen, Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -järjestön tuella on koulutettu ja varustettu tähän mennessä yli sata ensiapuhoitajaa ja varattu erikseen ambulansseja koronaviruspotilaita varten.

Ensimmäiset testit yhteensä 600 ihmiselle, joista puolet olivat WHO:n toimittamia, saapuivat perille ja toistaiseksi muutamia kymmeniä epäilyttävästi oirehtineita ihmisiä on testattu.

Tähän mennessä kaikki tulokset ovat olleet negatiivisia.

– Se että testit ovat olleet negatiivisia ei tarkoita etteikö sairastuneita olisi. Ihmisiä on liikkunut tänne sekä Turkista että hallinnon alueelta Aleppoon, ja oireettomat kantajat voivat parhaillaan tartuttaa virusta keskuudessamme, Khalil sanoi.

Vanhuksille ja kroonisesti sairaille on toimitettu varalääkkeitä tulevan karanteenin varalta. Lisäksi pakolaisille ja Idlibin muille asukkaille on jaettu tiedotuslehtiä koronaviruksen leviämisestä.

Toiminnassa olevien sairaaloiden edustoille pystytetään telttoja joissa ihmiset voidaan tutkia ja ohjata sairaalaan tarpeen mukaan.

Kansainvälinen Lääkärit ilman rajoja -järjestö sanoi torstaina, että muissa maissa käyttöön otetuttuja keinoja viruksen leviämisen hidastamiseksi on kuitenkin mahdotonta toteuttaa Idlibissä.

– Kuinka voi pyytää ihmisiä pysyttelemään kotonaan virustartunnan välttämiseksi? Missä heidän kotinsa edes on? Puhumme melkein miljoonasta sisäisestä pakolaisesta, jotka ovat ainakin kolmannes Idlibin asukkaista ja asuvat teltoissa leireillä, sanoi järjestön Luoteis-Syyrian koordinaattori Cristian Reynders tiedotteessa torstaina.

Pakolaisleireillä tikittää aikapommi

Sisäisten pakolaisten lukumäärä räjähti Idlibissä joulukuussa, kun Assad aloitti kampanjan vallatakseen maan viimeisen merkittävän kapinallisalueen Idlibin maakunnassa.

Melkein miljoona ihmistä jätti kotinsa Idlibin kaupunkissa ja maakunnan kylissä ja saapui Turkin rajan tuntumaan, toiveenaan päästä pois maasta jos Assad valtaisi Idlibin ja kostaisi siviileille. Nyt he ovat taivasalla.

Maaliskuun alussa Venäjä ja Turkki sopivat hauraan tulitauon ja Turkki on jatkanut sotilaallisen läsnäolonsa vahvistamista alueella.

Valtava Atmehin pakolaisleiri ja sen ahtaat olot näkyivät Turkin puolelta Hataysta selvästi, kun Yle kävi Syyrian rajalla helmikuussa. Atmeh perustettiin jo sodan ensimmäisinä kuukausina jolloin sinne muuttivat ensimmäiset pommituksissa ja taisteluissa kotinsa menettäneet, tarkoituksena pysyä lähellä Turkkia.

Pakolaisten keskuudessa tikittää aikapommi: mikään sosiaalinen etäännyttäminen ei näytä mahdolliselta leirin kylki kyljessä kyhjöttävissä asumuksissa, saati sitten hyvän hygienian noudattaminen.

– Jos koronavirus pääsee leireille, siitä tulee katastrofi. Leireillä asuu jopa yli miljoona ihmistä, ja jokaisessa teltassa asuu kuudesta kymmeneen ihmistä surkeissa oloissa ilman vettä, pesu- tai desifiointiaineita, kertoi syyrialaislääkäri Anas Sayed Issa puhelimitse Ylelle.

Issa on syyrialaisen Orient-sairaalaketjun lääkäri joka on mukana kehittämässä ensiapuvalmiutta Idlibissä.

– Olemme nyt hälytystilassa, hän kuvaili.

Kaikki eivät edes asu leireillä vaan sodassa tyhjentyneissä kouluissa ja virastorakennuksissa, jotka ovat nyt pakkautuneet täyteen kodeistaan paenneita ihmisiä.

Tiiviisti asutetuissa telttakylissä koronaviruksen leviäminen olisi kohtalokasta. Yahya Nemah / EPA

"Meillä on isompiakin ongelmia"

Kaikki eivät kuitenkaan ota virusta todesta tai ovat jo yhdeksänvuotisen sodan turruttamia. Mitä pahempaa voisi vielä tapahtua?

– Ihmisillä ei ole rahaa, kotia, ruokaa, eikä töitä. Olemme olleet vuosia sodassa ja koska tahansa yllemme voi tulla pommikoneita. Meillä on isompiakin ongelmia kuin tämä virus, sanoi tulkki Mohamed Alozo, 33, puhelimitse Idlibistä.

Syyrian hallinto ilmoitti ensimmäisestä koronavirustartunnastaan 23. maaliskuuta, ja viime sunnuntaina se vahvisti ensimmäisen koronaviruskuoleman (siirryt toiseen palveluun). Sittemmin Syyrian hallinto on ilmoittanut 16:sta tartunnasta ja kertonut kahden ihmisen kuolleen.

Kun ottaa huomioon virustartuntojen laajuuden naapurimaissa sekä Assadin hallinnon läheiset suhteet Iraniin, annettuja lukuja on mahdollista pitää epäuskottavina.

– Kollegamme Damaskoksessa kertovat, että sairastuneita oli jo ennen kuin viruksesta kerrottiin virallisesti ja että sairaaloissa menehtyneitä on rekisteröity kuolleeksi muihin sairauksiin, Khalil sanoi.

Iranissa jo yli 3 000 on jo kuollut saatuaan koronavirustartunnan ja Iranin on vuosia lähtänyt tukijoukkoja Assadin armeijalle.

Myös Syyriasta saapuneilla pyhiinvaeltajilla on löydetty virustartuntoja Irakissa.

Lääkäri Bashir tietää, että Jopa Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa terveysjärjestelmät ovat ajautuneet kriisiin viruksen takia. Mitä mahdollisuuksia Syyrialla olisi?

– Meillä ei ole kunnon hallintoa ja meillä on vajaavaiset sairaalat. Jos koronavirus leviää täällä, olemme tuhon omia, lääkäri Bashir sanoi.