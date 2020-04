Kunnat ovat organisoineet ennätysajassa asiointiavun yli 70-vuotiaille ja riskiryhmille. Kuntien omien työntekijöiden lisäksi apuun ovat rientäneet järjestöt, vapaaehtoiset ryhmät ja urheiluseurat. Monet kunnat ovat jopa soittaneet kaikille yli 70-vuotiaille asukkailleen varmistaakseen avuntarpeen.

Kaikki eivät ole apuun kuitenkaan tarttuneet. Marketeissa näkee yhä vanhuksia, jotka haluavat hoitaa kauppa-asiansa itse.

Kärkölän kunnan senioriohjaaja Saija Kelahaara näkee marketissa tutun miehen, kysyy kuulumisia ja sanoo ystävällisesti:

– Käyt vielä itse kaupassa, vaikka voisin asioida puolestasi.

Monet perustelevat itsenäistä asiointiaan sillä, etteivät pelkää tautia tai että "kohtahan tässä kuolee kuitenkin". Joillakin syynä voi ehkä olla, että kunnan järjestämä asiointiapu ei toimita nikotiinituotteita eikä alkoholia.

Kaikilla pitäisi jo olla tiedossa, että kaikkien yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmien pitäisi pysytellä nyt kotioloissa, ettei koronaepidemia pääse ryöstäytymään käsistä.

Monet kunnat ovat aloittaneet soittokierroksen iäkkäille asukkailleen, vaikka heitä voi olla joillakin paikkakunnilla tuhansia.

Kärkölän kunta lähetti 900:lle yli 70-vuotiaalle asukkaalleen kirjeen, jossa kerrottiin asiointiavusta koronaepidemian aikaan. Jos lähellä ei ole ketään, joka pystyisi auttamaan asioinnissa, voi kunnan puoleen kääntyä. Noin nelisenkymmentä kärköläläistä on tähän mennessä ottanut apua vastaan.

Omppukyydin kuljettaja Jarno Vilén vie ostoskassit autoon. Teija Nikkinen juoksee vielä toimittamaan ostoksia. Marjo Pirilä / Yle

Kelahaara kerää marketissa ostoksia neljän muun auttajan kanssa. Kunnan omien työntekijöiden lisäksi apua on saatu vapaaehtoisesta lähimmäisapuryhmästä ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Pihalla odottaa Omppukyyti, joka normaalitilanteessa olisi kuljettanut iäkkäitä asukkkaita kauppa-asioille. Nyt Omppukyydillä kulkevat vain avustajat ja ruokakassit.

– Hiki tässä tulee, mutta ei meillä ole nyt muuta kuin aikaa. Koronan takia emme saa tehdä vanhusten kanssa muutakaan, kerätään heille nyt sitten ruokaa, sanoo Kärkölän kunnan virikeohjaaja Teija Nikkinen.

Omppukyyti hakee ostoslistat- ja kassit kotiovilta. Marketissa Saija Kelahaara jakaa ne ja tilikortit avustajille.

– Ihan yksinkertaista ei ole hankkia muiden ostoksia. Lapussa lukee kermaa ja hyllyllä on vaihtoehtoina kuohukermaa, vispikermaa, ruokakermaa. Enkä ole ennen tiennyt, että on olemassa myös rikottuja riisihiutaleita, päivittelee avustajaksi tullut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijä Osku Kiviniemi.

Omppukyyti toimittaa ostokset kerran viikossa. Saija Kelahaara neuvoo vapaaehtoisia jättämään ostokset ovelle.

– Koputtakaa tai soittakaa ovikelloa. Yrittäkää vaikka ikkunan kautta saada katsekontakti varmistamaan, että avun on huomattu tulleen perille.

Apteekkiostokset Kelahaara tekee itse.

– Ne ovat sen verran henkilökohtaisia, että niitä on parempi hoitaa vain muutama ihminen.

Senioriohjaaja Saija Kelahaara ja virikeohjaaja Teija Nikkinen tapaavat tuttuja vanhuksia epidemian aikaan vain ovenraossa. Marjo Pirilä / Yle

Kuntien ja järjestöjen yhteinen ponnistus

Kun valtioneuvosto kehotti maaliskuun lopussa yli 70-vuotiaita ja riskiryhmiä jäämään kotiin ja välttämään kaikkia lähikontakteja, tuli kunnille kiire järjestää heille asiointiapua.

Kuntaliiton sote-asioista vastaava johtaja Tarja Myllärinen hämmästelee, kuinka nopeasti kunnat saivat palvelun pystyyn.

– Normaalitilanteessa olisi pitänyt kokoontua jos jonkinnäköistä lautakuntaa. Nyt kunnat näyttivät voimansa ja organisoivat palvelun ripeästi.

Kauppa-apu on eri puolilla maata hyvin kirjavaa. Kunnat ovat järjestäneet sen parhaaksi katsomallaan tavalla ja niillä resursseilla mitä kunnassa on. Avuksi ovat tulleet SPR, seurakunnat, urheiluseurat, reserviläisjärjestöt, lähimmäispalvelut ja muut vapaaehtoisringit.

– Tärkeintä oli järjestää aluksi ensikontakti eli se numero, mihin soitetaan, kun tarvitsee apua, sanoo Myllärinen.

Periaatteena on, että ensisijaisesti pitäisi turvautua läheisten apuun. Myös kauppojen kotiinkuljetuspalveluita voi käyttää. Kuntien järjestämän asiointiavun ei ole tarkoitus kilpailla yritysten kanssa. Kuntien apuun voi kuitenkin turvautua silloin, kun muut vaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Myllärinen pohtii miten apu järjestyy silloin, jos epidemia pitkittyy.

– Aluksi apua on helposti saatavilla. Mutta pitää ottaa huomioon, että vapaaehtoiset auttajatkin voivat väsyä.

Monissa kunnissa työtehtäviä on järjestelty uudelleen. Jos omat tehtävät ovat koronan takia loppuneet, vanhusten avusta on löytynyt töitä. Lahdessa 25 kaupungin työntekijää on siirtynyt kauppa-apuun poikkeustilanteen ajaksi.

Kuntaliiton Myllärinen uskookin, että poikkeusoloissa voi syntyä palveluinnovaatioita, joita voidaan soveltaa myös normaalioloissa. Tätä voi olla esimerkiksi naapuriavun pysyvä lisääntyminen tai vapaaehtoisten ja viranomaisten entistä tiiviimpi yhteistyö.

Rajan sulkeminen lisäsi avuntarvetta

Orimattilassa avunpyyntöjä ottaa vastaan kaupungin hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen. Apuun on tarttunut parikymmentä taloutta. Kun Uudenmaan raja meni kiinni, avunpyynnöt lisääntyivät.

– Omaisia on jäänyt Uudenmaan rajan taakse eikä asiointiavun katsota olevan riittävä syy tulla rajan yli, sanoo Hämäläinen.

Orimattilan asiointiavun puhelimeen vastaa hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen Marjo Pirilä / Yle

Hämäläisen mukaan kuntien järjestämä pika-apu on ehdottoman tarpeellinen. Avun saaneet ovat valtavan kiitollisia.

– Monet ovat olleet hädissään, kun ovat ymmärtäneet, etteivät saa liikkua missään. Osa on säännöstellyt omaa syömistään jo pidemmän aikaa, kun tilanne on jatkunut jo viikkoja.

Lue lisää: Yli 65-vuotiaille uudet ruokasuositukset: Enemmän proteiinia, ohjeet ruokapalveluihin ja syötäessä parempi mieli

Joillakin asukkailla avuntarve on ollut selvästi suurempi, jolloin Hämäläinen on ohjannut heidät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän palvelujen piiriin. Hän on myös tehnyt yhden huoli-ilmoituksen. Huoli-ilmoituksen voi tehdä iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Tällä hetkellä ruoka- ja apteekkiasioita hoitaa kaksi kunnan palkkaamaa työntekijää. Anu Mannisen päätyö on siivota koululla, mutta koulujen sulkeuduttua löytyi asiointiavusta uutta työtä.

Kilometrejä kertyy paljon, sillä Orimattila on laaja kaupunki.

– Onneksi tunnen tämän kaupungin ja kylät hyvin. Jäätelöä en tuo, sillä se ehtisi sulaa, nauraa Manninen.

Anu Mannisen siivoustyöt koulussa vähentyivät koronaepidemian takia, mutta tilalle tuli mieluisaa työtä asiointiavussa. Marjo Pirilä / Yle

Auttaja välttää käteistä eikä tule sisälle

Pienemmillä paikkakunnilla on etuna se, että auttajat ovat usein tuttuja. Kristiina Hämäläinen muistuttaa, että Orimattilan asioimisavun työntekijöillä on virallinen henkilökortti.

Poliisi ja Kuluttajaliitto ovat varoittaneet koronaan liittyvistä huijauksista, joissa epärehelliset ovat pyrkineet koteihin koronan varjolla.

Lue lisää: Poliisi varoittaa kodeissa ja netissä iskevistä koronahuijareista, jotka hyödyntävät ihmisten pelkoja

– Asiakkaat tietävät milloin me tulemme. Työntekijämme eivät koskaan tule sisälle. Ostokset hoituvat asiakastilien kautta, joten rahaa emme ota vastaan kuin korkeintaan ensimmäisellä kerralla, jos tiliä ei vielä ole, sanoo Orimattilan hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläinen.

Lue täältä kaikki tuoreimmat tiedot koronaviruksesta

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon kello 23.00:een asti.