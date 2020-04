Suomalaisyritys hankki hengitysmaskeja Kiinasta ja lahjoitti ne sairaanhoitopiirille – epidemiahuipulla niitä voi kulua yhdessä sairaalassa tuhansia viikossa

Laukaalaisyritys näki Kiinan tehtaansa kautta jo kuukausi sitten, mitä koronavirus saa aikaan. Siksi traktorien kytkentälaitteita valmistava yritys halusi lahjoittaa 1 600 Kiinasta hankkimaansa hengityssuojainta Keski-Suomen keskussairaalaan. Ähtärissä kaupunki saa hengityssuojaimia kiinalaiselta ystävyyskaupungiltaan.

Laukaalaisella LH Liftillä on Kiinan Ningbossa tehdas, jonka avulla hengityssuojaimet saatiin Suomeen. Suojaimet saapuivat pikakuriirilla muutamassa päivässä, mutta toimitus oli toimitusjohtaja Kari Piltosen mukaan helpoin asia: ensin piti varmistaa, että maskit ovat varmasti asianmukaisia ja sertifioituja.

– Kiinassa on tietojeni mukaan noin tuhat hengityssuojainten valmistajaa, mutta vain 15 sellaista, jolla on C-merkintä. Pitää olla kokemusta Kiinan kaupasta, että osaa tällaiset sudenkuopat välttää, hän sanoo.

Kiinassa hengityssuojaimia on koronaepidemian aikana käytetty yleisesti. Laukaasta toimitettiin helmikuun alussa hengityssuojaimia Kiinan tehtaan henkilökunnan ja heidän läheistensä käyttöön, koska niitä ei silloin ollut Kiinassa saatavilla. Piltosen mukaan hengityssuojaimia oli tarkoitus lahjoittaa enemmänkin, mutta valmistaja pystyi toimittamaan vain 1 600.

Suojavarusteiden niukkuus jo nähtävissä

Hengityssuojaimista ja muista suojavarusteista on tullut koronakriisin vuoksi jo maailmanlaajuinen pula (siirryt toiseen palveluun). (Helsingin Sanomat) Suojavarusteiden niukkuus on jo nähtävissä, sillä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hankintatoimi joutuu tekemään tavallista enemmän työtä keskussairaalan tarvitsemien tarvikkeiden saamiseksi. Vaikka tehtävässä on ainakin vielä onnistuttu, materiaalitoimen johtaja Miia Paatola pitää lahjoituksen merkitystä suurena.

– Hengityssuojaimia käytetään sairaalassa joka päivä, ja niitä kuluu tällä hetkellä reilut 200 viikossa, hän sanoo.

Yritys hankki lahjoitetut hengityssuojaimet suoraan Kiinasta. Jarkko Riikonen / YLE

Tämänhetkisellä kulutuksella suojaimet riittäisivät lähes kahdeksaksi viikoksi, mutta tarve kasvaa. Paatolan mukaan epidemian huipulla hengityssuojaimia voidaan tarvita viikossa jopa tuhansia. Lahjoitetut hengityssuojaimet ovat suojaustasoltaan N95 eli niitä voidaan käyttää sairaalahoidossa.

Paatola kertoo, että esimerkiksi suojavarusteiden hankinnassa pyritään tekemään yhteistyötä koko erva-alueella ja koko valtakunnan tasolla. Suojavarusteiden hinnat ovat koronakriisin vuoksi nousseet, ja ne vaihtelevat päivittäin. Lahjoittajan arvion mukaan hengityssuojainten rahallinen arvo on viisinumeroinen.

Vastalahja tulossa Kiinasta

Ähtärissä kiinalaisen ystävyyskaupungin lahjaa vielä odotetaan. Dujiangyan ja sen Yijie-yhteisö ovat lähettäneet 4 000 hengityssuojainta luovutettavaksi koronakriisin torjunnan kannalta tärkeille kohteille.

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki kertoo kaupungin tiedotteessa, että hengityssuojaimet ohjataan "sellaisille toimijoille, jotka perusturvan kannalta niitä akuutisti tarvitsevat."

Kyse on vastalahjasta. Kun epidemia oli Kiinassa pahimmillaan, Ähtäri osallistui hengitysmaskien lahjoitukseen muiden Kiinan eurooppalaisten ystävyyskaupunkien kanssa.