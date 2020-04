Poliisihallitus esittää: poliiseja testattava koronaviruksen varalta samoin kriteerein kuin terveydenhuollon henkilökuntaa

Poliisihallitus esittää, että poliiseja testattaisiin koronaviruksen varalta samoin kriteerein kuin terveydenhuollon henkilökuntaa. Kynnys testin saamiseen olisi siis aiempaa matalampi.

Nykyisen käytänteen mukaan poliisit saavat virallisesti testit samoin perustein kuin tavalliset kansalaiset. Tällä hetkellä testejä otetaan niiltä, joilla on virukseen liittyviä oireita. Terveydenhuollon henkilökunta on toistaiseksi ainoa ammattiryhmä, joka on eroteltu THL:n ohjeistuksessa (siirryt toiseen palveluun) herkemmin testattavaksi.

Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö Satu Koivu kertoo Ylelle, että ehdotus on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriöön sekä THL:lle tämän viikon keskiviikkona. Ministeriö tai THL eivät vielä ole vastanneet Poliisihallituksen ehdotukseen.

Poliisihallituksen mielestä laajempi ja matalamman kynnyksen testaaminen turvaa poliisin resurssit poikkeusolojen aikana ja antaa tarkempaa tietoa henkilöstön altistumisesta virukselle.

–Resursseja tarvitaan nyt paljon. Esimerkiksi Uudenmaan rajan valvonta työllistää poliisia, Koivu toteaa.