Koronan sai muutamassa kuukaudessa ainakin miljoona ihmistä – kokosimme yhteen tilannetta selittäviä tilastoja

Missä on tällä hetkellä eniten koronatartuntoja? Entä kuinka tilanne kehittyi? Otimme selvää.

Koronatilannetta tilastoivan Johns Hopkins (siirryt toiseen palveluun) -yliopiston tietojen mukaan maailmassa on nyt yli miljoona koronatartuntaa.

Perjantaihin mennessä tilastojen mukaan koronasta on parantunut noin 20 prosenttia tartunnan saaneista. Esimerkiksi Kiinassa taudista parani kiinalaistietojen mukaan 93,8 prosenttia.

Noin miljoonasta tartunnan saaneesta reilut 54 000 on kuollut tautiin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Puolesta miljoonasta tartunnasta miljoonaan noin viikossa

Tauti alkoi levitä Kiinasta joulukuun lopulla, ja sen jälkeen leviämistahti on kiihtynyt.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan kesti lähes kolme kuukautta, ennen kuin tartuntoja oli yli sata tuhatta.

Tämän jälkeen leviäminen alkoi nopeutua.

Puolen miljoonan tartunnan raja meni rikki 27. maaliskuuta. Ja perjantaina 3. huhtikuuta, vain noin viikkoa myöhemmin tartuntojen määrä kaksinkertaistui.

Todellisen tartuntamäärän uskotaan olevan roimasti suurempi, sillä useat ovat sairastaneet taudin lievänä, eikä heitä ole laskettu mukaan tilastoihin.

Hieman yli puolet kaikista tartunnoista Euroopassa

Eri maista tartuntoja on eniten perjantaihin mennessä kirjattu Yhdysvalloissa, jossa on reilut 245 000 varmennettua tartuntaa.

Hieman yli puolet kaikista tartunnoista, eli lähes 550 000 on kirjattu Euroopassa.

Itä-Asiassa tapauksia on noin 100 000 ja Lähi-idässä reilut 80 000.

Kiina, Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolella eniten tartuntoja on havaittu Iranissa. Siellä uusien tartuntojen määrä on laskenut kuluneen neljän vuorokauden aikana.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n (siirryt toiseen palveluun) tekemästä taulukosta käy hyvin ilmi, missä tällä hetkellä todetaan eniten uusia tartuntoja.

Kuinka eri maissa on hillitty viruksen leviämistä?

Kiinassa viranomaiset ovat sanoneet pysäyttäneensä taudin leviämisen. Liikkumisrajoituksia taudin lähtöpisteessä Hubein Wuhanissa on alettu höllentää. Kiinassa koronan tautihuippu koettiin helmikuun puolivälissä.

Tauti levisi helmikuussa erityisesti Etelä-Koreaan, jossa tapausmäärät ovat viime viikkoina laskeneet.

Eurooppa on pysynyt koronakriisin keskiössä jo viikkoja. Tilanne on huono erityisesti Italiassa ja Espanjassa.

Eri puolilla maailmaa on ryhdytty koviin toimiin viruksen pysäyttämiseksi: kaupunkeja on eristetty, liikenneyhteyksiä lakkautettu ja ihmisiä on kehotettu pysymään kodeissaan – jopa sakkojen uhalla.

Mutta kuinka hyvin rajoitukset ovat purreet?

Espanjan ja Italian kuolintilastot synkkiä, asiantuntijat arvioivat laskua tartunnoissa

Yhdysvalloissa epidemia on edennyt ripeästi. Maassa on suurimman tartuntamäärän lisäksi rikottu myös ennätys päivittäisten kuolemien määrässä. Perjantaina ilmoitettiin 1 169 kuolemaa.

Lähes puolet kaikista maailman koronakuolemista on havaittu Italiassa ja Espanjassa,

Esimerkiksi Espanjassa kuoli toisena päivänä peräkkäin yli 900 ihmistä, maan terveysministeriö kertoi perjantaina. Kuolleita on ilmoitettu Espanjassa perjantaina noin 10 000.

Italiassa ensimmäinen koronakuolema tapahtui helmikuun lopussa. Perjantaina kuolleita on lähes 14 000.

Synkistä tilastoista huolimatta asiantuntijat arvioivat, että uusien koronatartuntojen määrä on laskussa molemmissa maissa.

Ranskassa on kuollut perjantaihin mennessä lähes 5 400 ihmistä, kun vielä keskiviikkona kuolleita kerrottiin olevan reilut 4 000. Torstaina viranomaiset kertoivat 471 kuolleen tautiin sairaaloissa. Nousu kuolleiden kokonaismäärässä johtuu siitä, torstaista alkaen siihen on sisällytetty sairaaloiden lisäksi vanhainkodeissa kuolleet.

