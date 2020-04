Sairaaloissa varaudutaan suojavaruste- ja lääkevarkauksiin – HUSissa tehty yksi rikosilmoitus hengityssuojaimien varkaudesta

Koronaepidemia ja suomalaisen yhteiskunnan poikkeustila vaativat terveydenhuollolta tiukentuneita varotoimia. Monissa sairaanhoitopiireissä turvatoimia on tehostettu.

HUSin alueella Etelä-Suomessa koronaepidemia on pisimmällä. Esimerkiksi suojavarusteita on valvottava tarkasti.

– Yhden rikosilmoituksen olen tehnyt suojavälinevarkaudesta. Kyse oli hengityssuojaimista, joihin suuntautuu nyt erityistä rikollista kiinnostusta, sanoo HUSin turvallisuus-ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen.

Lisäksi Toivonen muistuttaa, että koronaepidemia lisää suojavälineväärennösyrityksiä, kun kansainvälisessä kaupassa on kysyntäpiikki ja tarjontaa liian vähän.

– Suomessakin tähän on kiinnitettävä huomiota, sillä väärennösyrityksiä on nyt liikkeellä, Toivonen kertoo.

HUSin sairaaloiden kulunvalvontaa ja vartiointia on tehostettu.

– Useammat sairaalan ovet ovat nyt lukittuna kuin normaalisti, Toivonen sanoo.

Sairaalat vähentävät tartuntariskiä kieltämällä läheisten sairaalavierailut. Heikki Haapalainen / Yle

Vierailut on kielletty sairaaloissa kokonaan.

– Siinä on kuitenkin tilannekohtaista arviointia, sillä esimerkiksi saattohoidossa olevan potilaan luo täytyy tässäkin tilanteessa päästä, Toivonen sanoo.

Joidenkin sairastuneiden läheiset ovat kuitenkin pyrkineet sairaaloille vierailukielloista huolimatta. Toistaiseksi tilanteissa ei ole tarvittu poliisin apua.

– Vetoamme ihmisiin, että ihmiset ymmärtäisivät poikkeuksellisen tilanteen vakavuuden. Altistumiset täytyy minimoida. Yleensä vierailuyritysten takana on ajattelemattomuus, Toivonen sanoo.

Itä-Suomessa turvallisuuriskit vielä tavanomaisia

Itä-Suomen sairaaloissa tilanne on vielä rauhallinen.

– Kuopion yliopistollisen sairaalan turvatoimiin on panostettu ja vartiointia tehostettu, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Olli Siitonen.

Siitosen mukaan sairaanhoitopiirin turvallisuusriskit ovat vielä melko samanlaisia kuin tavallisestikin.

Tilanne on sama myös Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa. Siun Soten turvallisuuspäällikkö Pekka Nevalainen kertoo, että Siun Soten toimipisteissä Pohjois-Karjalassa turvatoimia on tehostettu.

– Olemme päivittäneet turvatoimia. Vierailut on kielletty sairaalalla kokonaan ja pidämme säännöllisesti puhelinpalavereja paikallisen poliisin kanssa. Hoitajien liikkumista ei ole pääsääntöisesti vielä lähdetty rajaamaan , Nevalainen kuvaa.

Yle uutisoi aiemmin Joensuun keskussairaalan käsidesivarkaudesta.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Pekka Nevalainen sanoo, että kriisiaikana turvatoimia päivitetään aktiivisesti. Heikki Haapalainen / Yle

Suomen sairaaloissa on varauduttu myös siihen, että koronaepidemia näkyy päihderiippuvaisten käytöksessä. Huumeiden rajoittunut saanti nostaa riskiä siihen, että huumeiden käyttäjät yrittävät saada itselleen terveydenhuollosta pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia PKV-lääkkeitä.

Huumeiden saanti on rajoittuneempaa, koska rajat on suljettu ja valvonta aiempaa tiukempaa.

– Se on kohonnut riski, josta olemme puhuneet poliisin kanssa. On selvää, että kun huumeiden saanti vaikeutuu, käyttäjät alkavat etsiä uusia kanavia, Nevalainen sanoo.

PKV-lääkkeitä vaativat henkilöt ovat sairaalalla normaalistikin tuttu näky, mutta rajojen sulkeminen lisää varkausyritysten riskiä entisestään.

Poliisi: huumeidenkäyttäjät ja huumeiden heikentynyt saanti riski sairaalalla

Pohjois-Karjalan valvonta- ja hälystoimintayksikön ylikomisario Vesa Kostamo on samoilla linjoilla Siun Soten turvallisuuspäällikön kanssa. Poliisi varautuu lääkeaineisiin kohdistuviin erilaisiin rikoksiin.

Poliisi varautuu osaltaan lääkeainevarkausyrityksiin. Kuvassa Joensuun keskussairaalan edustaa. Kuvan henkilö ei liity juttuun. Heikki Haapalainen / Yle

– Huumeidenkäyttäjät saattavat yrittää lääkeaineisiin kohdistuvia rikoksia, kun rajat on suljetut ja tehokkaammin valvotut. Huumeiden saanti on siksi vaikeutunut. Sairaala voi olla lääkeainevarkauksien kohteena, Kostamo sanoo.

Yle uutisoi rajojen sulkemisen ja huumeiden saannin välisestä yhteydestä jo aiemmin.

Normaalioloissakin poliisilla on hälytystehtäviä sairaaloilla säännöllisesti aggressiivisten, päihtyneiden tai sammuneiden henkilöiden vuoksi. Vastaavia hälytystehtäviä on lähes päivittäin.

– Epidemia-aikana poliisi varautuu sairaalaan turvallisuusriskeihin pohtimalla, miten tilanteisiin reagoidaan. Lisäksi näkyvää valvontaa lisätään, Kostamo tiivistää.

Tartuntariskejä vähennetään sairaaloissa jakamalla päivystyspotilaita eri pisteille

Fyysisen turvallisuuden lisäksi potilasturvallisuuden ylläpitäminen on keskeistä poikkeusoloissa. Siksi esimerkiksi tartuntariski huomioidaan pian Pohjois-Karjalan keskussairaalassa aiempaa tehokkaammin. Hoitajien liikkumista tullaan rajaamaan sairaala-alueella niin, että esimerkiksi koronapotilaiden luona käyvät samat hoitajat ja lääkärit.

Joensuun keskussairaalan päivystyksen sisäänkäynti. Heikki Haapalainen / Yle

– Sairaalan päivystysalue on pian jakautumassa kahteen osaan eli koronariskipotilaiden ja muiden vastaanottoon tulee erilliset alueet. Ei-kiireellistä hoitoa pyritään mahdollisimman paljon hoitamaan etänä, sanoo terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen.

HUSissa potilaiden eriyttäminen on jo tehty. HUSin potilasturvallisuuspäällikkö Jaana Inkilä kertoo, että HUSin toimipisteissä on lisätty päivystyspaikkoja niin, että potilaita on aiempaa useammassa tilassa.

– Hoitajien liikkumistakin rajataan niin, että turhaa kulkemista pitää välttää. Turvavälit on pidettävä myös hoitajien kesken. Lisäksi hengityssuojaimia käytetään tartuntariskien ja toimintayksiköiden tarpeiden mukaan, Inkilä sanoo.

HUSissa on lisäksi aiempaa enemmän lääkärien etävastaanottoja, jolloin potilaihin ollaan yhteydessä puhelinhaastattelujen kautta.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan odotustiloissa potilaat puolestaan ohjataan istumaan riittävän väljästi.

Saattajat, kuten esimerkiksi taksikuskit, pääsevät tätä nykyä enää tuloaulaan asti.

Aiheesta voi keskustella 7.4. kello 23.00 saakka.

Lue myös:

Sairaalat saivat varmuusvarastoista vuosia sitten vanhentuneita hengityssuojaimia – "Ihan kuranttia ei kaikki tavara ole ollut", sanoo HUS-johtaja

Käsidesiä kähvelletty pullotolkulla keskussairaalasta Joensuussa

Lue uusimmat tiedot koronavirustilanteesta