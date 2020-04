Lapin kauppakamari ja kuntajohtajat vaativat Ruotsin rajaa tiukemmin kiinni: Ruotsin valitsema linja on riski Lapille

Lapin kauppakamari kannattaa Lapin länsirajan tiukkaa sulkemista. Kauppakamari on keskustellut useiden Lapin teollisuustoimijoiden ja yritysten kanssa ja myös ne ovat Lapin kauppakamarin toimitusjohtajan Timo Rautajoen mukaan kallistuneet rajan lähes totaalisen sulkemisen kannalle rahtia lukuun ottamatta.

– Tärkeintä on, että taudin leviäminen saadaan estettyä ja sitä ei tuoda rajan yli, Rautajoki sanoo.

Länsirajan takana Ruotsin Norbottenissa korona on levinnyt jo laajalle Suomen pohjoisosaan verrattuna ja työmatkaliikenteen pelätään tuovan tautia myös Suomen puolelle. Toisin kuin muut Euroopan maat, Ruotsi ei ole tehnyt merkittäviä toimia ja rajoituksia koronan leviämisen ehkäisemiseksi ja siellä tautitilanne on edennyt jo huolestuttavalle tasolle.

Ruotsin Norrbottenissa on tähän mennessä todettu 78 laboratoriovarmennettua koronavirustartuntaa ja tautiin on kuollut neljä ihmistä. Suomen Lapissa sairastuneita on 40 eikä kukaan ole kuollut tautiin.

Taloutta ja terveyttä ei ole syytä asettaa vastakkain

Myös Lapin matkailutoimijat vetosivat Lapin Kansan jutussa (siirryt toiseen palveluun), että raja saataisiin suljettua. Matkailutoimijat pelkäävät hiihtokeskusten sulkemisen aiheuttamien tappioiden olleen turhia, jos tauti pääsee nyt leviämään Lappiin Ruotsista.

Kauppakamarin näkemyksen mukaan rajan yli voisivat kulkea ainoastaan rahti sekä kriittisen tärkeät, poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavat huolto- ja korjaushenkilöstö – ja heitäkin odottaisi karanteeni.

– Heitä ei montaa ole, korkeintaan muutama kymmenen ja eiväthän hekään siinä rajalla jatkuvasti ramppaisi, kuten työmatkaliikenne nyt, Rautajoki sanoo.

Julkisessa koronakeskustelussa talous ja terveys on usein laitettu vaakakuppeihin koronan vastaisia toimia punnittaessa. Rautajoki huomauttaa, että taudin leviäminen olisi myös isku yrityksille ja teollisuuslaitoksille.

– Jos tauti pääsee leviämään, se sairastuttaa työntekijät, mikä voi johtaa esimerkiksi ongelmiin tuotannossa. Se olisi yrityksille lose-lose-tilanne.

Rajakaupungissa on totuttu vapaaseen liikkumiseen maasta toiseen. Nyt liikennemäärät ovat romahtaneet. Antti Ullakko / Yle

Lapin kauppakamarin kanta raja-asiaan on, että raja pitäisi sulkea myös hoitohenkilökunnalta sekä muilta työntekijöiltä. Rautajoki kertoo, että Suomessa yritykset ovat jo miettineet, kuinka rajan takaa kulkevat työntekijät voitaisiin majoittaa perheineen.

Kauppakamari toivoo Suomen hallitukselta raja-asiaan tiukennuksia ja selkeää ohjetta, joka ei jätä tulkinnanvaraa.

Rautajoki toteaa, että Norjan rajasta Suomelle ei muodostu samanlaista ongelmaa kuin Ruotsin rajasta.

Lapin kuntajohtajat: Ruotsin raja kiinni muulta kuin kriittiseltä henkilökunnalta

Lapin kuntajohtajat vaativat, että raja suljetaan muulta kuin tavaraliikenteeltä sekä kriittiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta. Hekin saisivat kuntajohtajien mukaan ylittää rajan vain, mikäli he ovat Suomeen tullessaan kotonaan karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Lupa valtionrajan ylittämiseen tulee olla vain työmatkaan kotoa työpaikalle.

Kuntajohtajat perustelevat linjaansa sillä, että Suomi ja Ruotsi ovat valinneet koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin erilaisen strategian, ja että maiden erilaisilla epidemiaa hidastavilla toimenpiteillä on vaikutusta erityisesti Lapin maakunnassa.

Kuntajohtajien mukaan tämänhetkinen Ruotsin rajan yli sallittu työmatkaliikenne muodostaa koronavirusepidemian aikana Lapin kannalta vakavan riskin.

Maakuntajohtaja ei halua Lapille Etelä-Euroopan karmaisevia seurauksia

Myös Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi on ottanut kantaa (siirryt toiseen palveluun) rajan tiukan sulkemisen puolesta. Hän perustelee rajan sulkemista Ruotsin löyhillä koronantorjuntatoimilla.

– Tämän strategian riskinä on se, että heidän terveydenhuoltojärjestelmänsä ei tule kestämään – Etelä-Euroopan kokemukset seurauksista ovat karmaisevia. Rajan auki pitämisen kompensaationa Kalixista suomalaisille tarjotut tehohoitopaikat eivät todennäköisesti tule tällä strategialla riittämään edes norrbottenilaisille, Riipi toteaa blogissaan (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsissa on huolestuttu erityisesti terveydenhuollon henkilökunnan työmatkaliikenteen jatkumisesta rajan yli ja maa on tarjonnut vastineeksi tehohoitopaikkoja suomalaisille koronaviruspotilaille.

Hallitus valmistelee tiukennuksia rajaliikenteeseen

Suomen hallitus ilmoitti maanantaina, että se on aloittanut pikaisesti valmistelun Suomen pohjois- ja länsirajoilla tapahtuvan liikenteen tiukentamiseksi tavaraliikennettä lukuun ottamatta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoi, että jopa työmatkaliikennettä joudutaan rajoittamaan näillä rajoilla.

– Hoitokapasiteetti pohjoisessa on varsin pieni, emmekä voi sitä riskeerata, Ohisalo sanoi.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, että rajakiristykset ovat tarpeen taudin kulkeutumisen estämiseksi.

– Katsoimme, että nyt on syytä valmistella vielä tiukennustoimenpiteitä rajoille, jotta emme kuljettaisi tautia maasta toiseen.

Rajaliikenteen rajoittaminen Lapissa on osoittautunut vaikeammaksi kysymykseksi kuin hallituksessa etukäteen ajateltiin. Reittiä on yritetty etsiä jo useita päiviä, ja asian valmistelu on yhä kesken.

Keskustele aiheesta lauantaihin kello 23 asti.