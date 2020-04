Analyysi: suomalainen taiteilija on köyhä kuin kirkonrotta, ja säätiöt yrittävät antaa tekohengitystä

Taiteilijoilla menee todella huonosti Suomessa. Viime viikolla julkaistun tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan monen taiteilijan toimeentulon turvaa puoliso tai lähipiiri. Anteeksi mitä? Kysely tehtiin viime syksynä ennen koko maailmaa ravisuttavaa koronaepidemiaa. Nyt myös sekä taiteilijan puoliso että lähipiiri ovat todennäköisesti helisemässä, joten taiteilijalla menee mitä ilmeisimmin vielä huonommin kuin ennen. Kyselyyn vastasi lähes tuhat taiteilijaa.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitossa (Teme) otettiin hiljan laskin esille. Suomen suurimman taide- ja kulttuurialan liiton puheenjohtaja Atro Kahiluoto huomasi, että hallitus tukee Suomen talouselämää koronaepidemiassa 10 000 kertaa suuremmalla summalla kuin taidesektoria (siirryt toiseen palveluun). Talouselämän auttamiseksi löytyi 1,5 miljardia euroa, kun taiteilijoiden avuksi kursittiin kasaan 1,5 miljoonan hätäapupaketti. Se on kymmenestuhannesosa talouselämän tuesta.

Kädenojennuksen seurauksena 500 taiteilijaa voi saada 3 000 euron apurahan puolentoista kuukauden työskentelyyn. On hyvä tietää, että hätäapupaketin polkaisivat pystyyn yksityiset säätiöt, ei valtio. Suomessa on arviolta 20 000 taiteilijaa, joten hakijoita varmasti riittää. Taide- ja kulttuurialan puolia pitävä Kahiluoto toi esiin myös toisen merkittävän havainnon: kulttuuriala tuottaa Suomen kansantulosta noin kolme prosenttia, mikä on Kahiluodon kirjoituksen mukaan enemmän kuin esimerkiksi elektroniikka- tai paperiteollisuuden, metsätalouden tai hotelli- ja ravintola-alan osuudet. Taiteen ja kulttuurin tuessa asia ei näy mitenkään.

Taidetta tehdään suhdanteista riippumatta, mutta työstä pitää maksaa palkka. Taiteilijan tienestit koostuvat pääasiassa apurahoista, palkoista, palkkioista ja tekijänoikeuskorvauksista, ja apurahakaudet ovat useimmiten niin lyhyitä, ettei niistä kerry esimerkiksi ansiosidonnaista sosiaaliturvaa tai riittävää eläkettä. Sosiaaliturvajärjestelmän silmissä taiteilija tulkitaan helposti yrittäjäksi, mikä johtaa usein raskaaseen byrokratiaan, tutkimus kertoo. Voisiko taiteilijan asema työmarkkinoilla olla yhtään sekavampi?

Yksityisten säätiöiden merkitys taiteilijoiden työllistäjänä on kasvanut 2010-luvulla. Koronaepidemia on jo osoittanut, että ne pystyvät reagoimaan todella nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin. Kulttuurin hätäapupaketti on siitä loistava esimerkki. Valtion ja kuntien rinnalla säätiöt ovat silti pieni tekijä, sillä suurin osa Suomen kulttuurialasta rahoitetaan julkisella tuella. Suomen vauraimman säätiön Koneen säätiön johtaja Anna Talasniemi uskoo, että sekä julkinen sektori että säätiöt joutuvat pohtimaan uusiksi kulttuurin ja taiteen rahoitusta koronaepidemian jälkeen. Kyse on lopulta taiteilijan toimeentulon kohentamisesta. Valtiolle uudistukset näyttävät olevan todella vaikeita. Suomessa on tuettu jo pitkään koko maan kattavaa teatteri- ja orkesteriverkostoa, jota rahoitetaan muun muassa valtionosuuksilla (VOS). Kyseinen rahoitusmekanismi haluttiin uudistaa, mutta kun työ saatiin päätökseen, juuri mikään ei muuttunut.