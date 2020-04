Ylen kysely: Yli miljoona suomalaista siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana – heistä noin puolet haluaa jatkaa etätöissä koronan jälkeenkin

Koronakriisin aikana yli miljoona suomalaista on jäänyt etätöihin.

Etätyö tulee yleistymään Suomessa voimakkaasti myös koronakriisin jälkeen. Taloustutkimuksen Ylelle tekemän kyselyn mukaan yli miljoona suomalaista on siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana ja heistä noin puolet haluaa ja myös pystyy tekemään työnsä etänä joko kokonaan tai lähes kokonaan – myös jatkossa.

Riikka Tähtinen / Yle

– Tutkimuksen mielenkiintoinen tulos on siinä, että suomalaiset todella tykkäävät etätöistä. Yli puolet työikäisistä tekisi etätöitä ihan normaaliaikanakin, sanoo tutkimus- ja asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen Taloustutkimuksesta.

– Etätyöbuumi ei ole vain koronan aiheuttamaa pakkopullaa tai viruksen pelkoa, vaan aika moni on salaa toivonut, että saisi jäädä kotiin verkkareissa (etätöihin), Rahkonen toteaa.

– Suomalaisen kansanluonteelle etätyö sopii kuin nenä päähän! Meillä ei haittaa, vaikka olisi kilometri toiseen ihmiseen.

Rahkonen arvelee etätyöskentelyn suosion johtuvan myös siitä, että työmatkoihin ei kulu aikaa ja matkakustannuksista kertyy säästöä.

– Jopa vaatteista voidaan tinkiä, kun ei tarvitse miettiä, miltä näyttää siellä kotitoimistossa.

Juho Pehkosen mukaan suomalaiset todella tykkäävät etätöistä. Berislav Jurišić / Yle

Rahkonen katsoo, että työn tuottavuus saattaa kotitoimistossa olla jopa suurempi kuin työpaikalla.

– Toimistolla on sosiaalista kanssakäymistä, työkavereiden kanssa pysähdytään parantamaan maailmaa, juttelemaan kahvikupin ääressä. Etätöissä tämmöinen jää kokonaan pois ja siksi hyvin sunniteltu etätyöpäivä voi olla hyvinkin tehokas.

Töitä ja lapsia

Vantaalainen Tiina Toivonen työskentelee Suomen Yrittäjissä lainsäädäntöasioiden päällikkönä. Viimeiset kolme viikkoa hän on tehnyt työt etänä kotoa käsin.

Kuinka etätyöt ovat sujuneet?

– Vaihtelevasti. Haasteitakin on. Töitä pitäisi tehdä ja samalla neljä- ja kuusivuotiaat lapset kaipaavat leikkiseuraa. Otimme heidät pois päiväkodista, koska hallitus vahvasti suositteli hoitamaan lapset kotona, jos mahdollista, Toivonen kertoo.

Varsinainen työ on pitkälti sähköposteja, puheluita ja etäkokouksia.

– Yllättävää kyllä osa näistä on pystytty hoitamaan aika jouhevasti etäalustojen eli Skype- tai Teams-kokouksien välityksellä.

Koronan kaikottua Toivonen haluaa viettää pääosan työpäivistä toimistolla. Yksi etäpäivä viikossa riittää.

– Etätyöstä puuttuu se sosiaalinen ulottuvuus. On edelleen tilanteita, joissa kasvotusten keskustelu on tehokkaampaa, Toivonen katsoo.

Benjamin Sjöblom tahtoo etätöitä tekevän äitinsä Tiina Toivosen kainaloon. Silja Viitala / Yle

Valkokaulusväen suosiossa

Etätöissä ollaan etenkin pääkaupunkiseudulla toimihenkilö- ja esimiesammateissa ja pitkälti valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa, valkokaulusammateissa. Etätöissä on paljon myös freelancereita, itsensätyöllistäjiä ja pienyrittäjiä.

Taloustutkimuksen kyselyn mukaan puolet suomalaisista tekee mielellään töitä etänä aina, kun se on mahdollista., naiset vielä selvästi mieluummin (56%) kuin miehet (46%). Suosituinta etätyö on 30-44-vuotiaiden ikäluokassa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Epäsuosituinta etätyö on 20-29-vuotiaiden keskuudessa.

Digiloikka mullistaa

Vajaa kolmasosa suomalaisista haluaa jatkossakin tehdä etätöitä aiempaa enemmän. Rahkosen mukaan se voi mullistaa työelämää suuresti.

Sami Sjöblom ja Tiina Toivonen työskentelevät nyt yhdessä, mutta eri työnanatajille kotona keittiön pöydän ääressä. Silja Viitala / Yle

– Suomeen on odotettavissa ihan mieletön etätyöbuumi ja digiloikka. Voi ennustaa, että työelämä tulee muuttumaan melko pysyvästi, kun yli 300 000 ihmistä aikoo jäädä etätöihin koronan jälkeenkin. Uudet etätyötavat jäävät nyt päälle suurella osalla suomalaisia, Rahkonen uskoo.

Se taas voi heijastua yhteiskuntaan laajemminkin.

– Tärkeä pointti on myös se, että etätyöbuumi saattaa vaikuttaa asuntomarkkinoiden ja koko Suomen väestökehitykseen. Etätyöbuumi saattaa hidastaa kaupungistumiskehitystä, koska työtä voi tehdä vähän väljemmiltä vesiltäkin.

Taloustutkimus haastatteli Ylen toimeksiannosta 1401 henkilöä huhtikuun alussa. Virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

