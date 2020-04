Katso oman kuntasi koronatiedot – Helsinki, Espoo ja Vantaa kärjessä

THL alkoi julkaista kuntakohtaisia koronatietoja. Ylivoimaisesti eniten sairastuneita, 511, on Helsingissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee tästä päivästä alkaen koronatietoja yksittäisistä kunnista. Tähän asti tietoja on saanut vain sairaanhoitopiireittäin.

Kuntatiedot vahvistavat sen, että koronaepidemia on pahin pääkaupunkiseudulla.

Ylivoimaisesti eniten sairastuneita on Helsingissä, jossa on todettu 511 koronatartuntaa. Espoossa tapauksia on 161 ja Vantaalla 88.

Neljänneksi eniten tartuntoja on Tampereella, yhteensä 71. Sen jälkeen tulevat Oulu, jossa on 55 varmistettua tapausta sekä Jyväskylä, 43 tapausta.

Suurista kaupungeista Turku on toistaiseksi säästynyt laajemmalta epidemialta, siellä koronatartuntoja on 27. Esimerkiksi huomattavasti pienemmässä, mutta pääkaupunkiseudun kyljessä sijaitsevassa Sipoossa on enemmän sairastuneita eli 30.

Lomamatkailun ja vähäisen tehohoitokapasiteetin takia esillä olleessa Lapissa tartuntoja on nyt yhteensä 27. Rovaniemellä tapauksia on 13, Kittilässä 8 ja Kemissä 6.

THL ei tätä päivää ennen ole julkistanut kuntakohtaisia tietoja. Syynä on ollut halu turvata yksityisyydensuoja. Nyt julkistetussa taulukossa ovat ainoastaan ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi koronatartuntaa. Tällaisia kuntia on nyt Suomessa yhteensä 42 kappaletta.

Kaikkiaan Suomessa on 310 kuntaa eli 268 kunnassa koronatartuntoja on alle viisi kappaletta.

THL päivittää kuntakohtaiset tiedot päivittäin kello 9.30.

