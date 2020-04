Laulaja Bill Withers kuollut 81-vuotiaana

Yhdysvaltalainen soul-laulaja Bill Withers on kuollut. Withersin omaisten lausunnossa kerrotaan hänen kuolleen maananatina ja hänen kuolemansa johtuneen sydänoireista. Withers oli kuollessaan 81-vuotias.

Länsi-Virginiassa Yhdysvaltain itärannikolla kasvanut Withers aloitti muusikon uransa vasta yli kolmikymppisenä 1970-luvun alussa. Withers julkaisi seitsemän albumia, ja klassikoiden asemaan ovat nousseet kappaleet Lean On Me, Lovely Day ja Ain't No Sunshine.

– Kirjoitin lyhyen urani aikana vain vähän kappaleita, mutta ei ole sellaista tyylilajia, jossa niitä ei olisi levytetty, Withers sanoi Rolling Stone -lehden haastattelussa vuonna 2014.

Withers palkittiin muun muassa kolmella Grammy-palkinnolla

Muualla aiheesta:

Rolling Stonen uutinen Withersin kuolemasta (siirryt toiseen palveluun)

Lähteet: AP, Reuters