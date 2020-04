Suomen Yrittäjät: Yt-neuvottelut koskevat jo yli 400 000 työntekijää – yrityksille vaaditaan "helikopterirahaa"

Suomen yritykset ovat ennennäkemättömän edessä. Ravintolat ja kahvilat ovat nyt sulkeneet ovensa asiakkailta noutoruokaa lukuun ottamatta, mutta koronaviruksen aiheuttama kriisi koskee myös muiden alojen yrittäjiä, muistuttaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Tämä iskee valtavalla voimalla läpi suomalaisen yrityskentän. Ravintola-alan lisäksi suurissa vaikeuksissa on myös erikoiskauppa, kenkä- ja vaatekaupat, sisustusliikkeet, optikot ynnä muut.

Suomen Yrittäjät arvioi, että merkittävällä määrällä yrityksiä on loppunut myynti kokonaan. Lisäksi joka neljänneltä yritykseltä on kadonnut myynnistä puolet ja samalla määrällä yrityksiä on maksuvaikeuksia.

– Kysymys ei ole pelkästään yrittäjistä vaan koko suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, painottaa Pentikäinen Yle TV1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Kaupankäynnin ja muun liiketoiminnan törmättyä seinään yritykset ovat joutuneet lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitä. Suomen Yrittäjien arvion mukaan yt-neuvottelut koskettavat jo yli 400 000 työntekijää.

Yrityksiä uhkaa konkurssiaalto

Kymmeniä tuhansia yrityksiä uhkaa konkurssi, jollei valtio tule nopeasti apuun. Maan hallitus on tekemässä muutoksia konkurssilainsäädäntöön tarkoituksena estää yritysten kaatuminen konkurssiin äkillisten maksuhäiriöiden takia. Suomen Yrittäjät pitää muutoksia hyvänä

– Esimerkiksi maksuhäiriömerkintöihin pitää selvästi kirjata, että ne johtuvat koronatilanteesta. Pikavippiyritykset on myös saatava kuriin. Yrittäjän äärellä on paljon pikavippiyrityksiä kun hätä on suuri.

Pentikäinen kiittelee hallituksen päätöstä laajentaa väliaikaisesti yrittäjien työttömyysturvaa. Kun aikaisemmin yrittäjältä on ennen työttömyyskorvauksen saamista vaadittu yrityksen toiminnan alas ajamista, niin nyt korvauksen nostaminen on mahdollista myös yrityksen yhä ollessa toiminnassa.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä pelastamaan nyt yt-uhan alla olevia työpaikkoja.

Sosiaalivakuutusmaksut väliaikaisesti valtion kontolle?

Suomen Yrittäjät vetoaakin hallitukseen, jotta se päättäisi ensi viikon kehysriihessä voimakkaista yrityksiä tukevista toimista.

– Meidän ehdotus on, että valtio ottaa hoitaakseen yritysten sosiaalivakuutusmaksut. Niihin kuuluvat muun muassa eläke- ja työttömyysturvamaksut, joita maksetaan kuukaudessa yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Jos valtio ottaisi nämä maksaakseen syvimmän kriisin ajaksi vaikka kahdeksi kuukaudeksi, se olisi hyvin merkittävä apu yrityksille.

Tällaista kaikille yrityksille annettavaa tukea kutsutaan myös helikopterirahaksi. Kaikille yrityksille samanlainen tuki olisi nopeasti annettavissa ilman hakemuksia ja niiden käsittelyyn menevää aikaa.

– Olisi työllisyyttä tukeva ratkaisu kun valtio ottaisi vastuulleen palkkakuluja. Lisäksi se turvaisi, etteivät yrittäjät ajaisi alas omia eläkemaksujaan ja samalla omaa sosiaaliturvaansa.

Mikael Pentikäinen uskoo, että koronan aiheuttamasta talouskriisistä kyllä selvitään. Hän kannustaa yrittäjiä tukemaan toisiaan ja tarvittaessa hakemaan apua yritysjärjestöistä ja mielenterveyspalveluista. Me kaikki voimme omalta osaltamme vaikuttaa vaikeuksien yli pääsemiseen.

– Parasta tukea yrittäjille on, että me selätämme yhdessä tämän vakavan tartuntataudin nopeasti. Mutta niissä puitteissa, joissa voimme kuluttaa, kannustan käyttämään palveluja. Se on parasta rinnalla kulkemista tällä hetkellä.