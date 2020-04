Poliisi etsii kahta aseistautunutta ja vaarallista miestä Pyhtäällä – rikoskomisario: "Mahdollista poliisia kohti ampumista tutkitaan murhan yrityksenä"

Poliisi alkoi etsiä kahta miestä, joiden epäillään liittyvän rikollisjärjestö Helvetin enkeleiden kerhotilan ulkopuolella tapahtuneeseen ampumiseen. Kotkan Saksalassa sijaitsevan kerhotalon ulkopuolella oli ammuttu torstain vastaisena yönä.

Miehiä etsittiin perjantain aikana useista eri kohteista, kunnes etsintä kärjistyi Pyhtäällä piiritystilanteeseen lauantainvastaisena yönä.

Miehet onnistuivat pakenemaan piirityspaikalta. Pakenemista seurasi useita tunteja kestänyt poliisioperaatio, joka jatkuu toistaiseksi.

Poliisin mukaan miehet ovat aseistettuja sen vuoksi myös vaarallisia.

– Operaation vaativuutta ja vakavuutta lisäsi yöllä, kun etsintöjen aikana metsässä etsittävien henkilöiden suunnalta kuului laukauksia. Mahdollista poliisia kohti ampumista tutkitaan murhan yrityksenä. Yöllä operaatiosta ei ollut sivullisille vaaraa, mutta nyt tilanne on haastavampi ja vaativa, kun epäillyt ovat edelleen karussa, kertoo rikoskomisario Tuomas Pöyhönen Kaakkois-Suomen poliisista.

Poliisi pyytää vihjeitä

Poliisi jatkaa miesten etsimistä lauantaina Kymenlaaksossa. Poliisi ohjeistaa soittamaan välittömästi hätäkeskukseen, jos miehistä tekee havainnon.

Etsityt miehet ovat syntyneet vuonna 1975 ja 1993. Vanhempi etsitty on kalju ja nuoremmalla on suuria tatuointeja kaulassa ja käsivarsissa. Poliisi on julkaissut epäillyistä myös kuvat. (siirryt toiseen palveluun)

Muiden tietojen kertomista varten pyydetään soittamaan numeroon 050 447 9574 tai lähettämään sähköpostia osoitteeseen vihjeet.krp(a)poliisi.fi .

Tapauksen tutkintavastuu siirtyy lauantain aikana keskusrikospoliisille. Siihen asti asiasta vastaa Kaakkois-Suomen poliisi.

Poliisi on saanut virka-apua etsintöihin myös Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta.