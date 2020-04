Isänsä aikoinaan menettänyt Tommy Lindgren: "Vaadin palkankorotuksia jokaiselle hoitajalle"

Kuka olisi uskonut vielä kuukausi sitten, että Suomi on kiinni, Uusimaa eristetty ja puistot ovat täynnä ulkoilevia ihmisiä.

Koronaviruksen nopeita ja dramaattisia seurauksia hämmästelee muusikko Tommy Lindgren, 42. Hän sanoo olevansa tilanteessa poikkeuksellisen onnekas. Hyvinvointivaltio pitää huolta ja kaikki työt eivät ole loppuneet.

– Koen onnea ja kiitollisuutta läheisteni puolesta, että elämme maassa, jossa on julkisin varoin tuettu terveydenhoitojärjestelmä, jonka edessä ei tarvitse pelätä joutuvansa vararikkoon, sanoo Tommy Lindgren. Jyrki Lyytikkä / Yle

Lindgrenin luotsaama Don Johnson Big Band viettää 20-vuotisjuhlavuottaan, mutta keikat on suunniteltu vasta syksylle. Lindgren muistetaan myös nyt jo lopetetusta, urheilua huumorilla käsitelleestä Villi kortti -ohjelmasta. Tällä hetkellä hän juontaa Yle Puheella urheiluohjelmaa yhdessä Petteri Sihvosen kanssa.

Mutta koronasta ei pääse mihinkään. Lindgren sanoo, että tilanne on avannut hänen silmänsä ihmisen ja eri yhteiskuntien haavoittuvaisuudelle luonnon edessä.

– Kaikkein isoin oivallus tässä hetkessä on se, että miten perkeleen arvaamatonta tämä elämä on. Mitään ei pidä ottaa itsestään selvänä.

Korona kultaa markka-ajan muistot

One MC, One Delay on Don Johnson Big Bandin tunnetuin hitti vuodelta 2003. Helsinkiläisopiskelijoiden muodostama bändi aloitti toimintansa 1990-luvun lopulla ja kipusi klubeilta isojen festareiden suosikiksi muutamassa vuodessa.

Bändin keulahahmoksi nousi suomalaisittain nopeasti englanniksi räppäävä Tommy Lindgren. Yhtyeen ensimmäinen levy Support de Microphones julkaistiin aikaan, jolloin käytettiin vielä markkoja ja levynkanteen laitettiin kukkia.

– Maailma on muuttunut aika paljon niistä ajoista, kun tehtiin 50 markan hintaista omakustannelevyä. Niitä kiikutettiin levykauppoihin ja nyt katsotaan Spotifyn artistiprofiilista, miten juuri tällä hetkellä 17 ihmistä kuuntelee kappaletta jossain. Se on aika totaalinen muutos.

– Meidän keikkojakin on markkinoitu, että “muistatko, missä olit, kun kuulit tämän biisin.” Eikö tuollasia mainoslauseita käytetä bändeille, jotka teki hittejä 60-luvulla, nauraa Don Johnson Big Bandin Tommy Lindgren. Jyrki Lyytikkä / Yle

Huippuvuosien jälkeen Don Johnson Big Band hiipui takaisin marginaaliin. Bändi on toiminut vuosien varrella koko ajan vaikka yhtyeen jäsenillä on ollut sivuprojekteja. Lindgren on esimerkiksi ollut mukana Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana -yhtyeessä.

Nyt bändiltä ilmestyy seitsemäs albumi nimeltään Digital Physical. Se on sukua parin vuoden takaiselle Physical Digital -levylle.

Uuden albumin ensimmäinen biisi Girl/Boy julkaistiin aprillipäivänä ja se käsittelee fyysistä läheisyyttä. Kappaleen julkaisusta oli päätetty ennen korona-aikaa, joten sitä pitää Lindgrenin mukaan tulkita tietyin varauksin.

– Nyt ei ole kauhean hyvä aika olla lähekkäin ainakaan tuntemattomien kanssa, Lindgren hymähtää.

Musiikin valtava voima

– On hyvin vaikea kuvitella, että oltaisiin kesä-heinäkuussa sellaisessa tilanteessa, että tässä maassa pystyttäisiin mitään kesäfestareita järjestämään ja kymmenet tuhannet ihmiset voisivat kokoontua kuuntelemaan musiikkia.

Tommy Lindgren sanoo ääneen sen, mitä moni festarijärjestäjä tai festareille haluava ei haluaisi kuulla.

Koronapandemia on iskenyt erittäin raskaasti musiikkialaan. Kevään keikat on jo peruttu ja kukaan ei tiedä, milloin esiintyminen yleisölle pääsee jatkumaan.

Tulojaan eivät ole menettäneet pelkästään muusikot vaan kaikki alalla työskentelevät. Joukkoon kuuluu äänitarkkailijoita, roudareita, keikkajärjestäjiä ja ravintolatyöntekijöitä. Lista on pitkä.

– Kun valtiot kaivavat kuvettaan löytääkseen valtavia yritystukia, niin toivoisin, ettei unohdettaisi sitä kulttuurityöläisten muodostamaa freelancereiden joukkoa, joista monet ovat hankalassa tilanteessa. He eivät välttämättä näy lomautettujen joukoissa.

Lindgrenin mukaan on ollut ilahduttavaa nähdä, että esimerkiksi kulttuuria tukevat säätiöt ovat lähtenee nopeasti liikkeelle tukitoimillaan. Hän toivoo, että kulttuurialalta löytyisi vieläkin enemmän solidaarisuutta, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevia toimijoita voidaan auttaa.

– Viimeistään nyt pitäisi tajuta, että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ei ole sekuntiakaan hukattavana, sanoo Tommy Lindgren koronakriisin keskellä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Keikkojen peruuntumisten jälkeen muusikot ovat kehittäneet erilaisia tapoja päästä yleisöjen äärelle. Monet ovat aloittaneet esimerkiksi livekonsertit netissä.

Yle on pyöräyttänyt käyntiin Yle Olohuone -konseptin, missä vaihtuvat artistit esiintyvät sohvilleen eristäytyneelle yleisölle.

– Toivoisin, että siinä artistien joukossa olisi diversiteettiä. Ettei se olisi vain sitä Vain elämää -artistia joka ilta. Tämä olisi hyvä sauma suunnata spottivaloa vähän tuntemattomampiinkin tekijöihin.

Lindgrenin mielestä musiikin merkitys tässä ajassa on valtava.

Hän itse hakee lohtua muun muassa Sufjan Stevensin Carrie & Lowell -albumista. Korona on tuonut myös uusia elämyksiä, kun muusikko on päätynyt Berliinin filharmonikoiden ilmaisten digitaalisten sisältöjen äärelle.

– Musiikki on mulle pitkälti tunnetilojen hallintaa. Musa voi auttaa monella tapaa, kun mieli kallistuu enemmän nihkeiden ajatusten suuntaan.

Onnellinen veronmaksaja

Musiikkialan lisäksi korona on pysäyttänyt urheilumaailman. Fanit ahmivat nyt televisiosta ja netistä klassikkopelejä.

Tästäkin huolimatta Tommy Lindgren tekee radio-ohjelmaa urheilusta Yle Puheelle. Puhetta urheilun ilmiöistä riittää.

– Mutta onko mitään järkeä lähettää Urheiluruutua televisiossa, kun mitään ei tapahdu. Pitäisikö tilalle tulla Kulttuuriruutua tai Tiederuutua, Lindgren kysyy.

Twitterissä espanjalaistutkija vertasi omaa parin tuhannen euron palkkaansa jalkapallotähti Christiano Ronaldon miljoonan euron kuukausituloihin. – Tutkija kysyi, että pitäisikö jalkapalloilijalta mennä nyt kysymään lääkettä tai rokotetta koronaan, Tommy Lindgren siteeraa twiittaajaa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Koronatilanne pahenee päivä päivältä ja Suomessa pahinta ei ole vielä edes nähty. Tommy Lindgren on silti tyytyväinen siihen, miten asiat on täällä hoidettu.

Lindgrenin mukaan hallitus on vaikean paikan edessä, kun joudutaan rajoittamaan ihmisten perusoikeuksia. Hän kuitenkin uskoo, ettei päätöksiä tehdä heppoisin perustein.

– Pitää kuitenkin olla tosi varovainen, että ne toimenpiteet eivät aiheuta eriarvoistumista tai tuota sivutuotteena muuta yhteiskunnallista pahoinvointia kohtuuttoman paljoa.

Pari vuotta sitten Tommy Lindgrenin isä kuoli. Hän vietti ennen kuolemaansa viisi päivää tehohoidossa. Lindgren sanoo tuntevansa liikutusta suomalaista terveydenhuoltoa, lääkäreitä ja hoitajia kohtaan.

– Lasku viidestä päivästä oli 194 euroa. Se tekee onnelliseksi veronmaksajaksi.

Monet yhteiskuntaa ylläpitävät ovat koronan takia kovilla. Lindgrenin mielestä useita ammattikuntia ei ole arvostettu aiemmin tarpeeksi.

– Kaikki mahdolliset palkankorotukset terveydenhuollon ammattilaisille, lääkäreille, hoitajille, hoiva-alan työntekijöille, kaupan kassoille, siivoojille ja opettajille. Meillä on tiettyjä ammattikuntia, joiden avulla meidän yhteiskuntamme pyörii tällaisessa poikkeustilassa edes jollain tavalla.

“Naurun ei pidä koskaan lakata”

Korona-aikaan on liittynyt paljon myös huumoria. Suomalaiset ovat nauraneet muun muassa vessapaperin hamstraamiselle ja koululaisten videoyhteyksien taustalla vilahtaville kalsari-isille.

– Muistan hetkiä äitini ja siskoni kanssa faijan kuolinvuoteella, että kun joku juttu alkoi oikein naurattamaan, niin me kaikki saatiin siitä jotain lohtua ja voimaa kauhean traagisessa tilanteessa. Naurun ei pidä koskaan lakata.

– Ihmiset sopeutuvat hyvin tilanteisiin, mutta pohjimmaiset tarpeet läheisyyteen, välittämiseen, lämpöön ja rakkauteen eivät ole kadoksissa, sanoo Tommy Lindgren turvavälin päästä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Nykyteknologia auttaa ihmisiä pitämään yhteyttä etänä, mutta se ei korvaa kaikkea. Lindgren nauraa, että U2:n Bonon laulamat sanat "even better than the real thing" (suom. jopa parempaa kuin todellinen asia) eivät todellakaan pidä paikkaansa.

– Aion halailla ihmisiä aivan raivona ja kertoa niille rasittavuuteen asti, miten paljon mä arvostan niiden fyysistä läsnäoloa.