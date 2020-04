Koronaviruksen testausmäärä on lähes tuplaantunut alkuviikosta – Suomessa ollaan vielä epidemian alussa ja tautihuippu on edessä

THL ilmoitti lauantaiaamuna 267 uudesta laboratoriovarmistetusta koronavirustartunnasta Suomessa. Luku on huomattavasti aiempia päiväkohtaisia tartuntailmoituksia korkeampi. THL:n terveysturvallisuuden johtaja Mika Salminen kertoo, että luku sisältää takautuvasti rekisteriin ilmoitettuja tartuntoja.

– Suuri osa ilmoitetuista tartunnoista kohdistuu aikaisemmille päiville ja ne voivat mennä taaksepäin jopa viikon verran, Salminen toteaa.

Syyt takautuville ilmoituksille ovat Salmisen mukaan teknisiä. Laboratorioilmoittamiseen liittyy hänen mukaansa väkisinkin pieni viive, kun ajatellaan kaarta näytteenotosta THL:n raportointijärjestelmään.

– Muutamia uusia laboratorioita on tullut mukaan, ja nopean sekä sujuvan ilmoittamisen kanssa on hieman viivettä.

Päivittäin ilmoitettuihin tapausmääriin pitää suhtautua Salmisen mukaan varauksella ja katsoa ennemmin näytteenottopäivän mukaan tilastoitua lukua, joka on lähempänä oikeaa sairastumispäivää.

– Joskus tulee pyrähdyksiä, mutta niitä ei pidä lukea niin, että otetaan edellispäivän luku kokonaisluvusta ja että ne ovat uusia tapauksia. Ne ovat uutena ilmoitettuja tapauksia, Salminen toteaa.

Koronaviruksen testausta Terveystalon Leppävaaran lääkärikeskuksessa Espoossa 1. huhtikuuta. Jussi Nukari / Lehtikuva

Testausmäärä lisääntyi viime viikon aikana merkittävästi

Korkeampaan ilmoitettuun tartuntalukuun saattaa Salmisen mukaan vaikuttaa hieman myös viime viikon aikana noussut testausmäärä. Tämän viikon maanantaina Suomessa tehtiin tilastojen mukaan noin 1 200 testiä ja tiistaina hieman yli tuhat. Keskiviikkona luku oli kuitenkin jo noin 1 900 ja torstaina lähes 2 000. Selkeää nousua on testausmäärissä siis ollut.

Salmisen mukaan tähän mennessä Suomessa on tehty lähemmäs 30 000 koronavirustestiä.

– Kun on kehotettu testaamaan enemmän ja matalammalla kynnyksellä, tämä tuo lisää tapauksia. Kun katsotaan epidemiakuvaajaa, jossa taupaukset on katsottu näytteenottopäivän mukaisesti, niin se on kohtuullisen tasainen vieläkin.

Salminen muistuttaa, että Suomessa ollaan edelleen vasta epidemian alkuvaiheessa.

– Aika alussa ollaan ja on tärkeää, että pidetään kiinni fyysisen kontaktin välttämisestä ja tarkkaa huolta hygieniasta, Salminen sanoo.

Tautihuipun odotetaan tämän hetken mallinnusten mukaan tulevan toukokuussa. Salmisen mukaan tilanteen kehittyminen seuraavien viikkojen aikana kertoo paljon.

– Arviossamme on vielä aika paljon epävarmuutta ja tautihuippu saattaa mennä jopa pidemmälle kuin nyt olemme arvioineet. Joudutaan varmasti pari viikkoa katsomaan, että tulee selvyyttää tähän tilanteeseen, Salminen toteaa.

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin Salmisen mukaan siltä, että Suomessa taudin leviämistä on pystytty kuitenkin hidastamaan.

– Vaikuttaa siltä, että epidemian kulku on hidastunut Suomessa erityisesti, kun vertaa Ruotsiin. Mennään hitaammin eteenpäin, niinkuin on ollut tarkoituskin.

