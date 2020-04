Vesille venosen mieli? Merivartiosto toppuuttelee veneilykauden aikaista aloitusta

Vesi roiskuu pressun helmasta, kun Nora Boijer-Spoof kastelee purjeveneen kantta. Tänä keväänä ei veneen pesuvettä ole tarvinnut kantaa telakalle ämpäreillä kotoa. Leuto talvi on pitänyt veden virtaamassa niin pesuletkussa kuin Suomenlahdellakin.

Boijer-Spoof on harrastanut purjehtimista vuoden ja odottaa innolla tulevaa kesää. Suunnitelmissa on reissu Saaristomerelle heinäkuussa.

– Tuntuu kauhealta, kun ei pääse samalla tavalla liikkumaan kuin aikaisemmin. Toivottavasti tämä [koronaepidemia] menee nopeasti ohi ja pääsemme viettämään ihan normaalia kesää, mutta en ihan hirveän suurin toivein lähde siihen.

Veneilijät odottavat kauden alkamista malttamattomana, sillä tänä vuonna vesille pääsee monin paikoin normaalia aikaisemmin.

Helsingin Verkkosaaren telakalta ensimmäiset veneet on jo laskettu vesille ja moni suunnittelee kauden aloittamista ennen vappua.

Timo Leponiemi kiillottaa purjeveneen kylkeä. Hän lykkää kauden aloitusta toukokuulle, sillä purjehduskilpailuja on peruttu. Jari Kovalainen / Yle

Myös Tero Lepomäki olisi mielellään aloittanut veneilyn jo huhtikuussa, mutta purjehduskilpailujen perumiset lykkäävät hänen suunnitelmiaan toukokuulle.

– Tässähän on hyvä telakalla hääräillä ja tehdä yksin asioita. Ei ainakaan ole mitään tartuntavaaraa ja saa veneen hyvin kuntoon.

Veneily ei ole kiellettyä, mutta merivartiosto suosittelee välttämään vesillä liikkumista

Merivartiosto toppuuttelee veneilijöiden intoa, sillä sen väkeä on tällä hetkellä kiinni poikkeusolojen virka-aputehtävissä.

Suomenlahden merivartiosto avustaa poliisia Uudenmaan liikkumisrajoitusten valvonnassa, kertoo apulaiskomentaja Mikko Simola. Maakunnan rajanylityksiä valvotaan siis myös merellä.

– Lännessä alue rajoittuu Hankoniemen länsipuolelle ja idässä Uudenmaan itärajalle, Ahvenkoskenlahden tasalle. Toki on loogista, että tuemme poliisia virka-apupyyntöön perustuen, koska meillä on merellistä kalustoa ja teknisiä valvontajärjestelmiä, joiden avulla merialuetta joka tapauksessa valvotaan.

Helsingin merivartioston päällikkö Patrik Liljekvist on juuri rantautunut Suomenlinnaan. Hänen mukaansa lauantaina pääkaupunkiseudun edustalla oli huomattavan paljon veneliikennettä kirpeästä meri-ilmasta huolimatta.

– Jos on pakko mennä, niin eihän se kiellettyä ole, mutta sitten pitää selvittää vallitsevat olosuhteet. Viime päivien aikana on ollut erittäin kovat tuulet, ja se on näkynyt myös meillä. Tehtävämäärät on lisääntyneet sen takia.

Säännöt on samat Uudenmaan rajan ylittämisen suhteen niin maalla kuin merelläkin, sanoo Helsingin merivartioaseman päällikkö Patrik Liljekvist. Mårten Lampén / Yle

Samoilla linjoilla on luutnantti Simo Sinkko Länsi-Suomen merivartiostosta ja kehottaa ihmisiä välttämään myös mökkeilyä saaristossa.

– Jos sinne tarvitsee lähteä pelastamaan tai auttamaan ihmisiä, vasteaika kasvaa koko ajan, Sinkko toteaa.

Mårten Lampén / Yle

Vaasassa kauden avauksen siirtyminen on pettymys

Koska Suomen suvi on lyhyt, mutta vähäluminen, on myös veneilyseura Vaasan Merenkyntäjissä odotettu veneilykauden alkamista.

– On katsottu koko kevät, että hei kohta päästään, kohta päästään. Laskurit ovat laskenneet, että enää 58 päivää ja niin pois päin, kommodori Jari Pakkanen summaa odotusaikaa.

Poikkeusajan ohjeistus olla menemättä vesille, on veneilyseuralaisille pettymys. Pakkanen ei kuitenkaan usko seurajäsenillä olevan ongelmia ohjeistusten noudattamisessa.

– Meillä seuroissa kyllä yritetään pitää huolta siitä että mennään kaikkien sääntöjen ja suositusten mukaan.

On kuitenkin myös suuri joukko veneilijöitä, jotka eivät ole aktiivisia missään seurassa. Heidän menemisiään voi olla hankalampi valvoa, kommodori Pakkanen arvelee.

Veneilyseura Vaasan merenkyntäjien kommodori Jari Pakkanen. Jarkko Heikkinen / YLE

Onko odotettavissa tilanne, jossa veneilijät ja merivartiosto leikkivät vesillä “poliisia ja rosvoa” kevään edetessä?

Länsi-Suomen merivartiosto vakuuttaa, että tarpeen tullen resurssit riittävät sen valvomiseen, ettei veneilyä harrasteta turhaan. Turhaksi veneilyksi lasketaan myös kalastaminen.

– Verkoille pääsee toivottavasti juhannukseen mennessä, luutnantti Simo Sinkko sanoo.