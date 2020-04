The New York Times: Suomi parhaiten pandemiaan varautunut Pohjoismaa

Arvovaltainen amerikkalaislehti The New York Times hehkuttaa sunnuntaina julkaistussa jutussaan (siirryt toiseen palveluun) Suomen Huoltovarmuuskeskusta. Lehti kertoo, että toisin kuin muut Pohjoismaat Suomi ei lopettanut varmuusvarastojaan kylmän sodan jälkeen.

Niinpä Suomella on kadehdittava määrä suojavarusteita ja varastoa pidetään yhtenä Euroopan suurimmista. Lehti kirjoittaa, että tämä paljastaa muiden Pohjoismaiden haavoittuvuuden.

Lääketieteellisten tarvikkeiden lisäksi varastossa on The New York Timesin mukaan viljaa, öljyä, maataloustyökaluja ja materiaalia ammusten tekemiseen. Varmuusvarastot avattiin koronavirusepidemian myötä ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen.

Norjalainen puolustustutkija Magnus Hakenstad kommentoi lehdelle, että Suomi on Pohjoismaiden parhaiten valmiudessa oleva maa, "aina valmiina suureen katastrofiin tai kolmanteen maailmansotaan".

Artikkelissa on haastateltu myös Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajaa Tomi Lounemaa. Lounema kommentoi, että vaikka Suomi on vuodesta toiseen sijoittunut korkealle onnellisuuslistauksissa, maan sijainti ja historia on opettanut varautumaan pahimpaan.

– Varautuminen on suomalaisessa DNA:ssa, Lounema sanoo lehdelle.

The New York Timesissa myös huomautetaan, että suojavarusteiden todellisesta määrästä on vain vähän tietoa julkisuudessa. Lounema kommentoi lehdelle, että kaikki varmuusvarastoihin liittyvä tieto on salaista.

