THL alkaa selvittää yksilöllistä alttiutta sairastua koronavirusinfektioon – myös elintavat ja lääkitys näyttäisivät vaikuttavan taustalla

Koronaviruksen aiheuttaman taudin etenemisessä on havaittu suuria vaihteluita eri ihmisten välillä. Kuvituskuva. Eleni Paspatis / Yle

Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa suojelemaan riskiryhmiä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL alkaa selvittää ihmisten alttiutta sairastua vaikeaan koronavirusinfektioon.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten esimerkiksi perimä ja elintavat vaikuttavat sairastumiseen, millaisia oireita tauti aiheuttaa ja miten se etenee eri ihmisillä.

Näytteiden kerääminen on aloitettu ja THL odottaa ensimmäisiä tuloksia jo tämän epidemian aikana.

– Ennen kehitteillä olevien koronarokotteiden laajamittaista käyttöä on todennäköistä, että koronaepidemia nostaa aika ajoin päätään. Näissä tapauksissa voidaan viimeistään tietoa soveltaa, kertoo tutkimusprofessori Markus Perola tiedotteessa.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä yliopistosairaaloiden, useiden sairaanhoitopiirien ja Terveystalon kanssa.

Tutkimukseen kutsutaan pääasiassa sairaalaan joutuvia potilaita, joilla epäillään tai on todettu koronavirustartunta. Taudin etenemisessä on havaittu suuria vaihteluita eri ihmisten välillä ja tutkimuksen tiedoista on tarkoitus saada apua, kun tautia yritetään ehkäistä ja hoitaa.

Alustavasti näyttää siltä, että sairastuvuuteen vaikuttavat ikä, sukupuoli, elintavat, perussairaudet ja lääkitys. Myös geneettiset erot vaikuttavat siihen, miten helposti infektiotaudit ylipäätään tarttuvat eri ihmisiin.

– On erittäin tärkeää selvittää, miksi jotkut sairastuvat vaikeaan koronavirustautiin. Se voi auttaa tulevaisuudessa resurssien kohdistamisessa taudille herkkien ihmisten suojelemiseksi, Perola jatkaa.

