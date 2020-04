Hovioikeus kovensi huumetuomioita: Usealle tekijälle sama tuomio kuin taposta Pirkanmaan suurimmassa huumejutussa

Huumejuttu oli Pirkanmaan alueen kaikkien aikojen suurin ja se on myös valtakunnallisesti suurimpien joukossa.

Turun hovioikeus on korottanut poikkeuksellisen suuren huumejutun tuomioita. Kansainvälinen salakuljetusliiga toi Suomeen kymmeniä kiloja huumeita.

Poliisin mukaan huumejuttu oli Pirkanmaan alueen kaikkien aikojen suurin ja se oli myös valtakunnallisesti suurimpien joukossa. Epäiltyjä oli 37, syytettyjä 28 ja kahdeksan syytteet hylättiin.

Pirkanmaan käräjäoikeus jakoi vuoden 2018 syksyllä tuomioita. Pisin vankeustuomioista oli 12 vuotta, lisäksi tuli useita 5-8 vuoden tuomioita.

Nyt Turun hovioikeus on korottanut vajaata kymmentä tuomioista. Suurin osa näistä tuomioista on nyt korotettu 9–11 vuoteen, mitä voi pitää kovana rangaistuksena. Taposta tavallinen rangaistus Suomessa on ollut 9–10 vuotta vankeutta.

Useita vuosia pidennystä tuomioihin

Suurin muutos oli tuomitulla, jonka vankeusrangaistus piteni 2,5 vuodesta 11 vuoteen. Hänen katsottiin pitäneen hallussaan 20 kiloa amfetamiinia myynti- ja luovuttamistarkoituksessa. Myös usealle muulle tuomitulle tuli useiden vuosien pidennyksiä rangaistuksiin.

Syyttäjä vaati tuomioiden koventamista sillä perusteella, että ne oli tehty osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Pirkanmaan käräjäoikeus ei yhtynyt vaatimukseen. Sen mukaan näytti siltä, että vastaajat toimivat omissa nimissään, eikä nimenomaisesti rikollisryhmän hyväksi. Hovioikeus oli samaa mieltä: sen mukaan rikolliset muodostivat ryhmän vain nyt tehtyjen rikosten ajaksi.

Sen sijaan tuomioita korotettiin muun muassa huume-erän suuruuden perusteella kohti törkeistä huumetuomioista annettavia enimmäisrangaistuksia.

Huumeita löytyi maastosta ja liikekeskuksen katosta

Keskusrikospoliisi ja Sisä-Suomen poliisilaitos paljastivat poikkeuksellisen laajan kansainvälisen salakuljetusorganisaation keväällä 2018.

Ryhmä paljastui, kun se oli tuomassa 20 kilon amfetamiinierää Alankomaista Pirkanmaalle myytäväksi. Poliisi sai erän takavarikkoon Helsingin Vuosaaressa, kun aineen salakuljettajaksi epäilty henkilö oli luovuttamassa huumeita eteenpäin Suomessa toimineelle rikollisryhmälle.

Huumausaineiden piilotuspaikka liikekeskuksen katossa. Poliisi

Esitutkinnassa kävi ilmi, että salakuljetusorganisaatio oli toimittanut jo paria kuukautta aiemmin 30 kiloa amfetamiinia Tampereelle. Noin kahdeksan kiloa löytyi Pirkkalan alueelta maastosta ja yhden kilon poliisi löysi Lielahdessa sijaitsevan liikekeskuksen saniteettitilojen kattorakenteesta.

Molempien amfetamiinierien yhteenlaskettu katukauppa-arvo olisi ollut katukauppapitoisuudeksi jatkettuna poliisin mukaan 2,8 miljoonaa euroa.

Huumausaine-erää säilytettiin eri asunnoissa Tampereella ja Helsingissä. Syyttäjän mukaan amfetamiinierä vaihtoi omistajaa muun muassa Pyynikin kesäteatterin parkkipaikalla. Huumekätköä purettiin syyttäjän mukaan autokorjaamossa.

Oikeusjutun kansainvälisyydestä kertoi muun muassa se, että jutun oikeuskäsittelyssä puheenvuorot tulkattiin viidelle kielelle.

Hovioikeuden tuomioista voi pyytää valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

