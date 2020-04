Koronavirusepidemia lisää lastensuojelupalveluiden kysyntää lähiviikkojen aikana.

Suurten kaupunkien lastensuojelusta vastaavat johtajat arvioivat, että poikkeustilanne voi kärjistää perheiden kriisejä, kun esimerkiksi vanhempien taloushuolet ovat lisääntyneet.

– Perheiden toimeentulo on vaarassa lomautusten ja työttömyyden vuoksi, joka saattaa aiheuttaa myös lastensuojelun tukitoimien lisääntynyttä tarvetta perheissä. Ennakoimme myös psykososiaalisen tuen tarpeen lisääntymistä, sanoo lastensuojelun johtaja Eira Virolainen Turun kaupungilta.

Helsingissä lastensuojelussa ei ole vielä kysyntäpiikkiä nähtävissä, mutta tarve tulee sielläkin kasvamaan.

– Tällä hetkellä keskeistä on sopia toimista, joilla voidaan vahvistaa laajemmin lasten, nuorten ja perheiden tukea poikkeusolojen aikana. Tuen vahvistamiseen tarvitaan mukaan sekä kaupungin muita toimijoita että järjestöjä, arvioi Helsingin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski.

Tampereellakin varaudutaan palveluiden kysynnän lisääntymiseen.

– Oletamme, että esimerkiksi koulujen sulkeminen, vanhempien etätyö ja lomautukset sekä asiakasperheiden lasten kodin ulkopuolisten aikuiskontaktien puute tulee kriisiyttämään perheiden tilanteita, kertoo lasten, nuorten ja perheiden palvelujohtaja Maria Päivänen Tampereen kaupungilta.

Palvelut pelaavat poikkeustilanteessakin

Kaupungit korostavat kuitenkin, että palvelut pelaavat ja apua saa lastensuojelussa myös poikkeustilanteen aikana.

Joitakin asiakaspalveluita on muokattu koronarajoitusten ja ohjeiden mukaisiksi. Asiakkaisiin ollaan yhteydessä esimerkiksi etäyhteydellä tai puhelimella normaalia enemmän.

– Asiakastapaamiset järjestetään pääsääntöisesti kasvokkain, mutta myös puhelimitse ja virtuaalihoitopalvelu Videovisitillä. Yhteistyötahojen kanssa on ollut verkostoja sekä Teams-palavereja. Asiakkaat ovat saaneet palvelut, viestittää sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupungilta.

Ensi- ja turvakodit täydentävät palvelutarjontaa kriisitilanteissa. Petri Niemi / Yle

Päijät-Hämeessäkin työtapoja on rukattu poikkeustilanteen mukaiseksi, mutta palveluntuotannon resurssien vakuutetaan riittävän.

– Lapsiperhepalvelut toimivat erityisesti sosiaalihuollon osalta aivan normaalisti. Toivomme, että perheet olisivat meihin ajoissa yhteydessä, jos arki alkaa tuntua mahdottomalta selviytyä, kertoo toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Kunnat ovat myös reagoineet tilanteeseen esimerkiksi siirtämällä työntekijöitä tehtäviin, joissa kaivataan vahvistusta.

– Lastensuojelusta on jo siirtynyt työntekijöitä vahvistamaan sosiaalipäivystystä, mutta meille taas on tullut ja on tulossa työntekijöitä päivähoidosta. Olemme myös tehneet työnjakoa koulun työntekijöiden kanssa asioiden hoitamisesta, sanoo Hämeenlinnan lastensuojelun päällikkö Marja Hänninen.

Etäkoulu ei tavoita kaikkia ja lisätuki tarpeen

Koronaepidemia on tuonut monet lapset etäkouluun kotiin, mikä on saattanut lisätä vanhempien kuormitusta lasten opiskeluiden tukena.

– Kotiin suuntautuvien kevyempien palveluiden tarve kasvaa: koulunkäynnin avustaminen, kotipalvelu ja perhetyö, uskoo sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulusta.

Etäopetuksessa koulu ei välttämättä saa kaikkiin nuoriin yhteyttä. Esimerkiksi Turussa sivistystoimi on tehnyt tällaisissa tapauksissa jonkin verran lastensuojeluilmoituksia.

– Näiden lasten tilannetta selvitellään yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Jo lastensuojelun asiakkaana olevista lapsista sosiaalityöntekijät ovat jo tehneet arviota eli ketkä tarvitsevat lisätukea etäopetuksen aikana, sanoo lastensuojelun johtaja Eira Virolainen.

Moni nuori on sopeutunut etäkouluun hyvin, mutta osalla nuorista etäkoulu voi lisätä jo olemassa olevia ongelmia. Tiina Jutila / Yle

Tampereella koulujen tekemät lastensuojeluilmoitukset ovat vähentyneet merkittävästi verrattuna viime vuoden maaliskuuhun.

Helsingissä lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä on laskenut maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana.

Päijät-Hämeessä ilmoitusten määrä on alkuvuoden aikana myös vähentynyt verrattuna viime vuoteen.

– Tätä ei voi alkuvuoden osalta selittää koronaepidemialla. Tässä on nyt kyse jostain muusta, jota täytyy selvitellä ja tarkastella erikseen, miettii toimialajohtaja Mika Forsberg Päijät-Hämeen hyvinvointityhtymästä.

