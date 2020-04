Espoon viimeinen kortti koronapandemiassa: Avunpyyntö hengityskoneista lähtee ystävyyskaupunki Shanghaille

Helmikuun alussa myös Shanghain kadut olivat koronaviruksen takia hiljaisia. Viime viikkoina koronapandemia on Kiinassa kuitenkin hellittänyt ja ihmisiä liikkuu jälleen kaupungilla.

Kiinassa koronapandemia on ollut viime viikkoina hiipumaan päin ja rajoituksia on vähitellen purettu.

Espoossa pohditaan osana koronapandemiasta selviämistä myös ystävyyskaupunkisuhteiden hyödyntämistä.

– Jos näyttäisi siltä, että muilla keinoilla, joilla Suomessa on varauduttu, ei saataisi potilaita hoidettua niin varmasti siinä tapauksessa pyydettäisiin apua Shanghailta, kertoo Espoon perusturvajohtaja Juha Metso.

Kaupungissa on mietitty, että hätätilassa Shanghaista voitaisiin ehkä saada suojavarusteita ja jopa hengityskoneita.

– Kyllä niistäkin on keskusteltu ja suojavarusteistakin. Tarvittaessa ollaan yhteydessä Shanghain terveysviranomaisiin, jos rupeaa näyttämään siltä, sanoo perusturvajohtaja Metso.

Kiinassa pandemia hellittää - vuorokauden sisällä kukaan ei kuollut virukseen

Kiinassa koronapandemia on ollut viime viikkoina hiipumaan päin ja rajoituksia on vähitellen purettu, joten kapasiteettia tehohoitoa vaativien potilaiden hoitoon saattaisi olla lainattavaksi. BBC:n mukaan Kiina kertoi tänään tiistaina, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan vuorokauden sisällä kukaan ei ollut kuollut maassa koronavirukseen. (siirryt toiseen palveluun)

Espoon ystävyyskaupunki Shanghai on maailman kolmanneksi suurin kaupunki ja merkittävä talouselämän keskus, jossa terveydenhoito on korkealuokkaista, tietää Espoon perusturvajohtaja.

– Minun käsityksen mukaan heidän tehohoitolaitteet ovat kansainvälistä huipputasoa.

Mitään virallista pyyntöä Shanghaihin ei ole Espoosta toistaiseksi lähtenyt, vaan kyse on ollut Metson mukaan lähinnä eri vaihtoehtojen pohdiskelusta.

Metso kuitenkin uskoo vahvasti, että kaupunkien välisestä yli 20 vuotta kestäneestä yhteistyöstä on tiukassa paikassa hyötyä.

– Suomella ja Kiinalla on hyvät suhteet, ja Espoolla ja Shanghailla on pitkäaikainen sistercity-yhteistyö (siirryt toiseen palveluun). Jos heillä on oma tilanne sellainen, että apua liikenee niin voin kuvitella, että auttavat.

"Varaudumme siihen, että tilanne ei jatku näin rauhallisena"

Metso muistuttaa myös, että laitteet ja tarvikkeet on mahdollista kuljettaa maapallon toiselta laidalta tarvittaessa Suomeen nopeasti.

– Lentoajassa se on lyhyen matkan päässä, jos sellaista tarvittaisiin lentorahtina.

Vaikka Kiinan apukin on Espoossa mietinnässä, perusturvajohtaja arvioi Espoon ja Suomen varautumisen olevan riittävää. Tosin Metso epäilee, että pahin on vielä edessä.

– Varaudumme siihen, että tilanne ei jatku näin rauhallisena, mutta näyttää siltä, että hallituksen rankat varautumistoimet vaikuttavat suotuisaan suuntaa, että vaikea tilanne ei tulisi rysäyksenä, pohdiskelee perusturvajohtaja Metso.

Hengityskoneet ovat loppuneet useissa pandemiakaupungeissa, esimerkiksi Italiassa, Espanjassa ja New Yorkissa.

Kiina on auttanut hengityskonepulassa jo muun muassa New Yorkia. Viikonloppuna New Yorkin kuvernööri kertoi, että osavaltio saa Kiinalta 1000 hengityskonetta. (siirryt toiseen palveluun)