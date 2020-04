Slush perutaan koronan takia jo nyt, vaikka tapahtuma olisi vasta marraskuussa – pääomasijoittajat pelkäävät ulkomaisten rahoittajien kaikkoavan

Slush kertoi tänään, että ensi syksyn suurtapahtuma on peruttu.

Samalla kerrottiin, että yli puolet tapahtumaa järjestävän yhtiön 34 työntekijästä on lomautettu.

Optimistisuudestaan tunnetut slushilaiset näyttävät varautuvan siihen, että korona jatkuu pitkään. Viime viikkoina on peruttu kevään ja kesän tapahtumia – niin Euroviisuja kuin jalkapallon EM-kisoja – mutta Slush oli tarkoitus järjestää vasta marraskuun lopussa.

Slushin toimitusjohtaja Miika Huttusen mukaan kyse oli myös taloudellisesta riskistä. Slush-järjestäjien menot kasvavat keväästä alkaen, mutta tulovirrat käynnistyvät vasta lähellä tapahtumaa.

– On mahdotonta arvioida, milloin koronakriisi helpottaa. Tai mitkä tulevat olemaan ne psykologiset vaikutukset ihmisten haluun lentää ja osallistua vastaaviin tapahtumiin myöhemminkään, Huttunen sanoo.

– Kun teimme päätöksen jo tässä vaiheessa, voimme aidosti auttaa muilla keinoin koronaviruksesta kärsiviä kasvuyrittäjiä.

Välivuoden suunnitelma: sisältöjä, koulutusta ja sijoittaja-Tinder

Välivuonna Slush tarjoaa esimerkiksi verkkomediaa ja Slush Academy -koulutusta. Lisäksi Slushista tuttu sijoittaja-Tinder saattaa aueta ympärivuotiseksi työkaluksi. Erona on tietenkin se, että nyt sijoittajien ja yrittäjien kohtaamisia ei voi järjestää kasvokkain.

Huttusen mukaan uudet avaukset ovat yhä työpöydällä ja niistä kerrotaan myöhemmin. Täysin mahdotonta ei ole sekään, että tänä vuonna järjestetään myös jokin tapahtuma.

Tämä tapahtuma ei kuitenkaan olisi Slushin kokoinen eikä niminen.

– Emme ole sulkeneet pois sitä mahdollisuutta, että korona poistuu kevään aikana täysin ja riski toisesta aallosta on hyvin pieni. Silloin voisimme tehdä jossain pienemmässä paikassa pienemmän tapahtuman eri brändillä, Huttunen sanoo.

– Se ei ole poissuljettua, mutta ei myöskään tässä vaiheessa suunnitelmissa.

Seuraavaan Slushiin on melkein kaksi vuotta. Kaksikymmentä henkeä on lomautettu, ja 14 jatkaa. Miika Huttusen mukaan tilanne on kivulias.

– Mutta emme me missään nimessä ole laittamassa hanskoja tiskiin ja lähdössä lomalle.

Ulkomainen rahoitus hyytyy

Suomen pääomasijoittajat ja bisnesenkelit julkaisivat tänään tietoja viime vuoden ennätyksellisistä startup-rahoituksista.

Kasvuyritykset keräsivät vuoden 2019 aikana uusia sijoituksia yhteensä yli puolella miljardilla eurolla.

Tästä kotimaisten pääomasijoittajien osuus oli yli 110 miljoonaa euroa ja bisnesenkelien ennätykselliset 54 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen rahantuoja olivat ulkomaiset pääomasijoittajat ja teolliset sijoittajat, jotka toivat suomalaisyrityksiin lähes 300 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna ulkomaisten sijoittajien osuus tulee putoamaan merkittävästi, arvioi Pääomasijoittajien yhdistys.

Samuli Huttunen / Yle

Yllä oleva kaavio perustuu siihen oletukseen, että kasvurahoitukselle kävisi samoin kuin vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä. Silloin varsinkin yhdysvaltalaiset sijoittajat sulkivat rahahanat ja vetäytyivät kaukaisemmilta markkinoilta.

– Onneksi Suomen kasvuyhtiö- ja sijoittajakenttä on kuitenkin aivan toisessa tilanteessa kuin silloin, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta sanoo.

Pääomasijoittajat ehdottavat 200 miljoonan euron rahoitusohjelmaa, jolla varmistettaisiin satojen lupaavien kasvuyritysten rahoitus. Rahoitus tehtäisiin vahtovelkakirjalainoilla, eli se olisi yrityksille oman pääoman ehtoista. Näin se parantaisi yhtiöiden vakavaraisuutta, eikä olisi rasite kuten perinteinen pankkilaina.

Tämän työkalun lisäksi pääomasijoittajat toivovat apua valtion sijoitusyhtiö Teollisuussijoitus Tesiltä sekä suomalaisilta säätiöiltä, joiden ei nykyisen lainsäädännön vuoksi ole mahdollista sijoittaa kasvuyhtiöihin pääomasijoittajien kautta.

Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen uskoo, että rahoituksen määrä laskee, mutta ei pysyvästi.

– Moni muistaa, että AirBnb:n ja Uberin kaltaiset maailman johtavat yhtiöt nousivat juuri vuoden 2008 paikkeilla.