Koronakriisin varjolla poljetaan sananvapautta muuallakin kuin Unkarissa – Turkmenistanissa ei saa edes mainita koronaa

Koronaviruksen uhrit eivät jää vain ihmisiin, jotka kuolevat.

Ukrainassa virus antoi kuolettavan iskun maan demokratialle, kun pääministeri Viktor Orbán sai laajat poikkeusvaltuudet pandemian varjolla. Myös useissa muissa maissa suitsitaan nyt sananvapautta.

Unkarin poikkeusvaltuuksille ei takarajaa

Unkarissa pääministeri Viktor Orbán sai maaliskuussa koronaviruksen vastaisen taistelun nojalla poikkeustilavaltuudet. Ne antavat pääministerille oikeuden hallita maata asetuksilla, parlamentista välittämättä. Orbánin Fidesz-puolueella on parlamentissa enemmistö, siksi poikkeustilavaltuudet irtosivat helposti.

Epidemia hiipuu aikanaan, mutta poikkeustilavaltuudet Orbánille voivat jäädä – niille ei ole asetettu takarajaa. Tai takarajan määrittelee hallitus eli Orbán itse.

Vähemmälle huomiolle jäi pykälä, jonka mukaan ihmistä voidaan rangaista jopa viiden vuoden vankeudella, jos hän ”levittää väärää tietoa, joka vaikeuttaa hallituksen viruksen vastaisia toimia”.

Sellaiseksi voidaan tulkita mikä tahansa. Tulkintavalta on Orbánilla ja hänen nimittämillään tuomareilla.

Poikkeustilavaltuudet tulivat voimaan maaliskuun 30. päivä. Niitä on jo käytetty: Orbán on jaellut määräyksiä teatterien hallinnosta ja museoiden rakentamisesta. Lisäksi transsukupuolisten sukupuolenvaihtoleikkaukset on kielletty.

Toimissa on vaikea nähdä yhteyttä koronaepidemiaan.

Serbiassa sairaaloiden ongelmista kertonut toimittaja pidätettiin

Serbiassa puolestaan toimittaja Ana Lalić pidätettiin kahdeksi vuorokaudeksi, kun hän oli kirjoittanut koronaepidemian hoidossa käytettävien tarvikkeiden pulasta Vojvodinan keskussairaalassa. Lalićin tietokone ja puhelin takavarikoitiin. Häntä syytettiin ”paniikin ja epäjärjestyksen ” lietsonnasta.

Serbiassa koronaepidemista kertovia voidaan syyttää paniikin lietsomisesta. Kuvassa belgradilaisia ostoksilla. AOP

Toimittaja oli kaivanut tietoa sairaalan tilanteesta ja kysynyt sairaalan johdon kommenttia. Hän ei saanut vastausta. Sen sijaan sairaalan johtaja kanteli syyttäjälle. Kantelun mukaan toimittaja oli ”vahingoittanut sairaalan mainetta ja syyllistynyt kunnianloukkaukseen”.

Tapauksesta noussut kohu sai pääministeri Ana Brnabićin perääntymään. Hän ilmoitti, että (siirryt toiseen palveluun) laki, jonka mukaan viranomaisten pitää etukäteen hyväksyä kaikki koronasta levitettävä informaatio, vedetään pois.

Serbian radion haastattelussa Brnabić syytti huonosta laista itseään ja omaa typeryyttään, kun ei osannut selittää lain sisältöä ja merkitystä riittävän selvästi.

Egyptissä sallitaan vain viralliset luvut

Egyptissä on otettu tiukka linja aiheesta raportoivia toimittajia ja tiedotusvälineitä kohtaan.

Egyptissä kelpaa vain virallinen tieto koronaepidemiasta. Kuvassa kauppias kadulla Kairossa. Mohamed Hossam / EPA / AOP

Kuka tahansa, joka levittää ”huhuja” viruksesta voidaan tuomita sakkoihin tai vankilaan. Huhuja ovat kaikki muut kuin viranomaisten antamat tiedot.

Viikko sitten Egypti karkotti The Guardian -lehden toimittajan Ruth Michelsonin. Hän oli julkaissut lehden jutussa matemaattisia malleja, joiden mukaan Egyptin viranomaisten antamat tiedot viruksen levinneisyydestä eivät voi pitää paikkaansa.

Kun Michelson julkaisi juttunsa, Egyptissä oli 26 vahvistettua tartuntaa. Paitsi että viranomaiset häätivät Michelsonin maasta, he myös varoittivat The New York Timesin toimittajaa olemaan tviittailematta tapauksesta.

Myös Iranissa on kielletty muun kuin virallisen tiedon julkaisu. Lain rikkojia uhkaa rangaistus.

Iran on yksi pahimpia koronavirukselle altistuneita maita. 6. huhtikuuta maassa oli 58 000 vahvistettua tartuntaa.

Filippiineillä väärän virustiedon levittämisestä voi joutua kahdeksi kuukaudeksi vankilaan.

Maan kovaotteinen presidentti Rodrigo Duterte on antanut poliisille määräyksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan viranomaisten määräämän karanteenin rikkomisesta voidaan tappaa.

Venezuelassa pidätyksiä koronan varjolla

Oma lukunsa on Venezuela, jossa poliisi on käyttänyt koronaepäilyjä tekosyynä toisinajattelijoiden vangitsemiseksi.

Venezuelassa poliisin pelätyt erikoisjoukot ovat pidättäneet oppositiohenkisiä toimittajia koronaepidemian varjolla. Kuvassa sotilaat valvovat pääkaupungissa Caracasissa määräystä kauppojen pitämisestä kiinni. Rayner Pena R. / EPA / AOP

Tunnettu oppositiohenkinen toimittaja Darvinson Rojas ehti tviitata, että poliisi oli tulossa pidättämään häntä, koska nimettömän ilmiannon mukaan hänellä on koronatartunta. Pidätyksen jälkeen Rojasista ei ole kuultu.

Pidätyksen tehnyt turvallisuuspoliisi FAES on vastuussa vakavista ihmisoikeusrikoksista. Viime vuonna se syyllistyi YK:n ihmisoikeusraportin mukaan yli 5 000 teloitukseen.

Rojas oli kertonut Venezuelassa paljastuneista koronatapauksista, joita Venezuelan diktaattori Nicolás Maduro yrittää salata.

Aihe on erityisen herkkä Venezuelassa, koska suuri osa maan tartunnoista on jäljitetty hallitsevan eliitin lasten viettämiin pröystäileviin luksusjuhliin. Juhlissa nämä ovat saaneet tartuntoja ja levittäneet virusta edelleen.

Turkmenistanissa koronaa ei saa edes mainita

Keskiaasialaisessa Turkmenistanissa on kielletty kokonaan (siirryt toiseen palveluun) korona-sanan käyttö, kertoo Toimittajat ilman rajoja -järjestö.

Turkmenistanissa maan johtaja on määrännyt, että koronasta ei saa puhua. Kuvassa Turkmenistanin johtaja Gurbanguly Berdymukhamedov tervehtii presidentti Vladimir Putinia viime joulukuussa. Michael Klimentyev / Sputnik / EPA / AOP

Maata hallitsee kovalla kädellä entinen hammaslääkäri ja rapmuusikko Gurbanguly Berdymukhamedov.

Turkmenistanissa ei ole virallisesti yhtään koronatartuntaa. Maan eteläinen rajanaapuri Iran on sen sijaan yksi pahimmista tartunta-alueista.

Lisää aiheesta:

Toimittajalta: Korona tukahdutti Unkarin demokratian – vieläkö joku kaipaa vahvaa johtajaa?

Tuhkaako korona myös demokratian? Pandemia palautti Eurooppaan vahvan valtion, mutta pitkä kriisi vaatii myös uudenlaista kansalaisuutta

Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta tästä artikkelista