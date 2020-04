Rippileirien peruuntumiseen varaudutaan jo seurakunnissa: suurin haaste mahdolliselle etäriparille yhteisöllisyyden toteutuminen

Rippikoululaiset ovat pitkin talvea keränneet merkkejä eri kirkollisista tapahtumista osana rippikouluun valmistautumistaan. Kesä on evankelisluterilaisen kirkon rippikoulujen sesonkiaika.

Koronapoikkeustilanteen vuoksi myös rippikoulujen toteutuminen lähiopetuksena tai leireinä on kuitenkin vaarassa ainakin kesäkuun osalta. Mahdollista on sekin, että intensiivijaksot peruuntuvat koko kesältä.

Esimerkiksi Lapuan hiippakunta on jo aloittanut poikkeustilanteisiin varautumisen.

Online-rippikoulu ja YouTube-tehtäviä

Etelä-Pohjanmaalla Alajärven seurakunnassa mietitään jo käytännön toimenpiteitä sen varalta, että perinteiset rippileirit eivät onnistu.

– Somemaailma tarjoaa meille luontevan toiminta-alustan. Luomme YouTubeen tässä kevätkaudella omia opetusvideoita, joihin sisältyy joitain ennakkotehtäviä, sanoo kirkkoherra Ari Auranen.

Kesällä seurakunta järjestää online-rippikoulun. Online-opetukseen osallistuville rippikoululaisille on suunniteltu syyskuulle viikonloppuleirit.

– Meillä on siellä perjantai- ja lauantai-illat mahdollisuus hyödyntää makkaranpaistoihin, yhdessäolemiseen ja lauluihin. On sääli, että fyysinen yhdessäolo jää merkittävästi kapeammaksi, sillä siitä muodostuu se keskeinen muistisisältö nuorille, Auranen sanoo.

Laulaminen ja yhteiset illanvietot kuuluvat ripariin. Alajärven seurakunnassa toivotaan, että syyskuun viikonloppuleireillä niille jäisi erityisesti aikaa. (Arkistokuva) Minna Aula / Yle

Siirretäänkö – ja mihin?

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura pitää rippileirejä niin merkittävina, että peruuttamisen sijaan intensiivijaksoille pyritään löytämään muita vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi leirien siirtäminen loppukesään, koulun syyslomalle tai joululomalle. Tai vaikka syyslukukauden viikonlopuillle.

– Toinen vaihtoehto on intensiivijakson ja etärippikoulun yhdistelmä. Tämän vaihtoehdon merkitys korostuu, jos kesän kaikki intensiivijaksot joudutaan siirtämään, Peura kertoo Lapuan hiippakunnan tiedotteessa.

Esimerkiksi Vaasan suomalaisessa seurakunnassa rippikouluikäryhmä on tänä ja ensi vuonna kuitenkin niin suuri, että leirejä ei ole mahdollista siirtää ensi vuoteen.

Seurakunnan leirikeskus- ja henkilökapasiteetit eivät siihen riitä ja ensi vuoden leirikapasiteetti tarvitaan ensi vuoden rippikoululaisille.

Vaasan suomalainen seurakunta on lähettänyt nuorten huoltajille kyselyn, jossa heiltä kysytään mielipiteitä tilanteen järjestämiseen.

– Olemme koittaneet miettiä vaihtoehtoja, jotka edes jotenkin olisivat tasapuolisia. On esimerkiksi vaikea ajatella, että peruisimme kaikki kesäkuun leirit ja pitäisimme sitten heinäkuun leirit aivan suunnitelman mukaan. Se ei olisi reilua, sanotaan Vaasan suomalaisen seurakunnan viestissä koteihin.

Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa ollaan valmiita järjestämään rippileirit syyslomalla, joululomalla tai vaikka ensi vuoden hiihtolomalla. Hiihtolomalla leirejä voitaisiin pitää sekä tämän että ensi vuoden rippikoululaisille.

Huonoin vaihtoehto olisi leirien toteuttaminen viikonloppukokoontumisina, arvelee Kokkolan suomalaisen seurakunnan nuorisotyönohjaaja Markku Lahtinen.

Alajärven seurakunnan kirkkoherra Ari Auranen (vasemmalla) ja nuorisotyönohjaaja Panu Malkasilta suunnittelevat jo online-rippikoulujen opetuksen järjestämistä. Antti Kettumäki / Yle

Miten huomioida jokainen

Seurakunnille, joissa rippikoulut on aina järjestetty lähiopetuksina ja -kohtaamisina etäriparin järjestäminen olisi suuri muutos totuttuun.

Yhteisöllisyyden luominen etäkokoontumisissa haastaisi henkilökunnan ja leirien isoset, joille esimerkiksi Alajärven seurakunnassa on suunniteltu erityisen suuri rooli syksyn lähiviikonlopuissa. Kesän online-riparien suhteen nuorten kohtaamisen haasteita pyritään ennakoimaan se, mitä voidaan.

– Jos on 25 rippikoululaista mukana, meille on haaste, miten heidät pystytään yksilöinä huomioimaan. Se on yksi ennakkopohdinnan aihe meillä, Ari Auranen sanoo.

Alajärven seurakunnan nuorisotyönohjaaja Panu Malkasilta muistuttaa kuitenkin, että etätyöskentelystä voi seurata myös jotain hyvää.

– Vielä ei tiedetä, mitä mahdollisuuksia tämä tuo. Ehkä jopa jotain sellaista, mitä ei pystytä tuomaan leireillä. Kaikki rippikoululaiset ovat samassa tilanteessa, siitä varmaan syntyy hyviä keskusteluja etänä, Malkasilta pohtii.

Vaikka rippileiri järjestettäisiin verkossa, konfirmaation Alajärven seurakunta suunnittelee järjestävänsä perinteiseen tapaan. Sitten, kun kokoontumisrajoitukset sen sallivat. (Arkistokuva) Yle

Korona-ajan etäripariopas jo valmis

Koronapoikkeustilan ajan etäripareiden varalle on jo valmistettu Suuri ihme – rippikoulua etänä (siirryt toiseen palveluun) -ohje.

Ohjetta laatimassa on ollut kirkon kasvatus- ja perhetyön yksikön rippikoulutyön ja seurakuntakasvatuksen asiantuntija Jari Pulkkinen.

Pulkkinen nostaa etäriparin tärkeimmäksi huomioitavaksi asiaksi yhteisöllisyyden.

– Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta pyritään rakentamaan kaikin tavoin myös näissä etärippikouluissa. Perusjuttu on esimerkiksi se, että ollaan koolla yhdessä eikä anneta vain rippikoululaisille yksittäisiä tehtäviä, joita sitten palautetaan työntekijöille, Pulkkinen sanoo.

Pulkkisen mukaan etärippikoulussakin voidaan kokoontua isosten johdolla pienryhmissä, tosin erilaisia sähköisiä alustoja käyttäen.

Piispainkokous käsittelee rippikoulun etäopasta kokouksessaan 15. huhtikuuta. Vaikka opas on nyt tehty varmuuden vuoksi, Pulkkinen toivoo, että leireille ja päiväleireille kuitenkin päästäisiin.

– Meidän toive on, että leireinä toteutuvia rippikouluja voidaan ainakin osittain viettää. Etärippikoulu haastaa meitä, mutta teemme parhaamme, että saadaan jokaiselle rippikoululaiselle hyvä riparikokemus.

