Kyselytutkimus: Nuoret kokevat huonoa omaatuntoa kännykän käytöstä ja pelkoa kaverisuhteiden kestävyydestä korona-aikana

Moni nuori kokee, että kaverisuhteiden ylläpito on poikkeusaikana hankalaa. Sami Takkinen / Yle

70 prosenttia nuorista kokee, että korona on tuonut huolia ja ongelmia arkeen – erityisesti ahdistusta. Toisaalta puolet uskoo, että koronasta on koitunut myös jotakin hyvää.

Suurin osa nuorista kokee, että koronatilanne on aiheuttanut huolta tai ongelmia arkeen. Ahdistunutta oloa koki heistä, jotka ajattelivat huolien lisääntyneen, jopa yli 70 prosenttia.

15-vuotias Nenna Nieminen kertoo, että hänen arkensa on muuttunut täysin poikkeusolojen aikana. Koulutehtävien itsenäinen suorittaminen aiheuttaa välillä hankalaluuksia, ja mieli on matalalla.

– Ei ole enää niin iloinen, vaan vähän alakuloinen fiilis koko ajan. Joutuu olemaan paljon sisällä eikä näe ketään.

Myös yksinäisyys, tylsyys ja koulunkäyntiin liittyvät ongelmat näkyvät vastauksissa.

Luku on prosenttiosuus heistä, jotka kokevat, että korona on tuonut huolia tai ongelmia arkeen. Nettikyselyn teettivät nuortenmedia Demi, nuosioalan järjestö Allianssi, Väestöliitto, Pelastakaa Lapset ry ja Nuorten mielenterveysseura Yeesi. Kyselyyn vastasi 2 200 nuorta ympäri maan, ja heistä reilut 1100 oli 13-19-vuotiaita. Tuomo Björksten/Yle

Ahdistus lisääntyy neljän seinän sisällä, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Pauliina Turunen.

– Jos perheessä on ongelmia, ne korostuvat poikkeustilanteessa. Masennus- ja paniikkioireet ovat myös lisääntyneet. Se kertoo juuri siitä, että jos kärsii mielenterveyden häiriöistä tai pahasta olosta, ne voivat voimistua, kun arjen rutiinit ja rakenteet katoavat.

Opettajiin on vaikea saada yhteys normaalistikin, mutta nyt erityisen vaikea. Tuntuu myös erikoiselta viettää kaikki päivät kotona ja se väsyttää myös tosi paljon. En esimerkiksi jaksa usein lähteä edes kävelylle, sillä kotona oleilu väsyttää niin, ettei jaksa edes lähteä piristymään. kyselyyn vastannut nuori

Huolestuttavana Turunen pitää sitä, että huolia tai ongelmia kokeneista nuorista jopa 13 prosenttia kertoi itsetuhoisista ajatuksista.

Nenna Nieminen sanoo, että mieli on poikkeusolojen aikana ollut tavallisesta alakuloisempi. Nenna Nieminen

Nuoret kokevat sosiaalisten suhteiden ylläpidon tärkeäksi poikkeusoloissakin. Huolia kokeneista lähes puolet koki, että ystävyyssuhteiden ylläpito tuo ongelmia.

Myös Nenna Nieminen on huolissaan kaverisuhteistaan.

– Kun ei näe kavereita joka päivä, se on saattanut huonontaa suhteita joidenkin kavereiden kanssa. Ei ole enää niin hyvissä väleissä.

Moni koki liiallisen netin tai somen käytön ongelmalliseksi. Asiantuntija Turunen toivoo, että tilanteessa oltaisiin armollisia itseä kohtaan.

– Se on ihan luonnollinen seuraus, että puhelimella tai tietokoneella ollaan entistä enemmän. Sitä ei tarvitse nähdä negatiivisena asiana. Se mahdollistaa sen, että voi pitää kiinni sosiaalisista suhteista ja mielekkäästä tekemisestä.

Sosiaaliset suhteet on lähes kuolleet ja on vaikeaa ottaa kaikki vastuu omasta opiskelusta. Ja pää hajoaa neljän seinän sisällä. kyselyyn vastannut nuori

Se on ihan luonnollinen seuraus, että puhelimella tai tietokoneella ollaan entistä enemmän, eikä sitä tarvitse nähdä negatiivisena asiana, sanoo Pelastakaa Lapsen ry:n asiantuntija Pauliina Turunen. Pauliina Turunen

Koronarajoitukset otetaan nuorten keskuudessa vakavasti.

Vastaajista 93 prosenttia pitää tärkeänä, että ihmiset välttävät sosiaalisia kontakteja. Rajoitusten rikkomista pidetään itsekkäänä tekona ja moni vastaaja ilmaisi turhautumisensa rajoitusten rikkomista kohtaan.

Moni toivoi myös tiukempia rajoituksia, ja viranomaisten toivottiin tiedottavan myös siitä, että nuorikin voi sairastua.

Virkeyttä ja vapautta ulkonäköpaineista

Enää ei tunnu niin yksinäiseltä, kun en ole ainut joka on yksin kotona, vaan kaikki ovat. kyselyyn vastannut nuori

Lähes puolet vastaajista koki, että koronavirus on tuonut elämään jotakin hyvää. Moni kokee, että esimerkiksi opiskelu on keventynyt, stressi vähentynyt ja omaa aikaa on enemmän. Vastaajat kertovat työrauhan olevan parempi ja omatahtisen opiskelun olevan motivoivaa.

– Onhan tämä mielenkiintoista. Tylsää, mutta tässä oppii, kun pitää keksiä tekemistä ja pitää huolta kaikista kouluhommista, vaikka ei olekaan tunneilla. Oppii vastuuta, miettii hollolalainen 17-vuotias Pyry Pikkarainen.

Pikkarainen sanoo, että arki on pidemmän päälle käynyt tylsäksi neljän seinän sisällä. Yhteydet kavereihin ovat pysyneet kuitenkin tiiviinä.

– Ehkä nyt ollaan enemmän kavereiden kanssa, kun ollaan netissä. Voi vaan avata tietokoneen. Me kyllä pystytään olemaan yhteydessä, hän kertoo.

Pyry Pikkarainen on ollut poikkeusolojen aikana jopa enemmän ystäviensä kanssa tekemissä kuin normaalisti. Pyry Pikkarainen

Lähes 80 prosenttia nuorista kertoi haluavansa auttaa tai ilahduttaa muita. Moni on tarjonnut kauppa-apua tai juttuseuraan isovanhemmilleen tai kavereilleen. Puolet eivät kuitenkaan tienneet, miten voisi auttaa.

Olen alkanut arvostaa enemmän ihan arkisia asioita, kuten koulua tai jopa kaupassa käymistä. kyselyyn vastannut nuori

Osa kertoo ulkoilevansa enemmän, ja myös uneen ja lepoon on aiempaa paremmat mahdollisuudet. Moni kokeekin olevansa virkeämpi.

Myös omat arvot ovat vahvistuneet; perheen kanssa vietetty aika, ystävät ja opiskelu tuntuvat merkityksellisiltä.

Koulukiusatuille tilanne on tuonut helpotusta, kun kohtaamisilta vältytytään.

Yksittäisissä vastauksissa ollaan ilahtuneita vähentyneistä ulkonäköpaineista, rahan säästymisestä ja ruokailurytmin parantumisesta.

Olen nukkunut paljon paremmin, olen saanut enemmän urheiltua ja ulkoiltua. Olen viettänyt veljieni kanssa enemmän aikaa. Olen myös pitkästä aikaa alkanut taas lukemaan kirjoja, sillä ennen en meinannut ehtiä. kyselyyn vastannut nuori

