Kirjeenvaihtajalta: Itävalta ilmoitti jo koronarajoitusten höllennyksistä, Saksa odottaa vielä – poikkeustilan sietämistä helpottaa Saksan johdon avoimuus

BERLIINI Itävallan hallitus ilmoitti tänään alkavansa purkaa suojatoimia asteittain ensi viikosta alkaen.

Pääsiäisen jälkeen avataan pienet liikkeet ja toukokuun alusta ostoskeskukset ja kampaamot. Toukokuun puolivälin jälkeen vuorossa ovat hotellit ja ravintolat – jos takapakkia ei tule.

Edessä ei ole paluu normaaliin, vaan koronakriisin seuraava vaihe, eräänlainen välitila yhteiskunnan lähes täydellisen sulkemisen ja rokotteen keksimisen välissä.

Itävallan liittokanslerin Sebastian Kurzin mukaan edessä on pitkään kestävä “uusi normaali”. Liittokansleri näytti itse esimerkkiä, miltä se näyttää ja piti tiedotustilaisuuden pleksilasin takana.

Itävallassa uuteen normaaliin kuuluvat lisäksi pakolliset kasvosuojat kaupoissa ja ensi viikosta alkaen myös julkisessa liikenteessä. Turvavälit ja vastaavat varotoimet jäävät voimaan, vaikka yhteiskuntaa avataan pikkuhiljaa.

Wieniläisessä supermarketissa käytettiin jo viime viikon keskiviikkona hengityssuojaimia ja suojahansikkaita. Christian Bruna / EPA

Taudin patoamista jatketaan entistä laajemmalla testaamisella, altistuneiden jäljittämisellä ja eristämisellä. Itävallassa on jo käytössä paikallisen Punaisen Ristin kehittämä matkapuhelinsovellus altistuneiden jäljittämistä varten.

Merkelin mukaan liian aikainen höllennys olisi virhe

Itävallan esimerkki lisäsi Saksassakin vaatimuksia siitä, että myös Euroopan talousveturin varotoimia pitää höllentää ja saada talous taas käyntiin.

Liittokansleri Angela Merkel päätti viime viikolla kotikaranteeninsa, johon hän oli vetäytynyt altistumisen vuoksi. Heti ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa maanantaina alkuillasta Merkel lopetti vaatimukset varokeinojen höllentämisestä lyhyeen.

– Tänään ei ole se päivä, liittokansleri vastasi kysymykseen siitä, onko Saksan hallitus valmis ilmoittamaan varotoimista luopumisesta.

Merkel sanoi olevansa huono liittokansleri, jos antaisi turhaa toivoa höllennyksistä. Pahinta olisi hänen mielestään purkaa rajoituksia ja ottaa ne heti taas käyttöön, jos uhreja alkaisi tulla liikaa.

Saksassa on pelkoa sairaaloiden ylikuormittumisesta, vaikka tartuntamäärän kasvua on saatu taitettua ja vapaita tehohoitopaikkoja on yhä tuhansia.

Liittokansleri Angela Merkel tiedotustilaisuudessa Berliinissä maanantaina. Christian Marquardt / EPA

Saksan tartuntamäärä kehittyy lupaavaan suuntaan, mutta Merkelin mukaan vielä ei olla tarpeeksi pitkällä.

Saksan johto nimennyt selvät tavoitteet

Olen jäänyt Berliiniin perheeni kanssa koronakriisin ajaksi. Saksan rajoitukset määrittävät arkea voimakkaasti, joten seuraan keskustelua mahdollisista höllennyksistä myös asukkaan roolissa.

Lapset ovat kotona, koska päiväkoti on kiinni. Leikkipuistoihin ei saa mennä. Muuten puistoissa saa ulkoilla, kunhan ei riko yli kahden hengen kokoontumiskieltoa tai mene muiden lähelle.

Eilen sää vaihtui keväiseksi, ja kaupunki on täynnä ihmisiä. Mutta niin vain turvavälit pysyvät eikä porukoita näy – sääntöjä noudattaa valtaosa, mitä myös Berliinin poliisi on kiittänyt.

Berliiniläiset näyttävät ottavan kriisin vastuuntuntoisina kansalaisina: Merkel on toistuvasti sanonut, että uhrimäärä riippuu kaikkien käytöksestä, eli sääntöjä pitää siksi noudattaa. Rajoitukset nähdään yhteisinä pelisääntöinä, eikä ylhäältä tulleina rajoituksina.

Berliiniläisenä poikkeustilan sietämistä helpottaa Saksan johdon tapa viestiä. Kansalle annetaan selviä virstanpylväitä siitä, milloin rajoituksia voitaisiin purkaa.

Angela Merkel on sanonut, että tartuntamäärä saa kaksinkertaistua vain 12–14 päivän välein ennen kuin höllennyksiä voidaan miettiä. Nyt tahti on hieman alle kymmenen päivää, kun pahimmillaan tartuntamäärä tuplaantui kolmen päivän välein.

Tämä tavoite on tosin liikkuva maali – Merkel on jo korjannut aiemmin asettamaansa tavoitetta. Koronakriisi on monilta osin mysteeri ja myös se sanotaan suoraan, että poliitikot ja tiedemiehet oppivat asioita lennosta.

Terveysviranomainen, Robert Koch -insituutti on puolestaan linjannut, että RO:n, eli sen kuinka monta ihmistä sairastunut keskimäärin tartuttaa, pitää painua alle yhteen. Sen uskotaan tapahtuvan jo lähipäivinä. Tosin tämäkään ei yksin riitä.

Kolmas mittari on sairaaloiden kantokyky. Hoitoajat ovat pidempiä kuin mihin alun perin varauduttiin, minkä vuoksi myös höllennykset saattavat viivästyä. Saksa yrittää kaikin keinoin välttää tilanteen, jossa lääkäreiden pitää ylikuormituksen vuoksi valita, kuka saa hoitoa ja kuka ei.

Yhteinen tavoite auttaa sietämään epävarmuutta

Vaikka maalit liikkuvat ja moni asia on epävarma, niin yhteinen tavoite auttaa poikkeusoloissa. Se myös motivoi noudattamaan sääntöjä.

Pandemian kanssa eletään vielä pitkään. Rokotteen arvioidaan valmistuvan puolentoista vuoden päästä.

Varokeinojen noudattamista ei pysty valvomaan kuin täysin totalitaarinen valtio.

Eli ainoaksi vaihtoehdoksi länsimaisessa demokratiassa jää saada kansa mukaan kyytiin. Tässä auttaa huomattavan paljon se, että Saksan johto puhuu kansalle kuin vertaiselle – kuin aikuiselle. Kansalle kerrotaan suoraan se, mitä mittareita pitää nyt tulkita.

Siksi osaan jo seurata tilastoja tartuntamäärien kaksinkertaistumisajoista pelkkien uhritilastojen sijaan. En vain toimittajana vaan myös työssäkäyvänä vanhempana, joka miettii, milloin päiväkoti on ehkä taas auki.

Lue uusimmat tiedot koronapandemiasta tästä.