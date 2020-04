Kellarista päivänvaloon – liminkalaismaalarin lakeusmaisemalla on kiehtova tarina siitä, kuinka unohdettu työ löysi tiensä julkisuuteen

Vilho Lammen panorama Liminka on pari metriä leveä työ, jonka Lampi maalasi säkkikankaalle. Teoksen voimakkaan ekspressiivisen maalaustyylin perusteella sen valmistumisajankohdaksi arvioidaan vuosia 1925–1927.

Vilho Lammen panorama Liminka on pari metriä leveä työ, jonka Lampi maalasi säkkikankaalle. Teoksen voimakkaan ekspressiivisen maalaustyylin perusteella sen valmistumisajankohdaksi arvioidaan vuosia 1925–1927. Mika Friman

– Kyllä siinä pulssi kiihtyi ja melkein kädet rupesivat tärisemään, kun tajusin kellarikäytävän kalmeassa valossa, että melkoinen aarre on käsillä.

Näin Oulun Taidemuseon hankinnoista vastaava amanuenssi Tarja Kekäläinen kertoo hetkestä, kun näki ensimmäisen kerran Vilho Lammen unohdetun teoksen rakennusyhtiön kellarissa pari vuotta sitten.

Vilho Lampi Oulussa syntynyt ja lapsena Liminkaan muuttanut Vilho Lampi (1898–1936) oli yksi Suomen sotia edeltäneen ajan merkittävistä kuvataiteilijoista.

(1898–1936) oli yksi Suomen sotia edeltäneen ajan merkittävistä kuvataiteilijoista. Lyhyen luomiskautensa aikana 38-vuotiaana hukuttautunut Lampi maalasi noin 550 taulua, joissa toistuvat pohjalainen lakeus, luonto, maalaiselämä, tupien miljöö ja ihmiskuvat.

Yksityiskokoelmien lisäksi Vilho Lammen töitä on myös Ateneumin ja muiden taidemuseoiden kokoelmissa.

Helsingin taidemuseon HAMin näyttelyyn on ripustettu esille useita Vilho Lammen töitä Oulun taidemuseon kokoelmasta, joihin kuuluu Limingan panoraaman lisäksi myös yhdeksän taulun kokonaisuus, joka on osa Senta Teräsalmen kokoelmaa. Näyttely on tällä hetkellä suljettuna, mutta sen ollut tarkoitus jatkua lokakuuhun saakka.

Nyt Lammen ekspressiivisen kauden loppuun sijoittuva panorama liminkalaisesta lakeusmaisemasta on yksi merkittävistä Oulun taidemuseon yksittäisistä teoksista. Se on nyt ripustettu esille Helsingin taidemuseoon, jossa avattiin helmikuussa Lammen keskeisimmistä töistä koottu näyttely. Poikkeusolojen takia näyttely on kuitenkin toistaiseksi suljettu.

Vanha viljamakasiini Limingan museoalueen pihapiirissä keväällä 2020 ja Vilho Lammen vuonna 1929 maalaama taulu makasiinista kesäpäivänä. Voit verrata näkymiä liikuttamalla keskipalkkia. Kuvat Risto Degerman / Yle

Huonokuntoinen ja signeeraamaton

Aikanaan yritysjärjestelyjen yhteydessä Lammen panoraama oli siirtynyt rakennusliike NCC Suomen omistukseen. Ajan kuluessa huonoon kuntoon päässyt työ pysyi varaston kätköissä, kunnes yhtiö alkoi järjestellä toimitilojaan Oulussa ja pyysi Oulun taidemuseolta arviota taidekokoelmastaan.

Taidemuseon hankinnoista vastaava amanuenssi Tarja Kekäläinen sai silloin eteensä yhtiön teosluettelon ja löysi sieltä liminkalaismaiseman kuvan, jonka hän tunnisti pian Vilho Lammen työksi.

Säkkikankaalle maalattu työ oli paikoin niin huonossa kunnossa, että valo kuulsi sen läpi. Kun kangas konservoitaessa irrotettiin kehyksistä, konservaattorit huomasivat, että kankaasta oli myös jossakin vaiheessa leikattu saksilla pala pois sen oikeasta reunasta.

Vaikka teos oli signeeraamaton, se oli silti selvästi Vilho Lammen käsialaa.

– Se on sellaista sankarikauden ronskia maalaustyyliä, ja siinä erottaa ikään kuin siirtymävaiheen 20-luvun marraskuulaisesta linjasta isoihin sankarikauden töihin, jotka hän tavanomaisesti maalasi vanerille.

Nyt teos on kunnostettu, ja se on tärkeä osa Oulun taidemuseon Vilho Lammen töiden kokoelmaa. Teoksen tarkkaa maalausajankohtaa ei tiedetä, mutta tyylin perusteella se on ajoitettu vuosille 1925–1927.

Vilho Lammen viimeiseksi jäänyt maalaus Äidin haudalla on iso vaneerille tehty työ, joka valmistui vuonna 1935. Se edustaa Lammen niin sanotun sankarikauden tyyliä. Kuva Helsingin taidemuseon näyttelystä. Risto Degerman / Yle

Sopimuksen mukaan NCC luovutti teoksen taidemuseolle vastineeksi siitä, että Oulun taidemuseo kävi läpi ja arvioi myös muut yhtiön omistuksessa olevat työt.

– Onneksi pystyimme tekemään koko työn omien asiantuntijoidemme voimin ja niinpä tämän yhteistyön seurauksena meillä on nyt aivan upea Lammen työ museon kokoelmissa, Tarja Kekäläinen sanoo.

Kekäläisen mukaan esimerkiksi Oulun taidemuseolle tarjotaan teoksia lähes viikoittain. Vain osa tarjouksista voidaan ottaa vastaan, koska myös lahjoitustyöt arvioidaan museon tarpeiden mukaan ja niistäkin aiheutuu museoilla säilytys- ja hoitokuluja.

Maakunnan portti on maalaus, jonka Vilho Lampi lahjoitti aikanaan ystävälleen Heikki Kuusiselle. Tämä auttoi Lampea muun muassa ulkomaisten kirjeiden ja lehtiartikkeleiden kääntämisessä. Kuva Helsingin taidemuseon näyttelystä. Risto Degerman / Yle

