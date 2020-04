Karanteenikevät sai sata teatterin huippunimeä lyömään hynttyyt yhteen – uusi teos julkaistaan somessa joka päivä

Poikkeuksellinen aika poikii poikkeuksellisia tekemisen tapoja. Nyt eristys on synnyttänyt lähes kolmekymmentä kotimaista uutuustekstiä kantaesityksinä maan eturivin ohjaajien, käsikirjoittajien ja näyttelijöiden toteuttamina.

Koronankohottamat on täydellisen vapaa teatteri, joka toimii omalla YouTube-kanavallaan (siirryt toiseen palveluun). Esitykset löytyvät myös Facebookista esimerkiksi Karanteeniteatterin sivuilta (siirryt toiseen palveluun). Koronankohottamien kaikki tuotannot toteutetaan tarkkaan viranomaisten antamien etäisyysohjeistusten mukaisesti kännyköillä, sähköpostilla, videopuheluilla ja tarpeen tullen vaikka kirjekyyhkyillä.

– Tämä on semmoista tutkimista. En tiedä, jäävätkö nämä jutut taiteen historiaan, mutta kulttuurihistoriaan voivat jäädä. Ja vahingossahan voi tulla jotain nerokasta, tuumii Juha Jokela videopuhelussa. Sanna Vilkman/Yle

Teatteri sai alkunsa, kun käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Jokela kyseli Facebook-tuttujensa kiinnostusta toteuttaa porukalla Hamletin kuuluisa monologi. Jokela sai inspiraatiota ideaansa etenkin viraalihitiksi nousseesta Vaskivuoren lukiolaisten virtuaalikuoron esityksestä.

Siinä kosketti eniten yhdessäolon voima eristyksen aikana.

– Tuollainen juttu on jotain enemmän kuin somessa normaalisti. Jokainen joutuu olemaan vähän paljaana, ottamaan riskin ja näyttäytymään, että näin minä tulkitsen Hamletia. Kun siinä ollaan yhdessä, se on vähemmän pelottavaa.

Jokelan Hamletiin ilmoittautui rivakasti lähes 40 ihmistä näyttelijästä tanssijaan ja neuvottelevasta virkamiehestä johtavaan asiantuntijaan. Korona-ajan hengen mukaisesti aprillipäivänä julkaistuun teokseen (siirryt toiseen palveluun) päätyi myös yksi päiväkotilainen ja kissa.

– Myös somen luonne on vähän virusmainen. Ei voi koskaan tietää, kun laittaa jonkun aloitteen, että mihin se menee ja keneen se tarttuu. Tämä teatterijuttu on kuitenkin yhdessätekemisen virus, joka tekee ihmisille hyvää, kuvailee Jokela videopuhelussa.

Ryhmän nimi oli oikeastaan aluksi vitsi, mutta jäi elämään.

– Jotain oli pakko keksiä, ja tämä Koronankohottamat tuntui tarpeeksi överiltä, Jokela nauraa.

Alkuperäisidea poiki nopeasti jatkoa – ja eskaloitui.

Työryhmäarpajaisissa oli läsnä Krogeruksen lasten lainaamia virallisia valvojia. Anna Krogerus

Kaikki vanhat raja-aidat nurin

Seuraavaksi Jokelan heittämän pallon koppasi näytelmäkirjailja Anna Krogerus. Hän kyseli somessa kavereidensa kiinnostusta osallistua 19 Kiellettyä kosketusta -kokonaisuuteen.

Konseptissa arvan valitsemat kolmen hengen työryhmät tekevät kolmessa päivässä etäyhteyksien avulla parin minuutin liverunon tai monologin näyttelijän valitsemasta aiheesta. Teos videoidaan, ja videoita julkaistaan yksi päivässä.

Anna Krogerus sai pontta idealleen Jokelan Hamletin lisäksi ystäviensä julkaisemista somerunovideoista, porilaisen Rakastajat -teatterin 24h-näytelmistä ja kirjallisuuden historiasta. – Decameronessakin oltiin ruttoa paossa ja kerrottiin tarinoita. Sanna Vilkman/Yle

Koronakaranteenin aiheuttama kosketuksen puute oli ollut tuttavapiirissä jatkuvasti puheenaiheena, joten Krogerus arveli ainakin muutaman ihmisen kiinnostuvan ajatuksesta.

– Ajatus oli se, että vaikka emme voi fyysisesti koskettaa toisiamme, voimme koskettaa sanoilla ja jakamalla tunteita, ajatuksia ja kokemuksia.

Paula Vesala, Paavo Westerberg, Ria Kataja, Eeva Soivio, Tanjalotta Räikkä, Susanna Haavisto, Jarkko Lahti, Elsa Saisio, Robin Svartström – siinä muutama niistä lähes sadasta ihmisestä, jotka ilmoittivat heti kielletyistä kosketuksista kuultuaan haluavansa ehdottomasti mukaan.

Suunnitellun 19:n sijasta teoksia syntyi yhden viikonlopun aikana 29. Ensimmäinen ensi-ilta (siirryt toiseen palveluun) oli maanantaina.

Yhdessä tekemisen kaipaus osoittautui valtavaksi, ja tunnelma on ollut riemukas. Lisää väkeä halusi kyytiin vielä, kun juna oli jo lähtenyt asemalta, joten lisää tuotantoja on luvassa.

Näyttelijä Elisa-Pauliina Piispasen lunttilappu Rosa Meriläisen kirjoittamasta runosta. Elisa-Pauliina Piispanen

Näytelmäkirjailija Paula Salminen puskee tekstiä kotijoukkojen osallistuessa. Paula Salminen

Vapun aikaan tulossa on uutta musiikkia Annamari Kähärän yhdessä Krogeruksen kanssa emännöimässä tempauksessa.

– Ehdotusta tehdessä oli sama jännitys kuin juhlia järjestäessä: tuleeko kukaan. Tuntui ihanalta, miten ihmiset innostuivat. Kaikilla on nyt selvästi tarve tehdä jotain, mikä voi tuoda iloa, naurua tai kohtaamista tähän erityisarkeen, Krogerus kuvailee.

Koronankohottamissa on erityisen upeaa Krogeruksen mielestä se, miten kaikki perinteiset teatterin raja-aidat ovat kaatuneet.

– Tässä eivät ole vakiintuneet ammattiteatterit vastakkain, ammattilaiset ja harrastajat vastakkain, ei Helsinki ja maakuntateatterit, eikä ylityöllistetyt ja alityöllistetyt. Se, miten me kaikki voidaan tehdä yhdessä, on hieno mahdollisuus, jonka tämä muuten kamala aika on tuonut meidän elämäämme.

Näyttelijä Jussi Johnsson käytti kukkapöytää kameratelineenä, valaisun hoiti kirkasvalolamppu. Raisa Vattulainen ohjasi etänä Satu Rasilan tekstin. Jussi Johnsson /Koronankohottamat

Koronankohottamien kielletyissä kosketuksissa on mukana myös nukketeatteria. Miira Sippola

"On ihanaa, miten optimistinen ihminen on"

Tamperelaisen näyttelijä Kaisa Helan työt loppuivat koronan myötä kuin seinään. Takana on nyt kolme viikkoa vapaaehtoista karanteenia. Puoliso kuuluu riskiryhmään, eikä kotoa poistuta kuin pakosta.

Mahdollisuus osallistua 19 kiellettyä kosketusta -teosten tekemiseen tuli kuin tilauksesta.

– Koko ala on koronasta ihan sekaisin. On äärimmäisen kiinnostavaa, että haetaan uusia keinoja tehdä yhdessä, ja tehdä kotioloissa. Pitkän kotona olemisen jälkeen on ihanaa, kun tuntee, että maailmassa on muitakin ihmisiä.

Kaisa Hela etähaastattelussa Sanna Vilkman/Yle

Hela on koko koronakauden pitänyt päiväkirjaa ja jäsennellyt ajatuksiaan poikkeustilanteesta. Aikakauden kronikointi myös taiteen keinoin tuntui tärkeältä.

– Haluan tallentaa muistiin, miten me suomalaiset silloin kriisiaikana toimittiin, miten tästä selvitiin. Ihminen on sellainen, että kun shokki tulee, se ensin säikähtää, sitä pelottaa, sitten se alkaa sopeutua ja sitten parhaassa tapauksessa toimia.

Helan oli helppo löytää aihe Sami Keski-Vähälän kirjoitettavaksi ja muusikko Jarmo Saaren ohjattavaksi. Se aihe oli uhka.

Pienestä pitäen Hela oli pelännyt jotain epämääräistä, lapsuuden unissa uhka oli vuorten takaa tuleva sota, aikuisena WTC-torni-iskujen aiheuttama terrorismin pelko. Nyt uhka on konkreettinen, koronaviruksen muotoinen ja läsnä joka päivä.

– Kun tuo riskiryhmäläinen tuossa sanoo, että vähän särkee päätä, niin se aiheuttaa heti hetkellistä kauhua. Se, että pitää koko ajan olla vähän valppaana, vie paljon energiaa ja tekee voimattomaksi.

Yhdessä tekeminen on Helan mielestä tapa jaksaa paremmin ja voittaa pelko.

– Toivon, että nämä koronankohottamien jutut toisivat ihmisille helpotusta ja vertaistukea. Minua esimerkiksi liikutti se Vaskivuoren lukiolaisten laulu niin, että oli pakko istua sohvalle itkemään hetkeksi. Se toi toivoa; oli ihanaa nähdä, miten optimistinen ihminen on ja miten se haluaa selvitä yhdessä.

