STM:n ohje huivista hengitysmaskina herättää ihmetystä – johtajaylilääkäri: "Ei täytä hygieniavaatimuksia"

Huivia on ohjeistettu käyttämään yhtenä suojavaihtoehtona kotihoitotilanteessa, jos potilas on terve tai oireeton.

Sosiaali- ja terveysministeriöön on tullut useita yhteydenottoja koskien kuunvaihteessa tullutta kotihoidon hengityssuojainohjeistusta.

STM ohjeisti (siirryt toiseen palveluun), että kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta.

Ministeriön ohjeistuksessa kerrotaan, että hengitystieinfektioon sairastunutta potilasta hoidettaessa sekä henkilökohtaisen avun saajaa avustettaessa on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa.

Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista hengitysmaskia, esimerkiksi huivia.

Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen.

– Ohje on annettu sillä tavalla, että jos kotihoidon hoitajalla ei ole saatavilla näitä nenä-suumaskeja, siinä tapauksessa työntekijä voi suojata itsensä kankaisella huivilla. Näin hän ei tartuta asiakasta, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Pasi Pohjola kertoo.

Onko huivi turvallinen?

Kymenlaakson sosiaali- terveyskuntayhtymä Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo, että juuri huivin käyttäminen hoitotilanteessa on aiheuttanut ristiriitaisuutta Kymsoten ja STM:n ohjeistuksen välillä.

Kymsotella huivia ei aiota käyttää kotihoitotilanteessa hengitysmaskina.

– Olemme todenneet, että huivin käyttäminen ei täytä tällaisessa tilanteessa hygieniavaatimuksia, Mäntymaa sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Pasi Pohjola sanoo, että ministeriölle on tullut useita kysymyksiä huivin käytöstä. Ministeriöstä kerrotaan, että yhteyttä on otettu niin julkiselta kuin yksityisenkin sairaanhoidon puolelta.

Pohjolan mukaan kysymykset ovat koskeneet muun muassa sitä, millaista kangasta huivi saa olla ja miten kuumassa huivi pitää pestä uudelleenkäyttöä varten. Pohjolan mukaan huivi ei ole käyttötarkoituksen mukainen, jos kangas on liian huokoista tai sitä ei voi desifioida ja pestä 90 asteessa.

Kotihoitotilanteessa käytettävän huivin maateriaalia ei ole tarkasti määritelty.

Pohjola ei osaa sanoa, miten ja millä aikataululla ohjeistusta täydennetään tulleiden kysymysten pohjalta.

– Tämä on varmaankin sellainen asia mistä keskustellaan.

Toimiiko itsetehty hengityssuoja?

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi maanantaina, että kuntien ja elinkeinoelämän kanssa on alettu virittää yhteistyötä kankaisten hengitysmaskien tuottamisesta.

Kankaisia hengitysmaskeja alettaisiin valmistaa, koska kirurgisista hengityssuojaimista on nyt pulaa.

Sillanaukeen mukaan niiden tarjoama suoja ei ole sama kuin niin sanottujen kirurgisten suojainten, mutta ne auttavat edes vähän.

Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo, että Kymsotella ollaan kiinnostuttu kankaisista hengitysmaskeista.

Jatkossa Kymsote aikoo selvittää pystyttäisiinkö valmistettavista kankaisista hengitysmaskeista saamaan tarpeeksi turvalliset hoito- ja palvelukäyttöön.

–Aiomme selvittää muun muassa kuinka hyvin kangassuojat kestävät korkean lämpötilan pesua, Mäntymaa sanoo.

Kymsote on tilannut koekäyttöön runsaat 1000 kangassuojainta Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueelta. Se ei kuitenkaan ole tehnyt vielä varsinaista tilaussopimusta yhdenkään yrityksen kanssa.

Mäntymaa kertoo, että leikkaussalikäyttöön kankainen maski ei sovellu. Hän näkee kankaisessa maskissa potentiaalia juuri kotihoidon puolella, jossa hoitaja käyttäisi kangassuojaa ja suojaisi asiakasta näin koronavirustartunnalta.

– Sellaiseen käyttöön ne tuntuisivat sopivalta vaihtoehdolta.

Aiemmin sosiaali- ja terveysministeriö on linjannut, että kankaisia hengityssuojaimia käytettäisiin ensisijaisesti juuri kotihoidon yksiköissä.

Tällä hetkellä Kymsoten alueella jokaisella kotihoitajalla on muutamia kertakäyttöisiä hengityssuojia, mutta niitä käytetään vain tarvittaessa. Lähtökohta on se, että hoitaja on terve.

Etelä-Karjalassa aiotaan tilata

Kymenlaakson naapurimaakunnan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Eksotessa ollaan jo valmiita tilaamaan kankaisia hengitysmaskeja yrityksiltä. Eksoten hallintojohtaja Vesa Reposen mukaan tällä hetkellä hätää ei ole, mutta suojatarvikkeissa alkaa olla niukkuutta.

Nyt Etelä-Karjalan alueella kaikkiaan 30 erikokoista yritystä on ilmoittanut halukkuutensa alkaa valmistaa ja toimittaa hengityssuojaimia, suojatakkeja ja muita suojavarusteita. Lisäksi osa alueen yrityksistä on tarjonnut tilojaan suojavarusteiden valmistajien käyttöön.

Suojavarusteiden valmistajat ovat löytyneet Etelä-Karjalan yrittäjäverkostojen kyselyllä, jolla varaudutaan koronavirusepidemian aiheuttamaan suojavarustepulaan.