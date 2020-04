Kainuussa on 30 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa – THL:n palvelussa on edelleen viive

Kainuussa on todettu 30 varmistettua koronavirustartuntaa. Arkistokuva.

Kainuussa on todettu 30 varmistettua koronavirustartuntaa. Arkistokuva. Elisa Kinnunen / Yle

Viiveestä johtuen todellinen tartuntojen ja testausten määrä Kainuussa on suurempi kuin THLn ilmoittama määrä.

Kainuussa on todettu tiistaihin mennessä 30 laboratoriotesteissä paljastunutta koronavirustartuntaa. THLn palvelussa on edelleen viive, siksi todellinen tartuntojen ja testausten määrä Kainuussa on suurempi kuin THL:n ilmoittama määrä.

Vielä tiistaina aamun lukemat kertoivat, että Kainuussa on 12 laboratoriotesteissä todettua koronavirustartuntaa.

Laboratorio ilmoittaa tulokset suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. THL ilmoittaa positiiviset laboratoriotulokset omilla kanavillaan (siirryt toiseen palveluun), jotka kuntalaiset voivat katsoa seuraavasta osoitteesta.

