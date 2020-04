Lähtisitkö sinä pätkätyön tarpeessa maatöihin? Ainakin 10 000 suomalaista pitäisi saada kiireesti töihin viljelmille, ja täkynä voi olla palkka työttömyystuen päälle

Kiinnostaako kesäinen pätkätyö puutarhahommissa, mansikanpoimijana tai maatilalla? Pelto- ja puutarhatöihin pitäisi saada kiireesti useita tuhansia suomalaisia.

Ulkomaisia kausityöntekijöitä saadaan Suomeen koronatilanteen vuoksi todennäköisesti korkeintaan muutamia tuhansia, kun karkea arvio maaseudun koko kausityövoiman tarpeesta on 15 000–20 000 työntekijää.

Vajetta pitää paikata omin voimin.

Akuutissa työvoimajahdissa katseet on nyt kohdistettu ravintola-alalta ja muilta palvelualoilta lomautettuihin sekä opiskelijoihin. Heitä pitäisi saada fyysisen maatyön pariin mielellään heti, ja tarve jatkuu ainakin kolme kuukautta eli pitkälle heinäkuuhun asti.

– Emme me voi mennä pakottamaan ketään mihinkään. Tässä haetaan nyt myös tiettyä talkoohenkeä nuorista suomalaisista, sanoo maaseudun asiantuntijapalveluita tarjoavien Proagria-keskusten liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko.

– Ellei saada uutta kasvia maahan, mitään ei myöskään tule ulos. Sitä ei voi niittää, mitä ei ole kylvetty. Ellei tämä onnistu, niin meillä on huoltovarmuuden puolesta syksyllä edessämme katastrofi, hän jatkaa.

"Kaksi viikkoa eteenpäin, ja pitäisi olla täysi tohina päällä"

Edessä on paluu vanhaan.

Vaikka suomalaisten juuret ovat pellossa ja metsissä, harva on enää 2000-luvulla tehnyt kaupunkielämästä loikkia maaseudun töihin edes kesäisin. Jopa 80 prosenttia kausityövoiman tarpeesta katetaan Itä-Euroopasta ja Kaakkois-Aasiasta tulevilla työntekijöillä.

Maaseutu on työympäristönä suurimmalle osalle suomalaisista täysin vieras.

Juuri nyt työvoimaa tarvitaan kauden aloitustöihin puutarhoissa, kasvihuoneilla ja avomaan tuotannossa.

– Työt ovat käynnistyneet, eli ollaan nyt jo miinuksella. Kaksi viikkoa tästä eteenpäin, ja tiloilla pitäisi olla täysi tohina päällä, Mäkivuokko sanoo.

Mäkivuokko huomauttaa, että monet työt vaativat osaamista. Erityisesti eläintiloille ei voida heittää työntekijöitä, joilla ei ole mitään kokemusta vaikkapa kanalanhoidosta. Myös kasvihuoneilla työ on usein teknistä ja tarkkaa. Helpoimpia työt ovat marjatiloilla.

Puutarhaliiton toimitusjohtajan Timo Taulavuoren mukaan työt kysyvät hyvää fyysistä kuntoa ja aloitteellista otetta työhön – hän uskoo, että molempia löytyy esimerkiksi ravintolassa töissä olleilta.

– Näkisin tämän positiivisena mahdollisuutena. Tässä voi kantaa kortensa kekoon eli turvata Suomen ruokasaatavuutta, ja pestin voi ottaa elämyksenä, Taulavuori kannustaa.

Toukotöitä pellolla Kokkolan lähellä keväällä 2018. Kalle Niskala / Yle

Saako pienen palkan päälle pitää työttömyyskorvauksen kannustimena, siitä kiistellään

Avustavien maatila- ja puutarhatöiden palkkaus ei ole kaksinen.

Marjanpoiminnan minimipalkka on 8,57 euroa ja ilman työkokemusta 7,71 euroa tunnilta. Urakkapalkkana poimintatienesti nousee helposti paremmaksi, omasta työtahdista riippuen. Avustavissa maatilatöissä alkupalkka on 8,71 euroa tunnilta, jos työ edellyttää vain lyhyehköä perehdyttämistä.

– Mutta nyt kun tilanne on tällainen, niin viljelijä katsoo kokonaiskuvaa. Jos on jotain erityisosaamista, niin voi saada neuvoteltua itselleen paremman korvauksen, Puutarhaliiton Taulavuori sanoo.

Ulkomaiset kausityöläiset tekevät tavallisesti 5–6 päivän työviikkoa, ja 8–10-tuntisia päiviä. Palkkataso asettuu ilman sanottavia ylitöitä noin 1 500–2 000 euroon kuukaudessa.

Porkkanaksi on ehdotettu mallia, jossa lomautetut ja työttömät saisivat tänä kesänä pitää työttömyysetuutensa palkan päälle.

Ylen sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) saamien tietojen mukaan ehdotus on nyt poliitikkojen pöydällä kehysriihen yhteydessä. Lakiteknisesti muutoksen arvioidaan olevan melko helppo, mutta STM on pyrkinyt mieluummin yksinkertaistamaan valtavan paineen alla olevien työttömyyskassojen taakkaa kuin luomaan niille uusia poikkeuksia. Ehdotus voi törmätä myös tietojärjestelmäongelmiin.

Ehdotusta sinänsä pidetään Ylen tietojen mukaan järkevänä, sillä kausityöläisten tarvetta pidetään huoltovarmuuden ylläpitämiseksi erittäin tärkeänä asiana.

Ukrainan 1 500 "ykköstä" toinen kysymysmerkki

Toinen kanto kaskessa on se, saadaanko Suomeen pikatahtia tuotua 1 500 ukrainalaista kausityöntekijää. Heitä kaivataan maaseudun kriittisiin tehtäviin eli monipuolisiin maatöihin, joissa kysytään myös johtamisosaamista.

Tätä porukkaa kutsutaan "ykkösiksi".

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi tiistaiaamun tiedotustilaisuudessa olleensa asiasta yhteydessä Ukrainan ulkoministeriöön. Molemmat valtiot ovat valmiit siihen, että 1 500 työntekijää saavat tulla Suomeen töihin. Heitä kuitenkin koskisivat samat säännöt kuin muitakin maahantulijoita, eli heidän pitäisi olla 14 vuorokautta karanteenissa ennen töiden aloittamista.

Toinen kysymys on, saadaanko porukka Ukrainassa kasaan, ja saadaanko heille nopeasti järjestettyä charter-lennot. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila uskoo, että operaatio järjestyy.

– Siellä on sitoutuneita ihmisiä, joilla on pitkä työhistoria Suomessa. Kun asiat tehdään ehdottoman turvallisesti, niin kyllä tämä avainporukka saadaan tänne tulemaan, Marttila sanoo.

Myös tuhansien suomalaisten haalimista maatiloille ja puutarhoihin Marttila pitää mahdollisena nyt, kun kaikki on mullin mallin.

– Meillä on valtavasti lomautettuja ja työttömiä. Tilanne on täysin erilainen kuin normaalikesänä. Tämä on yhteinen haaste ja mahdollisuus saada merkittävästi suomalaisia työllistymään maaseudun kausitöihin.

